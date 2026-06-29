राजस्थान के मौसम में 44 डिग्री की गर्मी के बाद बारिश की एंट्री, 25 जिलों में अलर्ट
मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के 25 जिलों में अगले तीन दिनों तक आंधी और बारिश का दौर जारी रह सकता है। 2 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
राजस्थान के लोगों के लिए सोमवार की सुबह राहत लेकर आई। जयपुर और अलवर के कई इलाकों में तड़के हुई बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया। वहीं मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक 25 जिलों में आंधी और बारिश की चेतावनी जारी करते हुए 2 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है।
सुबह की बारिश ने दिलाई राहत
राजधानी जयपुर और अलवर में सोमवार सुबह हुई बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। ठंडी हवाओं और बूंदाबांदी से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। कई दिनों बाद लोगों ने सुबह का मौसम सुकूनभरा महसूस किया।
तीन दिन तक बदलेगा मौसम
मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के 25 जिलों में अगले तीन दिनों तक आंधी और बारिश का दौर जारी रह सकता है। 2 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
रविवार को गर्मी ने तोड़े रिकॉर्ड
बारिश से पहले रविवार को प्रदेश के कई शहर भीषण गर्मी की चपेट में रहे। श्रीगंगानगर में सबसे अधिक 44.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। फलोदी, बीकानेर, चूरू, बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर, अलवर और करौली सहित कई शहरों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा।
उदयपुर संभाग में झमाझम बारिश
उदयपुर संभाग में पिछले दो-तीन दिनों से लगातार बारिश और आंधी का दौर जारी है। प्रतापगढ़ के अरनोद में सबसे ज्यादा 45 एमएम बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा कोटड़ा, मावली, कपासन, राश्मी, पचपहाड़ और कई अन्य इलाकों में भी अच्छी बारिश हुई।
आंधी से जनजीवन भी प्रभावित
उदयपुर में तेज आंधी के दौरान बड़ी गांव मुख्य सड़क पर पेड़ बिजली के पोल पर गिर गया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। स्वरूप सागर रोड पर खड़ी कार और बाइक पर पेड़ गिरने से दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए।
गर्म रातों ने बढ़ाई परेशानी
प्रदेश में दिन के साथ रातें भी गर्म बनी हुई हैं। हनुमानगढ़ में सबसे गर्म रात दर्ज की गई, जहां न्यूनतम तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस रहा। जोधपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, फलोदी और जालोर सहित कई शहरों में रातभर गर्मी और उमस बनी रही।
जयपुर में बदला मौसम
रविवार तक तेज धूप और उमस से परेशान जयपुरवासियों को सोमवार सुबह राहत मिली। बारिश के बाद मौसम ठंडा हो गया। रविवार को शहर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम 29.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।
अजमेर में भी राहत के आसार
अजमेर में रविवार को उमस का असर बना रहा। अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने सोमवार को यहां भी बारिश की संभावना जताई है।
अलवर में शाम से बदला मौसम
अलवर में रविवार शाम अचानक घने बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगीं। सोमवार सुबह हुई बारिश ने लोगों को उमस और गर्मी से राहत दिलाई।
कोटा-जोधपुर में गर्मी बरकरार
कोटा में अधिकतम तापमान 40.3 डिग्री और जोधपुर में 41.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोनों शहरों में दिनभर तेज धूप और उमस का असर बना रहा।
सीकर में बूंदाबांदी से बढ़ी उमस
सीकर में रविवार को तेज धूप के बीच कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई। बारिश कम होने से राहत की बजाय उमस और बढ़ गई। शाम को हल्के बादल छाए रहे।
मौसम विभाग की अपील
मौसम विभाग ने लोगों से आंधी, तेज बारिश और बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए सतर्क रहने की अपील की है। खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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