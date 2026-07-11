आज 5 जिलों में बारिश की संभावना, कमजोर पड़ा मानसून; अलवर-चूरू में झमाझम बरसात

बीते 24 घंटे के दौरान राजस्थान के कुछ हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। सबसे ज्यादा 25.6 मिलीमीटर बारिश चूरू में रिकॉर्ड की गई। झुंझुनूं के पिलानी में 10.1 मिलीमीटर और सीकर में 4 मिलीमीटर बारिश हुई।

राजस्थान में मानसून की रफ्तार फिलहाल धीमी पड़ गई है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां कमजोर होने से तापमान और उमस दोनों बढ़ने लगे हैं। हालांकि शनिवार को कुछ इलाकों में राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के पांच प्रमुख जिलों समेत उत्तर-पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश, मेघगर्जन और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने का पूर्वानुमान जारी किया है। विभाग का कहना है कि 15 जुलाई के बाद मानसून एक बार फिर सक्रिय हो सकता है और बारिश का दौर तेज होने की संभावना है।

प्रदेश में अब तक मानसून सामान्य रफ्तार नहीं पकड़ पाया है। हालात यह हैं कि 24 जिलों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। इसका असर खेती-किसानी पर भी साफ दिखाई देने लगा है। कम बारिश के कारण 34 जिले खरीफ फसलों की बुआई में पिछड़ गए हैं और पिछले वर्ष की तुलना में इस बार अब तक करीब 30 प्रतिशत कम बुआई हुई है।

आज इन जिलों में बारिश के आसार मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनूं, कोटपूतली-बहरोड़, अलवर, डीग, भरतपुर और धौलपुर जिलों में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है। इन क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि फिलहाल मानसून कमजोर है, इसलिए बारिश सीमित क्षेत्रों तक ही रहेगी।

अलवर और चूरू में हुई सबसे ज्यादा बारिश बीते 24 घंटे के दौरान राजस्थान के कुछ हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। सबसे ज्यादा 25.6 मिलीमीटर बारिश चूरू में रिकॉर्ड की गई। झुंझुनूं के पिलानी में 10.1 मिलीमीटर और सीकर में 4 मिलीमीटर बारिश हुई। वहीं अलवर और श्रीगंगानगर में भी झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। बारिश के बाद कई इलाकों का मौसम सुहावना हो गया।

तापमान फिर चढ़ने लगा, श्रीगंगानगर सबसे गर्म बारिश की कमी के कारण प्रदेश के कई जिलों में तापमान फिर बढ़ने लगा है। श्रीगंगानगर प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा जैसलमेर और फलोदी में 39.8 डिग्री तथा बीकानेर में 39.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। चूरू में बारिश के बावजूद अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।

15 जुलाई के बाद फिर सक्रिय होगा मानसून मौसम विभाग का अनुमान है कि 15 जुलाई के बाद बंगाल की खाड़ी से नमी बढ़ने और अनुकूल मौसम प्रणाली बनने के कारण मानसून दोबारा सक्रिय होगा। इसके बाद पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान के कई जिलों में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। फिलहाल अगले कुछ दिनों तक बारिश की गतिविधियां सीमित रहने की संभावना है।

पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के लिए अलग पूर्वानुमान मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के लिए अलग-अलग पूर्वानुमान जारी किया है। विभाग के अनुसार जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में 16 जुलाई तक कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में भी बारिश की संभावना बनी हुई है। सिरोही, उदयपुर, झालावाड़ और बारां जिलों में भी बादल सक्रिय रह सकते हैं।

जयपुर में उमस ने बढ़ाई परेशानी राजधानी जयपुर में फिलहाल बारिश का लंबा इंतजार बना हुआ है। यहां अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जबकि न्यूनतम तापमान बढ़कर 28.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है, जो सामान्य से करीब दो डिग्री अधिक है। पिछले 24 घंटे में तापमान में डेढ़ डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी।

जोधपुर, कोटा और उदयपुर का हाल जोधपुर में अब तक सामान्य से करीब 5 प्रतिशत कम बारिश हुई है। शुक्रवार को बादलों और हवा के कारण अधिकतम तापमान 36.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से पांच डिग्री कम दर्ज किया गया। कोटा में अधिकतम तापमान 35.7 डिग्री और न्यूनतम 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा थमी रहने से दिनभर उमस ने लोगों को परेशान किया।

उदयपुर में सुबह और शाम बादलों की आवाजाही रही। डबोक मौसम केंद्र के अनुसार अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। शाम को ठंडी हवाएं चलने से लोगों को कुछ राहत मिली।

सीकर, अजमेर और अलवर में बदला मौसम सीकर में मानसून अब तक कमजोर बना हुआ है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री और न्यूनतम 23.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अजमेर में सुबह नमी अधिक रहने से उमस महसूस हुई, जबकि दोपहर में धूप निकलने से गर्मी बढ़ गई। यहां अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री और न्यूनतम 25.3 डिग्री सेल्सियस रहा।

अलवर में शुक्रवार शाम हुई झमाझम बारिश ने मौसम सुहावना बना दिया। दिनभर तेज धूप और गर्मी के बाद हुई बारिश से लोगों को बड़ी राहत मिली। मौसम विभाग ने यहां शनिवार तक बारिश, मेघगर्जन और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है।