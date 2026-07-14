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राजस्थान में 15 जुलाई को इन जिलों में मेहरबान होगा मानसून, जानें IMD का अपडेट

By Sachin Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
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पश्चिमी राजस्थान में फिलहाल मानसून कमजोर बना हुआ है। जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर और श्रीगंगानगर में बारिश की संभावना बेहद कम है। यहां दिन के समय तेज धूप, उमस और 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान लोगों की परेशानी बढ़ा सकता है।

राजस्थान में 15 जुलाई को इन जिलों में मेहरबान होगा मानसून, जानें IMD का अपडेट

राजस्थान में 15 जुलाई को दक्षिण-पूर्वी जिलों के लिए राहत लेकर आ सकता है। मौसम विभाग (IMD) के अनुसार कोटा, झालावाड़, बारां, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर समेत पश्चिमी व उत्तरी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में उमस और गर्मी का असर बना रह सकता है।

कल का मौसम राजस्थान में 15 जुलाई को मानसून की चाल एक बार फिर अलग-अलग क्षेत्रों में अलग नजर आएगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के दक्षिण-पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में मानसून अपेक्षाकृत सक्रिय रहेगा, जबकि पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां सीमित रहने की संभावना है। ऐसे में कई जिलों में लोगों को बारिश से राहत मिलेगी तो कई इलाकों में उमस भरी गर्मी परेशान कर सकती है।

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कोटा, झालावाड़ और उदयपुर संभाग में बारिश के आसार

मौसम विभाग के अनुसार कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद के अलग-अलग इलाकों में बादल गरजने के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर तेज हवा चलने की भी संभावना है। इन जिलों में किसानों के लिए यह बारिश खरीफ फसलों के लिहाज से फायदेमंद मानी जा रही है।

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जयपुर, अजमेर और अलवर में बादलों की आवाजाही

राजधानी जयपुर, अजमेर, अलवर, दौसा, सीकर और टोंक में दिनभर बादल छाए रह सकते हैं। हालांकि व्यापक बारिश की संभावना कम है। कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन अधिकांश समय उमस बनी रहेगी। दिन का तापमान सामान्य से थोड़ा अधिक रह सकता है।

जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर में गर्मी बरकरार

पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, फलोदी और श्रीगंगानगर में मानसून की रफ्तार अभी भी कमजोर बनी हुई है। इन जिलों में बारिश की संभावना बहुत कम है। तेज धूप और उमस के कारण लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ सकता है।

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राजस्थान मॉनसून की चाल क्यों हुई धीमी?

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार फिलहाल राजस्थान मॉनसून पूरी तरह सक्रिय नहीं है। मानसूनी ट्रफ लाइन के राज्य से दूर रहने और अनुकूल सिस्टम मजबूत नहीं होने के कारण अधिकांश जिलों में अच्छी बारिश नहीं हो पा रही है। हालांकि दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में स्थानीय सिस्टम के प्रभाव से बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं।

किसानों और आम लोगों के लिए सलाह

जहां बारिश की संभावना है, वहां खेतों में जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। जिन जिलों में उमस और गर्मी रहने की संभावना है, वहां दोपहर के समय धूप से बचें और पर्याप्त पानी पीते रहें। गरज-चमक के दौरान खुले मैदान और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है।

मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान में मौसम का मिजाज क्षेत्रवार अलग-अलग बना रहेगा। दक्षिण-पूर्वी जिलों में मानसून मेहरबान रहेगा, जबकि पश्चिमी राजस्थान के लोगों को अभी कुछ और दिन अच्छी बारिश का इंतजार करना पड़ सकता है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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