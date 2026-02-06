राजस्थान में दिन का पारा 30 डिग्री के पार, रात–सुबह ठंड बरकरार तेज धूप से बढ़ी गर्माहट

Hindustan Hindi News
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरrajasthan weather temperature 30 degree cold night
राजस्थान में मौसम का मिजाज तेजी से बदलने लगा है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में दिन के समय तेज धूप खिल रही है, जिससे तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जबकि सुबह और शाम को अब भी सर्दी का असर बना हुआ है। 

Feb 06, 2026 09:41 am ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
राजस्थान में मौसम का मिजाज तेजी से बदलने लगा है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में दिन के समय तेज धूप खिल रही है, जिससे तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जबकि सुबह और शाम को अब भी सर्दी का असर बना हुआ है। इस दोहरे मौसम के कारण लोगों को दिन में हल्की गर्मी और रात–सुबह ठंड का अहसास हो रहा है। मौसम में आए इस बदलाव से वायरल इंफेक्शन, सर्दी-खांसी और बुखार जैसी मौसमी बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है।

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, अगले दो सप्ताह तक प्रदेश में मौसम शुष्क और साफ रहने की संभावना है। इस दौरान दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास बना रह सकता है। बारिश या किसी बड़े मौसमीय सिस्टम के सक्रिय होने की फिलहाल कोई संभावना नहीं जताई गई है।

पिछले 24 घंटों में तापमान में बढ़ोतरी

पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सभी शहरों में मौसम साफ रहा। आसमान साफ रहने के कारण दिन में तेज धूप देखने को मिली, जिससे तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, भीलवाड़ा सहित कई जिलों में दिन के तापमान में स्पष्ट इजाफा हुआ है।

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के करीब या उससे ऊपर पहुंच गया है। इससे लोगों को दिन में गर्म कपड़े पहनने पर हल्की गर्मी महसूस हो रही है।

पश्चिमी राजस्थान में दिन में गर्माहट

पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जोधपुर, जालौर और जैसलमेर जैसे जिलों में गुरुवार को सूरज की तपिश ज्यादा तेज रही। इन इलाकों में दिन के समय तापमान बढ़ने से सर्दी का असर काफी हद तक कम हो गया है।

बाड़मेर में अधिकतम तापमान 30.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे अधिक रहा। वहीं जोधपुर में 28.4 डिग्री, जालौर में 28.3 डिग्री, जैसलमेर में 27.6 डिग्री और चित्तौड़गढ़ में 27.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। नागौर में अधिकतम तापमान 26.2 डिग्री और जवाई बांध (पाली) में 27.6 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, आने वाले दिनों में पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना रह सकता है।

सुबह और शाम में अब भी ठंड का असर

हालांकि दिन में तापमान बढ़ रहा है, लेकिन रात और सुबह के समय सर्दी अब भी लोगों को परेशान कर रही है। राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है।

सीकर, लूणकरणसर और फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान फतेहपुर में 2.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इसके अलावा कोटा, पिलानी, अलवर, टोंक, चूरू, बारां, सिरोही, करौली, झुंझुनूं और पाली जैसे जिलों में भी न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा।

अगले दो सप्ताह कैसा रहेगा मौसम

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि प्रदेश में अगले दो सप्ताह तक मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान बारिश की संभावना बहुत कम है। सुबह और शाम को सर्दी सामान्य बनी रह सकती है, जबकि दिन में तेज धूप के कारण ठंड का असर कम होता जाएगा।

उन्होंने बताया कि पश्चिमी राजस्थान के जिलों में दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज होने की संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान में भी दिन का तापमान धीरे-धीरे बढ़ेगा। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, इस तरह के बदलते मौसम में लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को सुबह-शाम ठंड से बचाने की सलाह दी गई है।

कुल मिलाकर, प्रदेश में फिलहाल सर्दी और गर्मी का मिला-जुला असर देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में दिन की गर्माहट और बढ़ सकती है, जबकि रात और सुबह की ठंड धीरे-धीरे कम होने की उम्मीद जताई जा रही है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

