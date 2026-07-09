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कल का राजस्थान का मौसम; 10 जुलाई को इन जिलों में मेहरबान होंगे बादल

By Sachin Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
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10 जुलाई को कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद और भीलवाड़ा में कहीं-कहीं तेज बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर एक से दो घंटे के भीतर अच्छी बारिश दर्ज होने की संभावना है।

कल का राजस्थान का मौसम; 10 जुलाई को इन जिलों में मेहरबान होंगे बादल

राजस्थान में मानसून पूरी तरह सक्रिय बना हुआ है और 10 जुलाई (शुक्रवार) को भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वी राजस्थान में मानसून का असर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। हालांकि जहां बारिश नहीं होगी, वहां उमस लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है।

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी मिलने और मानसूनी ट्रफ के राजस्थान के करीब बने रहने से प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी। खासतौर पर कोटा, उदयपुर, भरतपुर और जयपुर संभाग के कई जिलों में अच्छी बारिश होने के आसार हैं।

इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

10 जुलाई को कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद और भीलवाड़ा में कहीं-कहीं तेज बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर एक से दो घंटे के भीतर अच्छी बारिश दर्ज होने की संभावना है। निचले इलाकों में पानी भरने और छोटे नालों में अचानक जलस्तर बढ़ने की आशंका भी बनी रहेगी।

जयपुर, दौसा, अलवर, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, टोंक और अजमेर में भी गरज-चमक के साथ बारिश के दौर देखने को मिल सकते हैं। कई इलाकों में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है।

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पश्चिमी राजस्थान में भी बदलेगा मौसम

जोधपुर, पाली, सिरोही, जालोर, नागौर, बाड़मेर और जैसलमेर के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हालांकि बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू में बारिश की गतिविधियां अपेक्षाकृत कम रहने की संभावना है। इन क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही के बीच उमस का असर ज्यादा महसूस हो सकता है।

तापमान में नहीं होगा बड़ा बदलाव

बारिश वाले इलाकों में अधिकतम तापमान 30 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। वहीं जहां बारिश कम होगी, वहां तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। न्यूनतम तापमान अधिकांश जिलों में 24 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।

लगातार बादल छाए रहने और बीच-बीच में बारिश होने से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गर्मी से राहत बनी रहेगी, लेकिन हवा में नमी अधिक रहने के कारण उमस लोगों को परेशान कर सकती है।

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किसानों के लिए राहत भरा मौसम

मानसून की सक्रियता खरीफ फसलों के लिए अच्छी खबर मानी जा रही है। सोयाबीन, मक्का, उड़द, मूंग और धान की फसलों को इस बारिश से फायदा मिलने की उम्मीद है। जिन इलाकों में पिछले कुछ दिनों से अच्छी बारिश हुई है, वहां खेतों में पर्याप्त नमी बनी हुई है। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को भारी बारिश वाले क्षेत्रों में जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी है ताकि फसलों को नुकसान न पहुंचे।

यात्रा करने वालों को बरतनी होगी सावधानी

भारी बारिश वाले जिलों में सड़कें फिसलन भरी हो सकती हैं और कुछ स्थानों पर जलभराव के कारण यातायात प्रभावित होने की आशंका है। सुबह और शाम के समय दृश्यता भी कम हो सकती है। ऐसे में वाहन चालकों को सावधानी से वाहन चलाने और मौसम अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है। बिजली गिरने की संभावना वाले क्षेत्रों में खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचना चाहिए।

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आगे भी बारिश का सिलसिला रहेगा जारी

मौसम विभाग के संकेत बताते हैं कि अगले दो-तीन दिनों तक राजस्थान में मानसून सक्रिय रहेगा। पूर्वी और दक्षिणी जिलों में अच्छी बारिश का दौर जारी रह सकता है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में भी धीरे-धीरे बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। ऐसे में जुलाई के दूसरे सप्ताह में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून सामान्य से बेहतर प्रदर्शन करता दिखाई दे सकता है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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