राजस्थान में आंधी-बारिश से अप्रैल में लौटी ठंडक, कई शहरों में बरसे बादल; जल्द बदलेगा मौसम

राजस्थान में अप्रैल के महीने में भी मौसम ने अचानक करवट ले ली है। प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी और बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को हल्की ठंड का अहसास हो रहा है। बीते 24 से 48 घंटों के दौरान राज्य के 5 से अधिक शहरों में बारिश हुई

राजस्थान में अप्रैल के महीने में भी मौसम ने अचानक करवट ले ली है। प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी और बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को हल्की ठंड का अहसास हो रहा है। बीते 24 से 48 घंटों के दौरान राज्य के 5 से अधिक शहरों में बारिश हुई, वहीं तेज हवाओं ने जनजीवन को प्रभावित किया

कई शहरों में तेज आंधी के साथ बारिश मौसम विभाग के अनुसार, इस बदलाव के पीछे सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ मुख्य कारण है। इसके प्रभाव से जयपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर और उदयपुर समेत कई इलाकों में तेज आंधी के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। कुछ स्थानों पर 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं, जिससे तापमान में गिरावट आई और मौसम सुहावना हो गया।

तापमान में गिरावट से बढ़ी ठंडक बारिश के कारण दिन के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई है। आमतौर पर अप्रैल में जहां तेज गर्मी की शुरुआत हो जाती है, वहीं इस बार मौसम में आए बदलाव ने लोगों को राहत दी है। सुबह और शाम के समय हल्की ठंडक महसूस की जा रही है, जो इस मौसम में असामान्य मानी जाती है।

कहीं ओले, कहीं राहत तो कहीं नुकसान मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाए रहे और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना भी बनी रही। बीकानेर और शेखावाटी क्षेत्र में कुछ जगह अच्छी बारिश दर्ज की गई, जिससे किसानों को आंशिक राहत मिली है। हालांकि तेज हवाओं और बारिश से कुछ क्षेत्रों में फसलों को नुकसान की आशंका भी जताई गई है।

जनजीवन पर भी दिखा असर राज्य में मौसम के इराज्य में मौसम के इस बदले मिजाज का असर आम जनजीवन पर भी देखने को मिला। कई शहरों में दिनभर बादल छाए रहने से धूप की तीव्रता कम रही। वहीं तेज हवाओं के कारण सड़क यातायात भी प्रभावित हुआ। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्रशासन भी सतर्क नजर आया।स बदले मिजाज का असर आम जनजीवन पर भी देखने को मिला। कई शहरों में दिनभर बादल छाए रहने से धूप की तीव्रता कम रही। वहीं तेज हवाओं के कारण सड़क यातायात भी प्रभावित हुआ। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्रशासन भी सतर्क नजर आया।

कुछ दिन बाद फिर बढ़ेगी गर्मी हालांकि यह राहत ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, 9 अप्रैल के बाद प्रदेश में मौसम धीरे-धीरे साफ होने लगेगा और अगले 3 से 4 दिनों में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही एक बार फिर गर्मी अपने तेवर दिखाना शुरू कर देगी।

लू चलने की संभावना, सतर्क रहने की सलाह विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे लू चलने की भी संभावना है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। खासकर दोपहर के समय धूप से बचने और पर्याप्त पानी पीने की जरूरत बताई गई है।

किसानों के लिए मिला-जुला असर कृषि क्षेत्र पर भी इस मौसम का मिला-जुला असर देखने को मिल रहा है। जहां एक ओर बारिश से मिट्टी में नमी बढ़ी है, वहीं तेज हवाओं और ओलावृष्टि से खड़ी फसलों को नुकसान की आशंका बनी हुई है। मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे अपनी फसलों और खुले में रखे अनाज को सुरक्षित स्थान पर रखें।