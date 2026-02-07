Hindustan Hindi News
राजस्थान में पारा 32 डिग्री के पार, दिन में बढ़ी गर्मी; फतेहपुर-नागौर सबसे ठंडे

संक्षेप:

Feb 07, 2026 09:45 am ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
राजस्थान में मौसम का मिजाज अब धीरे-धीरे बदलने लगा है। सर्दी के प्रभाव में कमी आने के साथ ही प्रदेश में दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। शुक्रवार को राज्य के लगभग सभी हिस्सों में दिन के समय तेज धूप खिली रही, जिसके चलते अधिकतम तापमान में 1 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी देखने को मिली। कई जिलों में पारा 32 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गया, जिससे दिन में हल्की गर्मी का अहसास हुआ।

हालांकि, दिन और रात के तापमान में बड़ा अंतर बना हुआ है। जहां दिन में तेज धूप के कारण लोगों को गर्मी महसूस हुई, वहीं सुबह और शाम के समय तापमान में गिरावट के चलते सर्दी का असर बरकरार रहा। मौसम विभाग के अनुसार, फिलहाल प्रदेश में शुष्क मौसम बना हुआ है और अगले पांच दिनों तक इसी तरह के हालात रहने की संभावना है।

पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा गर्मी का असर

पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में तापमान अपेक्षाकृत अधिक रहा। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 2.3 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 32.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे अधिक रहा। इसके अलावा जालौर और पाली में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।

जैसलमेर में पारा 29.6 डिग्री, जोधपुर में 29.8 डिग्री और चित्तौड़गढ़ में भी 29.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। डूंगरपुर और दौसा में अधिकतम तापमान 29.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि उदयपुर में 29 डिग्री और बीकानेर में 28.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया।

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, साफ आसमान और तेज धूप के कारण तापमान में यह बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पश्चिमी राजस्थान में गर्म हवाओं का हल्का असर भी दिन के तापमान को बढ़ाने में सहायक रहा।

जयपुर समेत कई शहरों में हल्की गर्मी

राजधानी जयपुर सहित अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, पिलानी, फलोदी और गंगानगर जैसे शहरों में भी शुक्रवार को दिन में हल्की गर्मी महसूस की गई। इन इलाकों में अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। तेज धूप के चलते दोपहर के समय लोग गर्म कपड़े उतारते नजर आए, जबकि सुबह-शाम फिर से जैकेट और स्वेटर की जरूरत पड़ी।

सुबह-शाम सर्दी बरकरार, फतेहपुर-नागौर सबसे ठंडे

जहां एक ओर दिन में गर्मी बढ़ रही है, वहीं रात और सुबह के समय सर्दी अब भी लोगों को परेशान कर रही है। शुक्रवार सुबह प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। दौसा, करौली, फतेहपुर, नागौर और सीकर में सुबह के समय कड़ाके की ठंड महसूस की गई।

प्रदेश के सबसे ठंडे इलाके फतेहपुर और नागौर रहे, जहां न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इन क्षेत्रों में सुबह के समय कोहरा और ठंडी हवा चलने से सर्दी का असर ज्यादा देखने को मिला। ग्रामीण इलाकों में लोग अलाव जलाकर ठंड से बचाव करते नजर आए।

अगले 5 दिन कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार, राजस्थान में फिलहाल किसी सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर नहीं है। इसके चलते प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा और आसमान साफ रहने की संभावना है। अगले पांच दिनों तक दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी जारी रह सकती है, जबकि रात के तापमान में ज्यादा बदलाव के आसार नहीं हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में दिन और रात के तापमान का अंतर और अधिक स्पष्ट हो सकता है। यानी दिन में गर्मी बढ़ेगी, लेकिन सुबह-शाम ठंड बनी रहेगी। ऐसे में लोगों को स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

