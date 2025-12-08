राजस्थान में ठिठुरन से राहत, कई जिलों में चढ़ा पारा; अगले 7 दिन सूखा मौसम

संक्षेप: राजस्थान में जारी कड़ाके की सर्दी से फिलहाल थोड़ी राहत मिली है। राज्य के कई हिस्सों में हल्के बादलों की आवाजाही के कारण उत्तरी हवा की गति कमजोर हो गई, जिससे न्यूनतम और अधिकतम तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

राजस्थान में जारी कड़ाके की सर्दी से फिलहाल थोड़ी राहत मिली है। राज्य के कई हिस्सों में हल्के बादलों की आवाजाही के कारण उत्तरी हवा की गति कमजोर हो गई, जिससे न्यूनतम और अधिकतम तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम में आए इस बदलाव से सुबह-शाम की ठिठुरन में कमी आई है। अलवर समेत कई जिलों में सोमवार सुबह खेतों की फसलों पर ओस की परत देखी गई, जो मौसम में नमी का संकेत है।

रविवार को बाड़मेर के बाद चित्तौड़गढ़ में भी दिन के तापमान ने गर्माहट का अहसास कराया। यहां अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। वहीं सीकर, फलोदी और चूरू जैसे उत्तरी जिलों में भी न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक राज्य में अगले एक-दो दिनों तक तापमान इसी स्तर पर बना रह सकता है और फिलहाल कोल्ड-वेव से राहत जारी रहेगी। वहीं अगले एक सप्ताह तक प्रदेश में मौसम पूरी तरह शुष्क रहने का अनुमान लगाया गया है।

रविवार के दौरान सबसे कम तापमान फतेहपुर में 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। फतेहपुर के अलावा लूणकरणसर और माउंट आबू (सिरोही) में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के अन्य प्रमुख शहरों में सीकर में 6.8, चूरू में 6.3, करौली में 6.4, दौसा में 6, सिरोही में 7.3, झुंझुनूं में 7.2, वनस्थली (टोंक) 6.4, चित्तौड़गढ़ में 8.3, उदयपुर में 8.6, श्रीगंगानगर में 8.5, बारां में 8.9, जालोर और अजमेर में 8.8, भीलवाड़ा में 8.6, पिलानी में 7.6, जयपुर में 10.6 और कोटा में 9.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

रविवार को दिनभर जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर और बाड़मेर के कुछ हिस्सों में हल्के बादल छाए रहे। ऊंचाई पर बने इन बादलों की वजह से धूप की तीव्रता कुछ जिलों में कम दिखाई दी। अधिकतम तापमान की बात करें तो जोधपुर 32.3 और बाड़मेर 32 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म शहर रहे। इनके अलावा चित्तौड़गढ़ 30.4, जालोर 30.9, जैसलमेर 29.6, अजमेर 28.8, जयपुर 28.2, बीकानेर 28.4, उदयपुर 27.9 और कोटा 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का असर राज्य के पश्चिमी हिस्सों में आज भी देखने को मिल सकता है। इस दौरान आसमान में ऊंचाई पर बादलों की मौजूदगी बनी रहेगी, हालांकि बारिश की कोई संभावना नहीं है। वहीं पूर्वी राजस्थान और शेखावाटी के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम पूरी तरह सूखा रहेगा। हालांकि रात का तापमान कई जगह 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज होने की आशंका है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि शेखावाटी क्षेत्र कोल्ड-वेव की स्थिति से राहत का अनुभव करता रहेगा।