23 जिलों में तूफानी अलर्ट, पश्चिमी राजस्थान अब भी आग उगल रहा
राजस्थान में मई की शुरुआत के साथ ही मौसम ने अचानक यू-टर्न ले लिया है। जहां अप्रैल के आखिरी दिनों तक प्रदेश भीषण गर्मी और लू की चपेट में था, वहीं अब कई जिलों में आंधी और बारिश का दौर शुरू हो गया है।
राजस्थान में मई की शुरुआत के साथ ही मौसम ने अचानक यू-टर्न ले लिया है। जहां अप्रैल के आखिरी दिनों तक प्रदेश भीषण गर्मी और लू की चपेट में था, वहीं अब कई जिलों में आंधी और बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने सोमवार (4 मई) को प्रदेश के 23 जिलों में तेज आंधी और बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस बदलाव से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन कई इलाकों में यह मौसम परेशानी का कारण भी बन गया है।
रविवार शाम को प्रदेश के कई हिस्सों में तेज आंधी, बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि दर्ज की गई। अचानक बदले मौसम के कारण कई जगह पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए, जिससे बिजली आपूर्ति बाधित हुई और जनजीवन प्रभावित हुआ। स्थानीय प्रशासन को कई स्थानों पर अलर्ट मोड पर रहना पड़ा।
तापमान में गिरावट, गर्मी से राहत
राजधानी जयपुर में रविवार को अधिकतम तापमान 38.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से कम रहा। शाम के समय तेज हवाओं के साथ बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक आंधी-बारिश का यह दौर जारी रह सकता है, जिससे हीटवेव से राहत मिलने की संभावना है।
इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट
मौसम विभाग ने आज अजमेर, अलवर, ब्यावर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, दौसा, डीग, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनूं, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटपुतली-बहरोड़, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक, बीकानेर, चूरू, डीडवाना-कुचामन, हनुमानगढ़, जोधपुर और श्रीगंगानगर जिलों में तेज आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की है। इन क्षेत्रों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने की अपील की है।
पश्चिमी राजस्थान में जारी है लू का असर
जहां एक ओर पूर्वी और कुछ मध्य हिस्सों में मौसम सुहावना हुआ है, वहीं पश्चिमी राजस्थान में अब भी भीषण गर्मी का असर बना हुआ है। फलोदी प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू और जोधपुर में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार बना हुआ है।
पश्चिमी विक्षोभ का असर
मौसम विभाग के अनुसार इस बदलाव के पीछे सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ प्रमुख कारण है। इसके प्रभाव से प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाने, तेज हवाएं चलने और बारिश होने की स्थिति बनी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी।
सावधानी जरूरी
तेज आंधी और बारिश के चलते मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। खुले स्थानों, पेड़ों और कमजोर संरचनाओं से दूर रहने की हिदायत दी गई है। साथ ही बिजली उपकरणों के उपयोग में भी सावधानी बरतने को कहा गया है।
कुल मिलाकर, राजस्थान में मई की शुरुआत में ही मौसम ने दोहरे रूप दिखाने शुरू कर दिए हैं—कहीं राहत तो कहीं आफत। आने वाले दिनों में यह उतार-चढ़ाव जारी रहने की संभावना है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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