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राजस्थान में मौसम का रेड सिग्नल, 27 जिलों में आंधी-बारिश का खतरा; IMD का अलर्ट

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
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पश्चिमी राजस्थान की तस्वीर अब भी अलग नजर आ रही है। यहां बारिश कमजोर रहने से गर्मी का असर लगातार बढ़ रहा है। श्रीगंगानगर राज्य का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 42.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

राजस्थान में मौसम का रेड सिग्नल, 27 जिलों में आंधी-बारिश का खतरा; IMD का अलर्ट

राजस्थान में प्री-मानसून की सक्रियता अब लगातार असर दिखा रही है। शुक्रवार को राज्य के 16 जिलों में हुई बारिश ने कई इलाकों को गर्मी से राहत दी, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के कई जिले अब भी भीषण गर्मी और उमस की मार झेल रहे हैं। मौसम विभाग ने शनिवार को 27 जिलों में आंधी और बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। अगले तीन दिनों तक राज्य के उत्तर-पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में प्री-मानसून गतिविधियां जारी रहने की संभावना है।

कई जिलों में झमाझम बारिश, लोगों को राहत

शुक्रवार को सबसे ज्यादा बारिश नागौर जिले के देह क्षेत्र में 60 एमएम दर्ज की गई। इसके अलावा चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा के कई इलाकों में एक इंच से अधिक बारिश हुई। उदयपुर, अजमेर, कोटा, राजसमंद, झालावाड़, जयपुर, झुंझुनूं और हनुमानगढ़ समेत कई जिलों में भी अलग-अलग स्थानों पर अच्छी बारिश दर्ज की गई। बारिश के बाद कई शहरों में तापमान में गिरावट आई और लोगों को कुछ समय के लिए गर्मी से राहत मिली।

पश्चिमी राजस्थान में गर्मी का प्रकोप बरकरार

पश्चिमी राजस्थान की तस्वीर अब भी अलग नजर आ रही है। यहां बारिश कमजोर रहने से गर्मी का असर लगातार बढ़ रहा है। श्रीगंगानगर राज्य का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 42.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा जैसलमेर में 41.5, चूरू में 41.9, बीकानेर में 41.4 और बाड़मेर में 41.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। तेज धूप और उमस के कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया।

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कई जिलों में तेज हवा के साथ बरसे बादल

श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में मौसम ने सबसे ज्यादा करवट ली। यहां कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश हुई। हिंदूमलकोट में 14 एमएम और डाबली राठन में 18 एमएम बारिश दर्ज की गई। वहीं नागौर के खींवसर में 40 एमएम, प्रतापगढ़ के अरनोद में 32 एमएम, दलोत में 27 एमएम, चित्तौड़गढ़ में 28 एमएम, भीलवाड़ा के करेड़ा में 35 एमएम और अजमेर के किशनगढ़ में 18 एमएम बारिश हुई। बांसवाड़ा, बारां, बूंदी, दौसा, कोटा और पाली के कई इलाकों में भी हल्की बारिश दर्ज की गई।

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जयपुर में उमस, बारिश से जुड़ा दर्दनाक हादसा

राजधानी जयपुर में दिनभर मौसम शुष्क रहा और हल्के बादल छाए रहे। तेज उमस ने लोगों को परेशान किया, लेकिन शाम के समय चली ठंडी हवा ने कुछ राहत पहुंचाई। शहर का अधिकतम तापमान 38.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी बीच बारिश से जुड़ी एक दुखद घटना ने लोगों को झकझोर दिया। 25 जून को द्रव्यवती नदी में बह गए 11 वर्षीय मोनू उर्फ मोहित का शव शुक्रवार को सिविल डिफेंस की टीम ने करीब साढ़े तीन घंटे की मशक्कत के बाद घटनास्थल से लगभग डेढ़ किलोमीटर दूर महारानी फार्म के पास बरामद किया।

अलवर, जोधपुर और कोटा में भी बदला मौसम

अलवर में सुबह से तेज धूप और उमस का असर रहा, लेकिन दोपहर बाद मौसम अचानक बदला और कई इलाकों में बारिश हुई। जोधपुर में दिनभर गर्मी और उमस बनी रही, जहां अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शाम को बादल छाने और ठंडी हवा चलने से लोगों को राहत मिली। कोटा में भी दिनभर तेज धूप और भारी उमस के कारण लोग परेशान रहे। यहां अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि शाम को मौसम में हल्का बदलाव महसूस किया गया।

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अजमेर में भी शाम को बरसे बादल

अजमेर में शुक्रवार को दिनभर गर्मी का असर रहा। अधिकतम तापमान 37.9 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शाम होते ही मौसम बदला और जिले के कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली।

अगले तीन दिन भी जारी रहेंगी प्री-मानसून गतिविधियां

मौसम विभाग का कहना है कि अगले तीन दिनों तक प्री-मानसून की गतिविधियां बनी रहेंगी। उत्तर-पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान के कई जिलों में आंधी, तेज हवाओं और बारिश की संभावना है। ऐसे में लोगों को मौसम विभाग की चेतावनियों पर ध्यान देने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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