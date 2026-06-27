राजस्थान में मौसम का रेड सिग्नल, 27 जिलों में आंधी-बारिश का खतरा; IMD का अलर्ट

पश्चिमी राजस्थान की तस्वीर अब भी अलग नजर आ रही है। यहां बारिश कमजोर रहने से गर्मी का असर लगातार बढ़ रहा है। श्रीगंगानगर राज्य का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 42.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

राजस्थान में प्री-मानसून की सक्रियता अब लगातार असर दिखा रही है। शुक्रवार को राज्य के 16 जिलों में हुई बारिश ने कई इलाकों को गर्मी से राहत दी, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के कई जिले अब भी भीषण गर्मी और उमस की मार झेल रहे हैं। मौसम विभाग ने शनिवार को 27 जिलों में आंधी और बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। अगले तीन दिनों तक राज्य के उत्तर-पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में प्री-मानसून गतिविधियां जारी रहने की संभावना है।

कई जिलों में झमाझम बारिश, लोगों को राहत शुक्रवार को सबसे ज्यादा बारिश नागौर जिले के देह क्षेत्र में 60 एमएम दर्ज की गई। इसके अलावा चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा के कई इलाकों में एक इंच से अधिक बारिश हुई। उदयपुर, अजमेर, कोटा, राजसमंद, झालावाड़, जयपुर, झुंझुनूं और हनुमानगढ़ समेत कई जिलों में भी अलग-अलग स्थानों पर अच्छी बारिश दर्ज की गई। बारिश के बाद कई शहरों में तापमान में गिरावट आई और लोगों को कुछ समय के लिए गर्मी से राहत मिली।

पश्चिमी राजस्थान में गर्मी का प्रकोप बरकरार पश्चिमी राजस्थान की तस्वीर अब भी अलग नजर आ रही है। यहां बारिश कमजोर रहने से गर्मी का असर लगातार बढ़ रहा है। श्रीगंगानगर राज्य का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 42.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा जैसलमेर में 41.5, चूरू में 41.9, बीकानेर में 41.4 और बाड़मेर में 41.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। तेज धूप और उमस के कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया।

कई जिलों में तेज हवा के साथ बरसे बादल श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में मौसम ने सबसे ज्यादा करवट ली। यहां कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश हुई। हिंदूमलकोट में 14 एमएम और डाबली राठन में 18 एमएम बारिश दर्ज की गई। वहीं नागौर के खींवसर में 40 एमएम, प्रतापगढ़ के अरनोद में 32 एमएम, दलोत में 27 एमएम, चित्तौड़गढ़ में 28 एमएम, भीलवाड़ा के करेड़ा में 35 एमएम और अजमेर के किशनगढ़ में 18 एमएम बारिश हुई। बांसवाड़ा, बारां, बूंदी, दौसा, कोटा और पाली के कई इलाकों में भी हल्की बारिश दर्ज की गई।

जयपुर में उमस, बारिश से जुड़ा दर्दनाक हादसा राजधानी जयपुर में दिनभर मौसम शुष्क रहा और हल्के बादल छाए रहे। तेज उमस ने लोगों को परेशान किया, लेकिन शाम के समय चली ठंडी हवा ने कुछ राहत पहुंचाई। शहर का अधिकतम तापमान 38.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी बीच बारिश से जुड़ी एक दुखद घटना ने लोगों को झकझोर दिया। 25 जून को द्रव्यवती नदी में बह गए 11 वर्षीय मोनू उर्फ मोहित का शव शुक्रवार को सिविल डिफेंस की टीम ने करीब साढ़े तीन घंटे की मशक्कत के बाद घटनास्थल से लगभग डेढ़ किलोमीटर दूर महारानी फार्म के पास बरामद किया।

अलवर, जोधपुर और कोटा में भी बदला मौसम अलवर में सुबह से तेज धूप और उमस का असर रहा, लेकिन दोपहर बाद मौसम अचानक बदला और कई इलाकों में बारिश हुई। जोधपुर में दिनभर गर्मी और उमस बनी रही, जहां अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शाम को बादल छाने और ठंडी हवा चलने से लोगों को राहत मिली। कोटा में भी दिनभर तेज धूप और भारी उमस के कारण लोग परेशान रहे। यहां अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि शाम को मौसम में हल्का बदलाव महसूस किया गया।

अजमेर में भी शाम को बरसे बादल अजमेर में शुक्रवार को दिनभर गर्मी का असर रहा। अधिकतम तापमान 37.9 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शाम होते ही मौसम बदला और जिले के कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली।