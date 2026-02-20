बारिश के बाद बदले हालात: राजस्थान में चढ़ेगा पारा, सर्दी अब होगी विदा
हालिया बारिश और ओलावृष्टि के बाद राजस्थान में अचानक बढ़ी सर्दी अब धीरे-धीरे कम होने लगी है। राज्य के अधिकांश शहरों में गुरुवार को अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया, जिससे सुबह-शाम मध्यम और दिन में हल्की सर्दी का एहसास बना रहा। हालांकि मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि अब तापमान में बढ़ोतरी का दौर शुरू होगा और अगले कुछ दिनों में दिन गर्म होने लगेंगे।
पिछले 24 घंटे के मौसम पर नजर डालें तो राज्य के उत्तर-पूर्वी हिस्सों में सुबह हल्का कोहरा देखने को मिला। वहीं कई जिलों में दोपहर तक हल्के बादल छाए रहे, जिसके कारण अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे बना रहा। राजधानी जयपुर सहित दौसा, अलवर, भरतपुर और धौलपुर में बादलों की आवाजाही के चलते दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। इससे दिन में धूप कम तेज रही और लोगों को हल्की ठंड का अहसास होता रहा।
पश्चिमी राजस्थान में भी तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया। गुरुवार को राज्य का सबसे अधिक अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस फलोदी और बाड़मेर में रिकॉर्ड किया गया। हालांकि यह तापमान भी इस मौसम के औसत के मुकाबले अधिक नहीं माना जा रहा है। बारिश और ओलावृष्टि के प्रभाव से प्रदेशभर में पारे में गिरावट आई थी, जिसका असर अभी तक महसूस किया जा रहा है।
मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अब प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है। अगले एक-दो दिनों में तापमान में क्रमिक बढ़ोतरी होगी और पारा सामान्य से ऊपर पहुंच सकता है। इससे सुबह-शाम की सर्दी में भी कमी आएगी और दिन में हल्की गर्मी का अहसास शुरू हो जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव समाप्त होने के बाद प्रदेश में शुष्क हवाओं का दौर शुरू होगा, जिससे आसमान साफ रहेगा और धूप तेज होगी।
आने वाले एक सप्ताह के पूर्वानुमान की बात करें तो मौसम शुष्क रहने की संभावना है। दिन के समय तेज धूप खिलने से तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। खासकर पश्चिमी राजस्थान के जिलों—जैसे बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी—में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर पहुंचने की आशंका जताई गई है। इससे दिन में हल्की गर्मी बढ़ेगी, जबकि सुबह और शाम का तापमान भी धीरे-धीरे सामान्य की ओर लौटेगा।
मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल किसी बड़े मौसम परिवर्तन या बारिश की संभावना नहीं है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में आसमान साफ रहेगा और धूप का असर बढ़ेगा। तापमान में हो रही बढ़ोतरी से कृषि गतिविधियों पर भी असर पड़ सकता है, विशेषकर उन इलाकों में जहां हाल ही में वर्षा हुई है।
राजधानी जयपुर समेत पूर्वी राजस्थान के जिलों में भी तापमान में धीरे-धीरे वृद्धि होगी। फिलहाल सुबह के समय हल्की ठंडक बनी रहेगी, लेकिन दोपहर में तेज धूप के कारण तापमान में तेजी से उछाल देखा जा सकता है। मौसम विशेषज्ञों ने नागरिकों को बदलते मौसम के अनुरूप सावधानी बरतने की सलाह दी है, ताकि सर्दी-जुकाम जैसी मौसमी बीमारियों से बचा जा सके।
कुल मिलाकर, बारिश और ओलावृष्टि से बढ़ी सर्दी अब विदा लेने लगी है। आने वाले दिनों में प्रदेशवासियों को सुबह-शाम राहत मिलेगी, लेकिन दिन में गर्मी का असर धीरे-धीरे बढ़ता जाएगा। अगले सप्ताह तक मौसम पूरी तरह शुष्क और साफ रहने की संभावना है, जिससे राजस्थान में सर्दी का दौर लगभग समाप्ति की ओर बढ़ेगा।
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
