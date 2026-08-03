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कल कैसा रहेगा राजस्थान का मौसम? IMD ने बारिश और उमस को लेकर जारी किया अपडेट

By Sachin Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
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जयपुर, दौसा, करौली, भरतपुर, धौलपुर, कोटा, बूंदी, बारां, सवाई माधोपुर और आसपास के क्षेत्रों में दिनभर बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है।

कल कैसा रहेगा राजस्थान का मौसम? IMD ने बारिश और उमस को लेकर जारी किया अपडेट
जयपुर, दौसा, करौली, भरतपुर, धौलपुर, कोटा, बूंदी, बारां, सवाई माधोपुर और आसपास के क्षेत्रों में दिनभर बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है।

राजस्थान में 4 अगस्त, मंगलवार को भी मानसून की रफ्तार धीमी रहने की संभावना है। हालांकि मौसम पूरी तरह साफ नहीं रहेगा। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में बादल छाए रहेंगे और कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। वहीं पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रहने का अनुमान है।

मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल राज्य पर कोई मजबूत मानसूनी सिस्टम सक्रिय नहीं है। इसी कारण पिछले कुछ दिनों की तुलना में बारिश की गतिविधियां कमजोर बनी रहेंगी। इसके बावजूद स्थानीय स्तर पर नमी और बादलों के प्रभाव से कुछ इलाकों में दोपहर या शाम के समय हल्की बारिश हो सकती है।

पूर्वी राजस्थान में राहत की फुहारें

जयपुर, दौसा, करौली, भरतपुर, धौलपुर, कोटा, बूंदी, बारां, सवाई माधोपुर और आसपास के क्षेत्रों में दिनभर बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। बारिश का दायरा व्यापक नहीं होगा, लेकिन जहां बारिश होगी वहां तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट महसूस की जा सकती है।

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पश्चिमी राजस्थान में उमस करेगी परेशान

जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू सहित पश्चिमी जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। कहीं-कहीं हल्के बादल छा सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना काफी कम है। दिन में धूप निकलने से उमस लोगों को परेशान कर सकती है।

तापमान में बड़ा बदलाव नहीं

राज्य के अधिकांश शहरों में अधिकतम तापमान 31 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। जहां बारिश होगी वहां मौसम अपेक्षाकृत सुहावना रहेगा, जबकि शुष्क क्षेत्रों में उमस बनी रह सकती है। जयपुर में अधिकतम तापमान करीब 31 से 32 डिग्री और न्यूनतम 25 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

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किसानों के लिए क्या है संकेत?

कृषि विशेषज्ञों के अनुसार हल्की बारिश खरीफ फसलों के लिए लाभदायक रहेगी, लेकिन यदि मानसून की कमजोरी लंबे समय तक बनी रहती है तो सिंचाई पर निर्भर क्षेत्रों में किसानों की चिंता बढ़ सकती है। फिलहाल खेतों में जलभराव जैसी स्थिति बनने की संभावना नहीं है, जिससे फसलों की देखभाल और कृषि कार्य सामान्य रूप से जारी रह सकेंगे।

अगले कुछ दिनों का ट्रेंड

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 4 अगस्त के बाद भी एक-दो दिन तक मानसून की गतिविधियां सीमित रह सकती हैं। इसके बाद मौसम प्रणाली में बदलाव होने पर कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां दोबारा बढ़ने के संकेत हैं। फिलहाल राज्यभर में भारी बारिश की संभावना कम है और अधिकांश जिलों में हल्की या छिटपुट बारिश का दौर ही देखने को मिल सकता है।

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लोगों के लिए सलाह

मौसम विभाग ने सलाह दी है कि जहां गरज-चमक की संभावना हो वहां खुले मैदान, ऊंचे पेड़ों और बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखें। वाहन चालकों को फिसलन वाली सड़कों पर सावधानी बरतनी चाहिए। पश्चिमी राजस्थान के लोगों को उमस और गर्मी से बचने के लिए पर्याप्त पानी पीने तथा दोपहर में अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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