आज भी राजस्थान में तेज बारिश का यलो-ऑरेंज अलर्ट: कई जिलों में 3 इंच तक बरसे बादल

पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश भरतपुर के बयाना और करौली के मंडलरायल में दर्ज की गई, जहां 84 मिमी यानी तीन इंच से अधिक पानी बरसा। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ के भदेसर और निंबाहेड़ा में भी करीब तीन इंच बारिश रिकॉर्ड हुई।

राजस्थान में मानसून पूरी तरह सक्रिय है और लगातार हो रही बारिश ने प्रदेश के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित कर दिया है। पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में बुधवार को कई जगह मूसलाधार बारिश हुई। भरतपुर, करौली, चित्तौड़गढ़, अलवर और उदयपुर समेत कई जिलों में सड़कों पर पानी भर गया, जबकि कुछ इलाकों में तीन इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने गुरुवार (10 जुलाई) के लिए भी कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। हालांकि, 11 जुलाई से बारिश की गतिविधियों में कमी आने और मानसून के कमजोर पड़ने की संभावना जताई गई है।

आज इन जिलों में ऑरेंज और यलो अलर्ट मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को भरतपुर, धौलपुर, बारां और झालावाड़ जिलों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और जालोर को छोड़कर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में यलो अलर्ट रहेगा। इन क्षेत्रों में तेज बारिश, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है।

कई जिलों में 3 इंच से ज्यादा बारिश पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश भरतपुर के बयाना और करौली के मंडलरायल में दर्ज की गई, जहां 84 मिमी यानी तीन इंच से अधिक पानी बरसा। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ के भदेसर और निंबाहेड़ा में भी करीब तीन इंच बारिश रिकॉर्ड हुई। दौसा, धौलपुर, करौली, अलवर और कोटा के चेचट सहित कई इलाकों में भी तेज बारिश हुई, जिससे सड़कें पानी में डूब गईं और लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा।

अलवर में अस्पताल तक में घुसा पानी अलवर में बुधवार दोपहर करीब डेढ़ घंटे तक हुई तेज बारिश ने शहर की व्यवस्था की पोल खोल दी। जिला अस्पताल परिसर में पानी भर गया, जबकि कई कॉलोनियों और रिहायशी इलाकों में तीन से चार फीट तक जलभराव हो गया। तिजारा क्षेत्र में 25 मिमी बारिश दर्ज की गई। जिले का अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहा।

उदयपुर में भी जमकर बरसे बादल लेकसिटी उदयपुर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी बुधवार शाम हल्की से मध्यम बारिश हुई। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण मौसम पूरी तरह सुहावना हो गया है। दिन का तापमान करीब 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सिरोही जिले में भी कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई।

बारिश से पारा गिरा, गर्मी और उमस से राहत लगातार हो रही बारिश का सबसे बड़ा असर तापमान पर देखने को मिला है। जयपुर, अलवर, टोंक, चित्तौड़गढ़, सिरोही, दौसा, प्रतापगढ़, झुंझुनू, अजमेर और भीलवाड़ा सहित कई जिलों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान जैसलमेर में 41.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, लेकिन यहां भी पहले की तुलना में गर्मी का असर कम रहा।

जयपुर में दिनभर छाए रहे बादल राजधानी जयपुर में बुधवार को पूरे दिन आसमान बादलों से ढका रहा। धूप कमजोर रहने और हल्की हवा चलने से लोगों को उमस से राहत मिली। यहां अधिकतम तापमान 33.1 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

इन शहरों का मौसम कैसा रहा? * जोधपुर में अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालिया बारिश के बाद तापमान में करीब एक डिग्री की गिरावट आई है। यहां भी बारिश का अलर्ट जारी है।

* सीकर में दिनभर मौसम साफ रहा, लेकिन उमस बनी रही। शाम को बादल छा गए। अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम 23.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

* कोटा में उमस बनी रही। अधिकतम तापमान 36.1 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मानसून सीजन में अब तक यहां 97.8 मिमी बारिश हो चुकी है।

* अजमेर में मंगलवार रात से बुधवार सुबह तक 42.2 मिमी बारिश रिकॉर्ड हुई। आनासागर झील का जलस्तर बढ़कर 11 फीट 1 इंच तक पहुंच गया है और अतिरिक्त पानी की निकासी जारी है। यहां अधिकतम तापमान 31.9 डिग्री और न्यूनतम 20.9 डिग्री सेल्सियस रहा।