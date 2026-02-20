बारिश के बाद बदले हालात: राजस्थान में चढ़ेगा पारा, सर्दी अब होगी विदा

हालिया बारिश और ओलावृष्टि के बाद राजस्थान में अचानक बढ़ी सर्दी अब धीरे-धीरे कम होने लगी है। राज्य के अधिकांश शहरों में गुरुवार को अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया, जिससे सुबह-शाम मध्यम और दिन में हल्की सर्दी का एहसास बना रहा।

पिछले 24 घंटे के मौसम पर नजर डालें तो राज्य के उत्तर-पूर्वी हिस्सों में सुबह हल्का कोहरा देखने को मिला। वहीं कई जिलों में दोपहर तक हल्के बादल छाए रहे, जिसके कारण अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे बना रहा। राजधानी जयपुर सहित दौसा, अलवर, भरतपुर और धौलपुर में बादलों की आवाजाही के चलते दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। इससे दिन में धूप कम तेज रही और लोगों को हल्की ठंड का अहसास होता रहा।

पश्चिमी राजस्थान में भी तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया। गुरुवार को राज्य का सबसे अधिक अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस फलोदी और बाड़मेर में रिकॉर्ड किया गया। हालांकि यह तापमान भी इस मौसम के औसत के मुकाबले अधिक नहीं माना जा रहा है। बारिश और ओलावृष्टि के प्रभाव से प्रदेशभर में पारे में गिरावट आई थी, जिसका असर अभी तक महसूस किया जा रहा है।

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अब प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है। अगले एक-दो दिनों में तापमान में क्रमिक बढ़ोतरी होगी और पारा सामान्य से ऊपर पहुंच सकता है। इससे सुबह-शाम की सर्दी में भी कमी आएगी और दिन में हल्की गर्मी का अहसास शुरू हो जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव समाप्त होने के बाद प्रदेश में शुष्क हवाओं का दौर शुरू होगा, जिससे आसमान साफ रहेगा और धूप तेज होगी।

आने वाले एक सप्ताह के पूर्वानुमान की बात करें तो मौसम शुष्क रहने की संभावना है। दिन के समय तेज धूप खिलने से तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। खासकर पश्चिमी राजस्थान के जिलों—जैसे बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी—में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर पहुंचने की आशंका जताई गई है। इससे दिन में हल्की गर्मी बढ़ेगी, जबकि सुबह और शाम का तापमान भी धीरे-धीरे सामान्य की ओर लौटेगा।

मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल किसी बड़े मौसम परिवर्तन या बारिश की संभावना नहीं है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में आसमान साफ रहेगा और धूप का असर बढ़ेगा। तापमान में हो रही बढ़ोतरी से कृषि गतिविधियों पर भी असर पड़ सकता है, विशेषकर उन इलाकों में जहां हाल ही में वर्षा हुई है।

राजधानी जयपुर समेत पूर्वी राजस्थान के जिलों में भी तापमान में धीरे-धीरे वृद्धि होगी। फिलहाल सुबह के समय हल्की ठंडक बनी रहेगी, लेकिन दोपहर में तेज धूप के कारण तापमान में तेजी से उछाल देखा जा सकता है। मौसम विशेषज्ञों ने नागरिकों को बदलते मौसम के अनुरूप सावधानी बरतने की सलाह दी है, ताकि सर्दी-जुकाम जैसी मौसमी बीमारियों से बचा जा सके।