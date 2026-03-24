बारिश से बदला राजस्थान का मौसम, गर्मी पर लगी ब्रेक; महीने के अंत तक असर

राजस्थान में मौसम ने मार्च के अंतिम सप्ताह में करवट ले ली है। प्रदेश के कई हिस्सों में बीते दिनों हुई बारिश और बादलों की आवाजाही के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे गर्मी के बीच लोगों को हल्की ठंडक का अहसास हो रहा है।

राजस्थान में मौसम ने मार्च के अंतिम सप्ताह में करवट ले ली है। प्रदेश के कई हिस्सों में बीते दिनों हुई बारिश और बादलों की आवाजाही के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे गर्मी के बीच लोगों को हल्की ठंडक का अहसास हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, यह बदला हुआ मौसम फिलहाल जारी रहेगा और मार्च के अंत तक राज्य में बारिश और आंधी का सिलसिला बना रह सकता है।

पिछले 24 घंटों के दौरान जयपुर, कोटा, अजमेर, हनुमानगढ़ और झुंझुनूं सहित कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश हुई, जिससे दिन के तापमान में करीब 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आई। राजधानी जयपुर में अधिकतम तापमान करीब 28.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया, जो सामान्य से कम है।

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के मुताबिक, प्रदेश में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के कारण यह बदलाव देखने को मिल रहा है। इसी सिस्टम के चलते आसमान में बादल छाए हुए हैं और बीच-बीच में बारिश हो रही है। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर जैसे जिलों में भी तापमान सामान्य या उससे नीचे बना हुआ है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है।

आज कैसा रहेगा मौसम? मौसम विभाग के अनुसार, आज यानी 24 मार्च को कुछ इलाकों में मौसम साफ रहने की संभावना है, लेकिन कई जगहों पर बादल छाए रहेंगे। पूर्वी और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं तेज हवाओं के साथ मौसम में बदलाव बना रहेगा।

हालांकि, मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यह राहत ज्यादा दिनों तक स्थिर नहीं रहेगी। कुछ क्षेत्रों में दिन के समय तापमान में हल्की बढ़ोतरी भी देखी जा सकती है, लेकिन समग्र रूप से मौसम में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा।

31 मार्च तक सक्रिय रहेंगे मौसम सिस्टम मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि 26 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच दो नए वेदर सिस्टम सक्रिय हो सकते हैं। इनके प्रभाव से प्रदेश के कई हिस्सों में फिर से आंधी, तेज हवाएं और बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। खासकर उत्तर-पश्चिम और उत्तर-पूर्वी राजस्थान में मेघगर्जन और तेज बारिश की संभावना जताई गई है।

देशभर के मौसम पर नजर डालें तो भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने उत्तर-पश्चिम भारत के कई राज्यों, जिनमें राजस्थान भी शामिल है, में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। कुछ स्थानों पर 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिससे मौसम अचानक बदल सकता है।

गर्मी के बीच राहत, लेकिन अनिश्चितता बरकरार आमतौर पर मार्च महीने में राजस्थान में गर्मी बढ़ने लगती है और बारिश की संभावना बेहद कम रहती है, लेकिन इस बार बार-बार सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम असामान्य बना हुआ है।

मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के बदलाव किसानों के लिए मिश्रित असर लेकर आते हैं। जहां एक ओर तापमान में गिरावट से राहत मिलती है, वहीं लगातार बारिश से फसलों को नुकसान की आशंका भी बनी रहती है।