23 जिलों में तूफानी अलर्ट, पश्चिमी राजस्थान अब भी आग उगल रहा

राजस्थान में मई की शुरुआत के साथ ही मौसम ने अचानक यू-टर्न ले लिया है। जहां अप्रैल के आखिरी दिनों तक प्रदेश भीषण गर्मी और लू की चपेट में था, वहीं अब कई जिलों में आंधी और बारिश का दौर शुरू हो गया है।

राजस्थान में मई की शुरुआत के साथ ही मौसम ने अचानक यू-टर्न ले लिया है। जहां अप्रैल के आखिरी दिनों तक प्रदेश भीषण गर्मी और लू की चपेट में था, वहीं अब कई जिलों में आंधी और बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने सोमवार (4 मई) को प्रदेश के 23 जिलों में तेज आंधी और बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस बदलाव से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन कई इलाकों में यह मौसम परेशानी का कारण भी बन गया है।

रविवार शाम को प्रदेश के कई हिस्सों में तेज आंधी, बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि दर्ज की गई। अचानक बदले मौसम के कारण कई जगह पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए, जिससे बिजली आपूर्ति बाधित हुई और जनजीवन प्रभावित हुआ। स्थानीय प्रशासन को कई स्थानों पर अलर्ट मोड पर रहना पड़ा।

तापमान में गिरावट, गर्मी से राहत राजधानी जयपुर में रविवार को अधिकतम तापमान 38.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से कम रहा। शाम के समय तेज हवाओं के साथ बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक आंधी-बारिश का यह दौर जारी रह सकता है, जिससे हीटवेव से राहत मिलने की संभावना है।

इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने आज अजमेर, अलवर, ब्यावर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, दौसा, डीग, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनूं, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटपुतली-बहरोड़, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक, बीकानेर, चूरू, डीडवाना-कुचामन, हनुमानगढ़, जोधपुर और श्रीगंगानगर जिलों में तेज आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की है। इन क्षेत्रों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने की अपील की है।

पश्चिमी राजस्थान में जारी है लू का असर जहां एक ओर पूर्वी और कुछ मध्य हिस्सों में मौसम सुहावना हुआ है, वहीं पश्चिमी राजस्थान में अब भी भीषण गर्मी का असर बना हुआ है। फलोदी प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू और जोधपुर में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार बना हुआ है।

पश्चिमी विक्षोभ का असर मौसम विभाग के अनुसार इस बदलाव के पीछे सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ प्रमुख कारण है। इसके प्रभाव से प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाने, तेज हवाएं चलने और बारिश होने की स्थिति बनी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी।

सावधानी जरूरी तेज आंधी और बारिश के चलते मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। खुले स्थानों, पेड़ों और कमजोर संरचनाओं से दूर रहने की हिदायत दी गई है। साथ ही बिजली उपकरणों के उपयोग में भी सावधानी बरतने को कहा गया है।