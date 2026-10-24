राजस्थान में मौसम के तेवर, 39 डिग्री गर्मी के बीच तूफान और ओले

राजस्थान में मौसम का सबसे दिलचस्प पहलू दिन और रात के तापमान में अंतर है। अक्टूबर का आखिरी सप्ताह चल रहा है, लेकिन प्रदेश के कई जिलों में दिन का तापमान अब भी 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच रहा है।

मौसम के इस बदलाव से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं आंधी और ओलावृष्टि के कारण कई इलाकों में मौसम का असर भी देखने को मिला।

राजस्थान में अक्टूबर के आखिरी दिनों में भी मौसम के तेवर चौंका रहे हैं। कहीं तेज धूप और गर्मी लोगों को परेशान कर रही है तो कहीं आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। शनिवार को प्रदेश के 7 जिलों में आंधी-बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनूं, अलवर और भरतपुर में मौसम बिगड़ने की आशंका है। इससे पहले शुक्रवार को पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई जिलों में बारिश हुई, जबकि अलवर में तूफान के साथ ओले भी गिरे।

कहीं आंधी तो कहीं ओलावृष्टि, कई जिलों में बदला मौसम शुक्रवार दोपहर बाद मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला। दौसा, सीकर, भरतपुर, जयपुर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। अलवर में तूफान के साथ बारिश और ओलावृष्टि हुई। कोटपूतली-बहरोड़ जिले में भी कुछ स्थानों पर ओले गिरने की सूचना है।

मौसम के इस बदलाव से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं आंधी और ओलावृष्टि के कारण कई इलाकों में मौसम का असर भी देखने को मिला। अब शनिवार को भी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम सक्रिय रहने की संभावना है।

38 डिग्री से ज्यादा तापमान, फिर भी रात में बढ़ने लगी सर्दी राजस्थान में मौसम का सबसे दिलचस्प पहलू दिन और रात के तापमान में अंतर है। अक्टूबर का आखिरी सप्ताह चल रहा है, लेकिन प्रदेश के कई जिलों में दिन का तापमान अब भी 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच रहा है। दूसरी ओर, रात के तापमान में गिरावट आने से हल्की सर्दी का अहसास बढ़ने लगा है।

शुक्रवार को बारिश और बादलों के असर से कई शहरों में दिन की गर्मी कम हुई। जयपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, फलोदी, सीकर, अलवर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। हालांकि, बाड़मेर में गर्मी का असर बना रहा और यहां अधिकतम तापमान करीब 39 डिग्री सेल्सियस रहा।

माउंट आबू में सीजन की सबसे ज्यादा ठंड, पारा 12.8 डिग्री पर प्रदेश में रात के तापमान में गिरावट के बीच माउंट आबू सबसे ठंडा इलाका रहा। यहां शुक्रवार को न्यूनतम तापमान गिरकर 12.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। सीजन में पहली बार पारा 13 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। पहाड़ी इलाके में लगातार गिरते तापमान के कारण रात और सुबह के समय ठंड बढ़ने लगी है।

उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद के इलाकों में भी रात के तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। हाल ही में दशहरे के आसपास हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद इन क्षेत्रों में रातें अपेक्षाकृत ठंडी हो गई हैं। शुक्रवार को उदयपुर में न्यूनतम तापमान 14.9 डिग्री और भीलवाड़ा में 15.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

आज कहां-कहां होगी बारिश? मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, शनिवार को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बीकानेर और जयपुर संभाग के क्षेत्रों में आंधी-बारिश की संभावना है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनूं, अलवर और भरतपुर के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है।

ऐसे में इन जिलों में रहने वाले लोगों को मौसम में होने वाले बदलाव के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है। विशेषकर आंधी और ओलावृष्टि की आशंका वाले क्षेत्रों में खुले स्थानों पर सावधानी बरतनी चाहिए।