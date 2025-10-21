Hindustan Hindi News
राजस्थान में तापमान में उतार-चढ़ाव: सीकर-सिरोही में सर्दी बढ़ी, पश्चिमी इलाकों में छाए बादल

संक्षेप: राजस्थान के मौसम में मंगलवार को हल्का बदलाव देखने को मिला। उत्तर भारत में सक्रिय हुए वेस्टर्न डिस्टरबेंस (Western Disturbance) और अरब सागर में बने वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम के असर से बीकानेर, श्रीगंगानगर और बांसवाड़ा सहित कई जिलों में आसमान पर हल्के बादल छाए रहे।

Tue, 21 Oct 2025 10:29 AM
राजस्थान के मौसम में मंगलवार को हल्का बदलाव देखने को मिला। उत्तर भारत में सक्रिय हुए वेस्टर्न डिस्टरबेंस (Western Disturbance) और अरब सागर में बने वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम के असर से बीकानेर, श्रीगंगानगर और बांसवाड़ा सहित कई जिलों में आसमान पर हल्के बादल छाए रहे। हालांकि, मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यह बदलाव अल्पकालिक है और आने वाले सप्ताह तक प्रदेश का मौसम फिर से शुष्क (dry) हो जाएगा।

मंगलवार को बीकानेर और श्रीगंगानगर जिले में दिनभर बादल छाए रहे। आसमान में छाई हल्की धुंध और बादलों की परत ने दिन के तापमान में हल्की गिरावट दर्ज कराई। वहीं बांसवाड़ा और आसपास के इलाकों में भी सुबह और शाम के समय बादलों की हल्की उपस्थिति देखने को मिली। मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने और अरब सागर में नमी भरे सिस्टम के सक्रिय होने से यह हल्का परिवर्तन दर्ज हुआ है।

प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिला। सोमवार को जहां बाड़मेर सबसे गर्म जिला रहा, वहीं उत्तर राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्की ठंडक महसूस की गई।

• बाड़मेर का अधिकतम तापमान 37.2°C दर्ज हुआ, जो पूरे राज्य में सर्वाधिक रहा।

• जैसलमेर में 35.1°C,

• जोधपुर में 34.7°C,

• चित्तौड़गढ़ में 34.8°C,

• बीकानेर में 34.2°C,

• चूरू में 34.6°C,

• श्रीगंगानगर में 33.8°C

• और टोंक में 34.2°C तापमान दर्ज किया गया।

मौसम विभाग के मुताबिक, सोमवार की तुलना में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है।

राजस्थान के कुछ हिस्सों में रात के तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज हुई, जबकि सिरोही और सीकर जिलों में अब भी ठंडक का असर जारी है।

• सीकर में 14.5°C और सिरोही में 14.4°C के साथ राज्य में सबसे कम तापमान दर्ज हुआ।

• चित्तौड़गढ़ में न्यूनतम तापमान 17.8°C,

• उदयपुर में 18.1°C,

• बाड़मेर में 20.8°C,

• जैसलमेर में 20.2°C,

• बीकानेर में 22.2°C,

• पिलानी में 18°C,

• जयपुर में 19.8°C,

• अलवर में 19.6°C,

• अजमेर में 17.2°C,

• भीलवाड़ा में 17.8°C,

• कोटा में 19.6°C,

• चूरू में 19°C,

• बारां में 17°C,

• और जालोर में 15.6°C दर्ज हुआ।

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर भारत में सर्द हवाएं सक्रिय होने लगी हैं, जिसका असर आने वाले हफ्तों में राजस्थान के उत्तरी जिलों में अधिक देखने को मिलेगा।

मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक राज्य में किसी बड़े मौसमी सिस्टम की संभावना नहीं है। राजस्थान में अगले सप्ताह तक आसमान साफ रहेगा और दिन के तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि, उत्तरी राजस्थान — खासकर सीकर, चूरू, झुंझुनूं और गंगानगर क्षेत्रों में सुबह के समय हल्की धुंध और कोहरा देखने को मिल सकता है।

मौसम के इस हल्के बदलाव से किसानों को राहत मिली है। आकाश में बादल छाने और तापमान में गिरावट से फसल की नमी बरकरार रहेगी, जिससे रबी फसलों की बुआई की तैयारी को मदद मिलेगी। वहीं, सामान्य लोगों के लिए यह मौसम सुखद माना जा रहा है, क्योंकि दिन में हल्की गर्मी और रात में हल्की ठंड दोनों का संतुलन बना हुआ है।

