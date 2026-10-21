राजस्थान में बारिश-ओले के बाद बढ़ी ठंडक, 24 अक्टूबर से फिर बदलेगा मौसम

पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर में मौसम साफ रहा। यहां बारिश के बजाय तेज धूप का असर दिखाई दिया। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 39.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यानी प्रदेश के कुछ इलाकों में जहां बारिश के बाद ठंडक महसूस होने लगी

माउंट आबू में रात का तापमान 15.5 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं, फतेहपुर में भी न्यूनतम तापमान 15.5 डिग्री दर्ज किया गया। अजमेर, नागौर और चूरू समेत 10 से ज्यादा जिलों में रात का पारा 20 डिग्री से नीचे चला गया।

राजस्थान में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के बाद मौसम का मिजाज बदलने लगा है। दक्षिणी राजस्थान के कई इलाकों में मंगलवार को तेज हवा के साथ बारिश हुई, जबकि भीलवाड़ा और राजसमंद में ओले भी गिरे। बारिश के असर से रात के तापमान में गिरावट आई है। प्रदेश के 10 से ज्यादा जिलों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। सीकर में तो रात का पारा माउंट आबू से भी नीचे दर्ज हुआ।

मौसम विभाग के अनुसार, अगले तीन दिन प्रदेश में मौसम साफ रहने और धूप निकलने की संभावना है। लेकिन इसके बाद मौसम फिर करवट ले सकता है। 24 अक्टूबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से बीकानेर और जयपुर संभाग के कुछ इलाकों में आंधी-बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सीकर और झुंझुनूं में बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है।

कहीं बारिश-ओले, तो कहीं तेज धूप; राजस्थान में मौसम के दो रंग मंगलवार को प्रदेश के कई जिलों में मौसम का अलग-अलग रूप देखने को मिला। राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, पाली, बूंदी, सिरोही और उदयपुर के कई इलाकों में दोपहर बाद अचानक मौसम बदला। तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। भीलवाड़ा और राजसमंद में ओलावृष्टि भी हुई, जिससे इन क्षेत्रों में ठंडक बढ़ गई।

दूसरी ओर, पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर में मौसम साफ रहा। यहां बारिश के बजाय तेज धूप का असर दिखाई दिया। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 39.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यानी प्रदेश के कुछ इलाकों में जहां बारिश के बाद ठंडक महसूस होने लगी, वहीं कुछ जगहों पर दिन में गर्मी का असर बना रहा।

सीकर में माउंट आबू से भी ठंडी रात, पारा 14.2 डिग्री पर बारिश के बाद रात के तापमान में गिरावट का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। मंगलवार को सीकर प्रदेश के सबसे ठंडे इलाकों में शामिल रहा। यहां न्यूनतम तापमान 14.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो माउंट आबू के न्यूनतम तापमान से भी कम है।

माउंट आबू में रात का तापमान 15.5 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं, फतेहपुर में भी न्यूनतम तापमान 15.5 डिग्री दर्ज किया गया। अजमेर, नागौर और चूरू समेत 10 से ज्यादा जिलों में रात का पारा 20 डिग्री से नीचे चला गया।

लगातार हो रही बारिश और तापमान में गिरावट के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में सुबह और रात के समय ठंडक बढ़ने लगी है। हालांकि, दिन में धूप निकलने से कई इलाकों में गर्मी का असर भी बना हुआ है।

जयपुर में रात का तापमान 2 डिग्री गिरा राजधानी जयपुर में भी बारिश का असर तापमान पर दिखाई दिया। पिछले दिनों हुई बारिश के बाद मंगलवार को न्यूनतम तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। जयपुर में रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा।

दिन में राजधानी का मौसम साफ रहा और धूप निकली। हालांकि, रात के तापमान में गिरावट के कारण सुबह और रात के समय ठंडक महसूस होने लगी है। आने वाले दिनों में मौसम साफ रहने की संभावना के बीच तापमान में क्या बदलाव होगा, इस पर नजर रहेगी।

तीन दिन राहत, फिर 24 अक्टूबर से बारिश के आसार मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, 21 अक्टूबर से अगले तीन दिन प्रदेश में मौसम साफ रहने और धूप निकलने की संभावना है। इस दौरान हाल में बारिश से प्रभावित इलाकों में मौसम सामान्य रह सकता है।