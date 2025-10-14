Hindustan Hindi News
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरrajasthan weather shekhawati cold temperature update

शेखावाटी में बढ़ी सर्दी, पश्चिमी राजस्थान में अब भी गर्मी का असर; तापमान में उतार-चढ़ाव जारी

राजस्थान में अक्टूबर के मध्य तक सर्दी ने दस्तक दे दी है। मौसम में उतार-चढ़ाव शुरू हो गया है। दिन में धूप अब तेज महसूस होने लगी है, जबकि रात में ठंडक बढ़ने लगी है। राज्य के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरTue, 14 Oct 2025 09:41 AM
राज्य के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। खासकर शेखावाटी क्षेत्र में पारा गिरने से सर्दी का असर महसूस होने लगा है। वहीं, मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 4 से 5 दिन तक राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा और आसमान साफ रहेगा।

राज्य के उत्तरी इलाकों में सर्दी की दस्तक सबसे पहले महसूस की जाती है। सीकर, झुंझुनूं और चुरू जिलों में रात का तापमान तेजी से गिरने लगा है। सोमवार रात को सीकर में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। इससे सुबह और देर रात के समय हल्की ठंडक का एहसास बढ़ गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब सुबह उठते समय हल्का कोहरा और ओस दिखाई देने लगी है, जिससे सर्दी की शुरुआत साफ झलकने लगी है।

पिछले 24 घंटे में राज्य के अधिकांश हिस्सों में दिन का तापमान बढ़ा है। जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर जैसे शहरों में धूप तेज रही। मौसम विभाग के मुताबिक, चूरू, गंगानगर, बीकानेर, अजमेर और अलवर में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

सेल्सियस दर्ज हुआ। जैसलमेर में 36, बीकानेर में 35, गंगानगर में 35.7, जोधपुर में 34.5, नागौर में 34.3, चूरू में 34.2, अलवर में 33.2, जालोर में 33.5, अजमेर में 32, कोटा में 32.2, जयपुर में 30.4 और सीकर में 31.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। इससे साफ है कि राज्य के पश्चिमी और उत्तरी जिलों में दिन में अब भी गर्मी का असर बना हुआ है, लेकिन रातें ठंडी होने लगी हैं।

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, फिलहाल उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं का असर कम हुआ है। यही वजह है कि दिन में ठंडक कम महसूस की जा रही है। सुबह और शाम के समय चलने वाली ठंडी हवाओं में भी कमी आई है, जिससे मौसम सामान्य बना हुआ है। हालांकि, यह स्थिति अधिक दिन तक रहने की संभावना नहीं है। जैसे-जैसे अक्टूबर आगे बढ़ेगा, ठंडी हवाएं फिर सक्रिय होंगी और तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी।

मौसम विभाग ने बताया कि राज्य में फिलहाल किसी भी प्रकार की वेस्टर्न डिस्टर्बेंस (पश्चिमी विक्षोभ) की सक्रियता नहीं है। इसके कारण अगले 4 से 5 दिन तक आसमान साफ रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है। इस दौरान तापमान में मामूली बदलाव देखने को मिल सकता है, लेकिन कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा।

विशेषज्ञों का कहना है कि अक्टूबर के अंत तक रात के तापमान में लगातार गिरावट आने लगेगी। नवंबर की शुरुआत तक राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है।

राज्य के कई हिस्सों में लोग अब हल्के गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करने लगे हैं। सुबह की सैर करने वाले लोग अब जैकेट या स्वेटर पहनकर निकल रहे हैं। दुकानों पर चाय और कॉफी की बिक्री भी बढ़ने लगी है। मौसम में इस हल्के बदलाव ने लोगों के दिनचर्या और खानपान दोनों पर असर डालना शुरू कर दिया है।

