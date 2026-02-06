राजस्थान में दिन का पारा 30 डिग्री के पार, रात–सुबह ठंड बरकरार तेज धूप से बढ़ी गर्माहट

संक्षेप: राजस्थान में मौसम का मिजाज तेजी से बदलने लगा है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में दिन के समय तेज धूप खिल रही है, जिससे तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जबकि सुबह और शाम को अब भी सर्दी का असर बना हुआ है।

राजस्थान में मौसम का मिजाज तेजी से बदलने लगा है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में दिन के समय तेज धूप खिल रही है, जिससे तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जबकि सुबह और शाम को अब भी सर्दी का असर बना हुआ है। इस दोहरे मौसम के कारण लोगों को दिन में हल्की गर्मी और रात–सुबह ठंड का अहसास हो रहा है। मौसम में आए इस बदलाव से वायरल इंफेक्शन, सर्दी-खांसी और बुखार जैसी मौसमी बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है।

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, अगले दो सप्ताह तक प्रदेश में मौसम शुष्क और साफ रहने की संभावना है। इस दौरान दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास बना रह सकता है। बारिश या किसी बड़े मौसमीय सिस्टम के सक्रिय होने की फिलहाल कोई संभावना नहीं जताई गई है।

पिछले 24 घंटों में तापमान में बढ़ोतरी पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सभी शहरों में मौसम साफ रहा। आसमान साफ रहने के कारण दिन में तेज धूप देखने को मिली, जिससे तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, भीलवाड़ा सहित कई जिलों में दिन के तापमान में स्पष्ट इजाफा हुआ है।

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के करीब या उससे ऊपर पहुंच गया है। इससे लोगों को दिन में गर्म कपड़े पहनने पर हल्की गर्मी महसूस हो रही है।

पश्चिमी राजस्थान में दिन में गर्माहट पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जोधपुर, जालौर और जैसलमेर जैसे जिलों में गुरुवार को सूरज की तपिश ज्यादा तेज रही। इन इलाकों में दिन के समय तापमान बढ़ने से सर्दी का असर काफी हद तक कम हो गया है।

बाड़मेर में अधिकतम तापमान 30.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे अधिक रहा। वहीं जोधपुर में 28.4 डिग्री, जालौर में 28.3 डिग्री, जैसलमेर में 27.6 डिग्री और चित्तौड़गढ़ में 27.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। नागौर में अधिकतम तापमान 26.2 डिग्री और जवाई बांध (पाली) में 27.6 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, आने वाले दिनों में पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना रह सकता है।

सुबह और शाम में अब भी ठंड का असर हालांकि दिन में तापमान बढ़ रहा है, लेकिन रात और सुबह के समय सर्दी अब भी लोगों को परेशान कर रही है। राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है।

सीकर, लूणकरणसर और फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान फतेहपुर में 2.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इसके अलावा कोटा, पिलानी, अलवर, टोंक, चूरू, बारां, सिरोही, करौली, झुंझुनूं और पाली जैसे जिलों में भी न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा।

अगले दो सप्ताह कैसा रहेगा मौसम मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि प्रदेश में अगले दो सप्ताह तक मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान बारिश की संभावना बहुत कम है। सुबह और शाम को सर्दी सामान्य बनी रह सकती है, जबकि दिन में तेज धूप के कारण ठंड का असर कम होता जाएगा।

उन्होंने बताया कि पश्चिमी राजस्थान के जिलों में दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज होने की संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान में भी दिन का तापमान धीरे-धीरे बढ़ेगा। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, इस तरह के बदलते मौसम में लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को सुबह-शाम ठंड से बचाने की सलाह दी गई है।