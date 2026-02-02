Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरrajasthan weather rain hailstorm fog alert
राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, देर रात बारिश-ओलावृष्टि, सुबह घना कोहरा; 12 जिलों में आंधी-बरसात का अलर्ट

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, देर रात बारिश-ओलावृष्टि, सुबह घना कोहरा; 12 जिलों में आंधी-बरसात का अलर्ट

संक्षेप:

राजस्थान में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टर्बेंस) के असर से प्रदेश के कई जिलों में रविवार देर रात बारिश और ओलावृष्टि दर्ज की गई, वहीं सोमवार सुबह घने कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित किया। 

Feb 02, 2026 09:36 am ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

राजस्थान में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टर्बेंस) के असर से प्रदेश के कई जिलों में रविवार देर रात बारिश और ओलावृष्टि दर्ज की गई, वहीं सोमवार सुबह घने कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित किया। कई इलाकों में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रही, जिससे सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम सी गई। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने सोमवार को 12 जिलों में आंधी, बारिश और ओले गिरने की चेतावनी जारी की है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

प्रदेश के शेखावाटी, हाड़ौती और मेवाड़ अंचल में मौसम का असर ज्यादा देखने को मिला। सीकर जिले में सोमवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। सीकर शहर और पलसाना क्षेत्र में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम दर्ज की गई। कोहरे के कारण सुबह के समय स्कूल जाने वाले बच्चों, दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों और वाहन चालकों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ा।

टोंक जिले में भी मौसम का मिजाज बदला नजर आया। जिला मुख्यालय पर जहां हल्का कोहरा रहा, वहीं ग्रामीण इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। आवां-दूनी मार्ग पर सुबह 8.30 बजे तक विजिबिलिटी महज 30 मीटर दर्ज की गई। कोहरे के चलते वाहन चालकों को हेडलाइट और इंडिकेटर जलाकर चलना पड़ा।

चित्तौड़गढ़ जिले में रविवार रात तेज बारिश हुई। कनेरा घाटा क्षेत्र में ओले गिरने की भी सूचना है। सोमवार सुबह यहां घने कोहरे के साथ दिन की शुरुआत हुई, हालांकि सुबह करीब 8 बजे धूप निकल आई। मौसम विभाग ने चित्तौड़गढ़ में सोमवार को भी बारिश की संभावना जताई है, जबकि 4 फरवरी को घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है।

हाड़ौती अंचल में भी मौसम का असर साफ दिखा। कोटा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में रविवार को बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, जिससे फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। बारिश के बाद सर्दी का असर और बढ़ गया। सोमवार सुबह कोटा में कोहरा छाया रहा और विजिबिलिटी करीब 400 मीटर दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार कोटा में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

बारां और कोटपूतली में भी बूंदाबांदी दर्ज की गई। वहीं भरतपुर, दौसा, जयपुर और अलवर जिलों में दिनभर हल्के बादल छाए रहे, जिससे धूप कमजोर रही और ठंड का अहसास बना रहा। जयपुर और अजमेर संभागों में हल्के बादलों के साथ धुंध देखने को मिली, जबकि जोधपुर संभाग में आसमान साफ रहा और धूप निकलने से तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

उत्तर राजस्थान के जिलों में कोहरे का असर ज्यादा रहा। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और बीकानेर जिलों में रविवार को दोपहर तक कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता प्रभावित रही। हनुमानगढ़ में दिन का अधिकतम तापमान 18.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 21.4, बीकानेर में 22.6, करौली में 21.1, अलवर में 20, जयपुर में 25.2, पिलानी में 25.4, कोटा में 25.6 और पाली में 25.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 12 जिलों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। साथ ही 3 और 4 फरवरी को कई जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने लोगों से सुबह-शाम सावधानी बरतने, कोहरे में वाहन धीमी गति से चलाने और किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की अपील की है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
Rajasthan Weather Weather News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।