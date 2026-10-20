राजस्थान के 7 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, बेमौसम बरसात से नदी-नाले उफने

मौसम का यह बदला मिजाज अभी कुछ दिन और परेशान कर सकता है। मंगलवार को भी प्रदेश के 7 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में सवाल है कि क्या राजस्थान में बारिश का यह दौर आगे भी जारी रहेगा

मौसम का यह बदला मिजाज अभी कुछ दिन और परेशान कर सकता है। मंगलवार को भी प्रदेश के 7 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में सवाल है कि क्या राजस्थान में बारिश का यह दौर आगे भी जारी रहेगा या मौसम जल्द ही करवट लेगा?

राजस्थान में मानसून की विदाई के बाद भी बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं आसमान से गिरती बूंदें मौसम को सुहाना बना रही हैं, तो कहीं लगातार बारिश से नदी-नालों में पानी बहने लगा है। दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में बेमौसम बरसात का असर लगातार तीसरे दिन भी देखने को मिला। सवाई माधोपुर के खंडार इलाके में बरसाती नदी-नालों में पानी बहने लगा है। वहीं, तापमान में गिरावट के चलते सुबह और शाम के समय ठंडक बढ़ गई है।

मौसम का यह बदला मिजाज अभी कुछ दिन और परेशान कर सकता है। मंगलवार को भी प्रदेश के 7 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में सवाल है कि क्या राजस्थान में बारिश का यह दौर आगे भी जारी रहेगा या मौसम जल्द ही करवट लेगा?

आज भी 7 जिलों में बारिश और आंधी की चेतावनी अरब सागर से आ रही नमी वाली हवाओं के कारण राजस्थान के कई हिस्सों में बादल छाने और बारिश होने की परिस्थितियां बन रही हैं। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, मंगलवार को भी प्रदेश में थंडरस्टॉर्म यानी गरज-चमक के साथ बारिश और आंधी की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है।

दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से मौसम का असर ज्यादा दिखाई दे रहा है। लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में सामान्य दिनों की तुलना में तापमान नीचे आया है। इससे दिन के समय भी मौसम में बदलाव महसूस किया जा रहा है, जबकि सुबह और शाम को ठंडक बढ़ गई है।

हालांकि, प्रदेश के सभी इलाकों में मौसम एक जैसा नहीं है। जहां दक्षिण-पूर्वी जिलों में बारिश का असर बना हुआ है, वहीं पश्चिमी राजस्थान में बारिश थमने के बाद तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

सवाई माधोपुर में मानसून जैसे हालात, नदी-नालों में बहने लगा पानी राजस्थान में बेमौसम बारिश का सबसे ज्यादा असर सवाई माधोपुर के कुछ इलाकों में देखने को मिल रहा है। यहां लगातार हो रही बरसात के कारण नदी-नालों में पानी आने लगा है। खंडार क्षेत्र में बरसाती नदी-नालों में पानी बहने से मानसून के दिनों जैसे हालात नजर आने लगे हैं।

पिछले 24 घंटे के दौरान सवाई माधोपुर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई। इसके अलावा राजसमंद, सिरोही, पाली और टोंक के इलाकों में भी हल्के बादल छाए रहे। लगातार बादल छाने और बारिश होने से इन क्षेत्रों में मौसम ठंडा हो गया है।

अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में बारिश की इस गतिविधि ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। जहां कुछ दिन पहले तक दिन में गर्मी महसूस हो रही थी, वहीं अब सुबह और शाम के समय ठंडक बढ़ने लगी है।

पश्चिमी राजस्थान में उलट तस्वीर, बाड़मेर में पारा 38.9 डिग्री एक तरफ प्रदेश के दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में बारिश से तापमान गिर रहा है, तो दूसरी तरफ पश्चिमी राजस्थान में गर्मी का असर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। बारिश का दौर थमने के बाद पश्चिमी जिलों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई।

सोमवार को बाड़मेर, पिलानी, हनुमानगढ़, जैसलमेर और चूरू में अधिकतम तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। बाड़मेर प्रदेश के इन प्रमुख स्थानों में सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 38.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

इस तरह राजस्थान में एक ही समय पर मौसम के दो अलग-अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में बारिश और ठंडक का असर है, जबकि पश्चिमी इलाकों में दिन के समय गर्मी बनी हुई है।

अरब सागर की हवाओं से क्यों हो रही बेमौसम बारिश? मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, अरब सागर से लगातार आ रही हवाओं के साथ प्रदेश में नमी पहुंच रही है। इस नमी के कारण बादल बनने और गरज-चमक के साथ बारिश की गतिविधियों के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। इसी वजह से मानसून के बाद भी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश का दौर देखने को मिल रहा है।

थंडरस्टॉर्म की इन गतिविधियों में गरज-चमक, आंधी और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना जैसी स्थितियां शामिल हो सकती हैं। मंगलवार को भी मौसम में इस तरह का बदलाव बने रहने की संभावना जताई गई है।

24 अक्टूबर से फिर बदलेगा मौसम, पश्चिमी विक्षोभ का असर मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, राजस्थान में बारिश की गतिविधियां अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकती हैं। इसके बाद 24 अक्टूबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से बीकानेर संभाग के इलाकों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है।

ऐसे में अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में भी प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम की गतिविधियां जारी रहने के आसार हैं। हालांकि, बारिश का असर किन क्षेत्रों में कितना रहेगा, यह आगामी मौसम पूर्वानुमान पर निर्भर करेगा।