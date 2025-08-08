38 डिग्री की तपिश में झुलसा राजस्थान, मानसून 15 अगस्त बाद देगा दस्तक

राजस्थान में मानसून की सुस्ती अगले कुछ दिनों तक और बनी रहने की संभावना है। मौसम केन्द्र जयपुर ने आगामी दो सप्ताह के पूर्वानुमान में संकेत दिए हैं कि राज्य में फिलहाल बरसात का दौर कमजोर रहेगा

राजस्थान में मानसून की सुस्ती अगले कुछ दिनों तक और बनी रहने की संभावना है। मौसम केन्द्र जयपुर ने आगामी दो सप्ताह के पूर्वानुमान में संकेत दिए हैं कि राज्य में फिलहाल बरसात का दौर कमजोर रहेगा और 15 अगस्त के बाद ही मानसून के फिर से सक्रिय होने की संभावना है। इस अवधि के बाद कहीं-कहीं तेज बारिश होने का दौर भी शुरू हो सकता है। मौसम केन्द्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार, फिलहाल मानसून ट्रफ लाइन फिरोजपुर, चंडीगढ़ होते हुए हिमाचल और उत्तराखंड से होकर गुजर रही है, जो अपनी सामान्य स्थिति से उत्तरी दिशा में है। इसके कारण राजस्थान में अगले एक सप्ताह तक व्यापक बारिश के आसार कम हैं।

पूर्वानुमान के मुताबिक, 9 से 11 अगस्त के बीच पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में बारिश की संभावना बेहद कम है। जोधपुर, उदयपुर, अजमेर और बीकानेर संभाग के अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। इस बीच, राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान ज्यादातर इलाकों में मौसम साफ रहा और दिनभर धूप खिली रही। जयपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर और जोधपुर संभाग के लगभग सभी जिलों में बारिश नहीं हुई। भरतपुर संभाग में हल्के बादल छाए रहे और यूपी बॉर्डर से सटे डीग क्षेत्र में हल्की बारिश दर्ज की गई, जहां 20 मिलीमीटर बरसात हुई।

बारिश की कमी और लगातार धूप निकलने के कारण तापमान में इजाफा हुआ है। गुरुवार को गंगानगर में दिन का अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे अधिक रहा। बाड़मेर और जैसलमेर में 37.4 डिग्री, बीकानेर में 37.2 डिग्री, चूरू में 36.1 डिग्री, फलौदी में 36.6 डिग्री, अलवर में 35 डिग्री, पिलानी में 35.7 डिग्री, हनुमानगढ़ में 35.6 डिग्री, चित्तौड़गढ़ में 34.5 डिग्री, सीकर में 33.5 डिग्री, कोटा में 33.6 डिग्री और राजधानी जयपुर में अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

राजस्थान में इस समय मानसून की सक्रियता कम होने के चलते फसलों और जलस्तर पर भी असर देखने को मिल सकता है। किसानों को सिंचाई के लिए बारिश का इंतजार करना पड़ रहा है, जबकि कई इलाकों में भूजल स्तर में गिरावट की चिंता बनी हुई है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे ही 15 अगस्त के बाद मानसून ट्रफ अपनी सामान्य स्थिति में लौटेगा, राज्य के कई हिस्सों में अच्छी बरसात देखने को मिल सकती है। खासतौर पर पूर्वी राजस्थान और कुछ उत्तरी जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है।

फिलहाल, मौसम विभाग की चेतावनी है कि अगले कुछ दिनों तक गर्मी का असर बढ़ सकता है और धूप के कारण पारा 37 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी जिलों में तापमान और भी अधिक रह सकता है। वहीं, पूर्वी हिस्सों में छिटपुट बारिश के बावजूद उमस बढ़ने की संभावना है।

मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि दिन के समय तेज धूप से बचाव करें और पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करें। किसानों को भी सुझाव दिया गया है कि वे आने वाली बरसात को ध्यान में रखते हुए सिंचाई और खाद डालने का कार्य करें।