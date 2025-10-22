Hindustan Hindi News
राजस्थान में हल्की बारिश और बादल, सर्द हवाएं कमजोर; मौसम सुहावना बना रहेगा

Wed, 22 Oct 2025 10:15 AMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
उत्तर भारत में सक्रिय हुए कमजोर वेस्टर्न डिस्टरबेंस (Western Disturbance) के असर से राजस्थान के कई हिस्सों में मंगलवार को हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और झुंझुनूं समेत कई जिलों में दिनभर बादल छाए रहे। इस बदलाव के चलते प्रदेश में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई और सर्दी में हल्की कमी आई। वहीं, बुधवार को भी प्रदेश के उत्तर-पश्चिमी इलाकों में हल्के बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है।

मौसम विभाग के मुताबिक, बीते 24 घंटों के दौरान गंगानगर के गजसिंहपुर, पदमपुर, रायसिंहनगर, हनुमानगढ़ के नोहर और भादरा समेत आसपास के इलाकों में रुक-रुककर हल्की से मध्यम बारिश हुई। बारिश के कारण सुबह और शाम के समय हल्की धुंध भी देखने को मिली। बीकानेर, चूरू और झुंझुनूं के बॉर्डर इलाकों में भी बादल छाने के बाद बूंदाबांदी हुई।

राजधानी जयपुर, सीकर और अलवर के आसमान में भी मंगलवार को दिनभर बादल छाए रहे। कई इलाकों में धूप-छांव के बीच हल्की धुंध का असर देखने को मिला। मौसम में आए इस बदलाव से सुबह और शाम की ठंडक कुछ कम हुई है, जबकि तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई।

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण उत्तरी हवाएं कमजोर पड़ गई हैं, जिससे ठंडी हवा का प्रभाव घटा है। इसके साथ ही बादलों की मौजूदगी से धरातल पर गर्मी फंसी रही, जिससे रात के तापमान में बढ़ोतरी हुई। जयपुर सहित अधिकांश जिलों में मंगलवार रात न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया।

सबसे ठंडा स्थान सिरोही रहा, जहां न्यूनतम तापमान 15.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, बाड़मेर मंगलवार को सबसे गर्म जिला रहा, जहां दिन का अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।

उत्तर-पश्चिमी जिलों में सुबह के समय धुंध छाने से दृश्यता पर भी असर पड़ा। गंगानगर और हनुमानगढ़ में सुबह के समय विजिबिलिटी 400 से 800 मीटर तक सीमित रही। हालांकि, सूरज निकलने के बाद धीरे-धीरे स्थिति सामान्य हो गई।

मौसम विभाग ने बताया कि अगले 24 घंटे में बीकानेर, चूरू और झुंझुनूं के कुछ इलाकों में बादल छाए रहने और हल्की बूंदाबांदी की संभावना बनी हुई है। वहीं, जयपुर, अलवर और भरतपुर संभाग के इलाकों में मौसम सामान्य रहेगा, पर सुबह-शाम हल्की धुंध बनी रह सकती है।

राजस्थान के उत्तरी जिलों में हुई हल्की बारिश को किसान लाभदायक मान रहे हैं। इस समय सरसों, गेहूं और चने की बुवाई की तैयारी चल रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस तरह की हल्की बारिश मिट्टी में नमी बनाए रखेगी और फसलों के लिए यह स्थिति अनुकूल रहेगी।

मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि बुधवार को भी बादल बने रह सकते हैं, लेकिन इसके बाद मौसम धीरे-धीरे साफ होने लगेगा। पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने से तापमान में मामूली गिरावट संभव है, पर फिलहाल कड़ाके की ठंड लौटने के आसार नहीं हैं।

राजस्थान में फिलहाल दिन का तापमान औसतन 32 से 36 डिग्री और रात का तापमान 18 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक सर्दी का असर धीरे-धीरे बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल मौसम सुहावना बना रहेगा।

