राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, देर रात बारिश-ओलावृष्टि, सुबह घना कोहरा; 12 जिलों में आंधी-बरसात का अलर्ट

राजस्थान में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टर्बेंस) के असर से प्रदेश के कई जिलों में रविवार देर रात बारिश और ओलावृष्टि दर्ज की गई, वहीं सोमवार सुबह घने कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित किया। कई इलाकों में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रही, जिससे सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम सी गई। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने सोमवार को 12 जिलों में आंधी, बारिश और ओले गिरने की चेतावनी जारी की है।

प्रदेश के शेखावाटी, हाड़ौती और मेवाड़ अंचल में मौसम का असर ज्यादा देखने को मिला। सीकर जिले में सोमवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। सीकर शहर और पलसाना क्षेत्र में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम दर्ज की गई। कोहरे के कारण सुबह के समय स्कूल जाने वाले बच्चों, दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों और वाहन चालकों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ा।

टोंक जिले में भी मौसम का मिजाज बदला नजर आया। जिला मुख्यालय पर जहां हल्का कोहरा रहा, वहीं ग्रामीण इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। आवां-दूनी मार्ग पर सुबह 8.30 बजे तक विजिबिलिटी महज 30 मीटर दर्ज की गई। कोहरे के चलते वाहन चालकों को हेडलाइट और इंडिकेटर जलाकर चलना पड़ा।

चित्तौड़गढ़ जिले में रविवार रात तेज बारिश हुई। कनेरा घाटा क्षेत्र में ओले गिरने की भी सूचना है। सोमवार सुबह यहां घने कोहरे के साथ दिन की शुरुआत हुई, हालांकि सुबह करीब 8 बजे धूप निकल आई। मौसम विभाग ने चित्तौड़गढ़ में सोमवार को भी बारिश की संभावना जताई है, जबकि 4 फरवरी को घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है।

हाड़ौती अंचल में भी मौसम का असर साफ दिखा। कोटा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में रविवार को बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, जिससे फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। बारिश के बाद सर्दी का असर और बढ़ गया। सोमवार सुबह कोटा में कोहरा छाया रहा और विजिबिलिटी करीब 400 मीटर दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार कोटा में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

बारां और कोटपूतली में भी बूंदाबांदी दर्ज की गई। वहीं भरतपुर, दौसा, जयपुर और अलवर जिलों में दिनभर हल्के बादल छाए रहे, जिससे धूप कमजोर रही और ठंड का अहसास बना रहा। जयपुर और अजमेर संभागों में हल्के बादलों के साथ धुंध देखने को मिली, जबकि जोधपुर संभाग में आसमान साफ रहा और धूप निकलने से तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

उत्तर राजस्थान के जिलों में कोहरे का असर ज्यादा रहा। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और बीकानेर जिलों में रविवार को दोपहर तक कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता प्रभावित रही। हनुमानगढ़ में दिन का अधिकतम तापमान 18.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 21.4, बीकानेर में 22.6, करौली में 21.1, अलवर में 20, जयपुर में 25.2, पिलानी में 25.4, कोटा में 25.6 और पाली में 25.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।