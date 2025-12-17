राजस्थान में बदलेगा मौसम का मिजाज; जानें तापमान में कितने डिग्री तक गिरावट की संभावना

संक्षेप: राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर खत्म होते ही मौसम ने करवट ले ली है। प्रदेश में उत्तरी हवाएं चलने लगी हैं, जिसके कारण रात के न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है।

राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर खत्म होते ही मौसम ने करवट ले ली है। प्रदेश में उत्तरी हवाएं चलने लगी हैं, जिसके कारण रात के न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। सर्दी का असर अब तेज होने लगा है और कई इलाकों में कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटों में तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है।

मंगलवार को प्रदेश का सबसे कम न्यूनतम तापमान सीकर जिले में 2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बुधवार सुबह यहां खेतों और फसलों पर ओस जमी नजर आई, जिससे शेखावाटी क्षेत्र में ठंड का असर और अधिक बढ़ गया। वहीं, फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो इस सीजन की सबसे ठंडी रातों में से एक रही।

उधर, मंगलवार सुबह घने कोहरे के कारण बीकानेर संभाग और आसपास के जिलों में जनजीवन प्रभावित रहा। घने कोहरे के चलते सड़क और रेल यातायात पर असर पड़ा और विजिबिलिटी काफी कम हो गई। खासकर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और जैसलमेर के क्षेत्रों में कोहरे का व्यापक असर देखने को मिला।

कोहरे की वजह से श्रीगंगानगर में इस सीजन का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया। यहां मंगलवार को अधिकतम तापमान 20.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो सामान्य से काफी नीचे रहा। मौसम विभाग के अनुसार घने कोहरे के कारण धूप कमजोर रही, जिससे दिन का तापमान भी नहीं बढ़ सका।

पिछले 24 घंटों के दौरान बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और जैसलमेर के कई इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा। इसके चलते वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई स्थानों पर विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम दर्ज की गई।

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार उत्तरी हवाओं के प्रभाव से शेखावाटी समेत प्रदेश के कई शहरों में रात की सर्दी तेज होती जा रही है। न्यूनतम तापमान में गिरावट का सिलसिला अभी जारी रहने की संभावना है। करौली में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 5.9 डिग्री और दौसा में 6.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मौसम विभाग ने 17 दिसंबर को गंगानगर, बीकानेर और हनुमानगढ़ जिलों के लिए घने कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में सुबह के समय कोहरा छाए रहने की चेतावनी दी गई है। विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने और आवश्यक होने पर ही यात्रा करने की सलाह दी है।

हालांकि, 18 दिसंबर से प्रदेश में मौसम साफ होने की संभावना जताई गई है और कोहरे का असर धीरे-धीरे कम हो सकता है। लेकिन इसके बाद एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से 19 से 22 दिसंबर के बीच बीकानेर और जैसलमेर के कुछ इलाकों में हल्के बादल छा सकते हैं।