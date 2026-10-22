राजस्थान में मौसम के दो रंग,रात में सर्दी, दिन में झुलसाने वाली गर्मी

मौसम विभाग के अनुसार, फिलहाल राज्य में मौसम साफ रहने और धूप निकलने की संभावना है। लेकिन 24 अक्टूबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है।

बारिश और आंधी का दौर थमने के बाद अब प्रदेश में रात के तापमान में गिरावट आने लगी है। बुधवार को माउंट आबू राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान रहा।

राजस्थान में मौसम के दो रंग देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ रात होते ही सर्दी का असर बढ़ने लगा है, तो दूसरी तरफ पश्चिमी राजस्थान में अक्टूबर के आखिरी दिनों में भी तेज गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। बुधवार को प्रदेश के 17 शहरों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। वहीं, बाड़मेर में दिन का पारा 38.8 डिग्री तक पहुंच गया। अब मौसम विभाग ने एक बार फिर बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग के अनुसार, फिलहाल राज्य में मौसम साफ रहने और धूप निकलने की संभावना है। लेकिन 24 अक्टूबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है। इसके प्रभाव से बीकानेर संभाग के कुछ जिलों में मौसम बदलने और आंधी-बारिश होने की संभावना है। ऐसे में अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में कहीं गर्मी तो कहीं हल्की ठंडक और बारिश का असर देखने को मिल सकता है।

माउंट आबू में सबसे ठंडी रात, कई शहरों में गिरा पारा बारिश और आंधी का दौर थमने के बाद अब प्रदेश में रात के तापमान में गिरावट आने लगी है। बुधवार को माउंट आबू राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान रहा। यहां न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा सीकर में रात का पारा 15.3 डिग्री तक पहुंच गया।

अन्य शहरों में भी रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। भीलवाड़ा में न्यूनतम तापमान 18.4 डिग्री, अजमेर में 18.6 डिग्री, टोंक में 17.4 डिग्री और अलवर में 17.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। उदयपुर में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा। इन शहरों में सुबह और रात के समय हल्की ठंडक महसूस होने लगी है।

बाड़मेर में सबसे ज्यादा गर्मी, जैसलमेर में भी 38 डिग्री पार प्रदेश में रात के तापमान में गिरावट के बावजूद दिन की गर्मी अभी कम नहीं हुई है। पश्चिमी राजस्थान के जिलों में तेज धूप के कारण अधिकतम तापमान लगातार ऊंचा बना हुआ है। बुधवार को बाड़मेर में सबसे ज्यादा गर्मी दर्ज की गई। यहां अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री सेल्सियस रहा।

जैसलमेर में भी दिन का पारा 38.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं, जोधपुर में अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.9 डिग्री अधिक है। सीकर में भी दिन का तापमान 35 डिग्री रहा। इससे साफ है कि प्रदेश में रात को ठंडक बढ़ने के बावजूद दिन में गर्मी से अभी राहत नहीं मिली है।

24 अक्टूबर से फिर बदलेगा मौसम, इन जिलों में अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, 24 अक्टूबर से प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू जिलों में आंधी और बारिश को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है।

फिलहाल इन इलाकों में मौसम साफ रहने का अनुमान है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। ऐसे में एक बार फिर बादल छाने, तेज हवाएं चलने और कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है।

जयपुर में दिन में धूप, शाम को बढ़ी हल्की ठंडक राजधानी जयपुर में बुधवार को दिनभर आसमान साफ रहा। तेज धूप के बीच अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि, शाम होते ही हल्की ठंडक महसूस होने लगी। शहर में न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, जयपुर में अगले तीन दिन मौसम साफ रहने की संभावना है।

उदयपुर में एक दिन में 2.8 डिग्री गिरा रात का तापमान उदयपुर में दिन के तापमान में मामूली बढ़ोतरी हुई, जबकि रात में ठंडक बढ़ गई। बुधवार को अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे पहले 20 अक्टूबर को अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20.8 डिग्री था। इस तरह एक दिन में अधिकतम तापमान 0.3 डिग्री बढ़ा, जबकि न्यूनतम तापमान में 2.8 डिग्री की गिरावट आई।

अलवर और अजमेर में सुबह-शाम ठंडक का असर अलवर में बुधवार को मौसम सामान्य रहा और अधिकतम तापमान करीब 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन में धूप निकलने के बावजूद गर्मी से खास परेशानी नहीं हुई। हालांकि, सुबह, शाम और रात के समय ठंडक महसूस होने लगी है।

अजमेर में अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस रहा। दिन में गर्मी का असर बना रहा, लेकिन रात के तापमान में गिरावट से सुबह और रात को मौसम सुहावना महसूस हुआ।

जोधपुर और कोटा में दिन की गर्मी बरकरार जोधपुर में अक्टूबर के आखिरी दिनों में भी दिन का तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है। बुधवार को अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.5 डिग्री अधिक रहा।

कोटा में मौसम साफ रहा। यहां अधिकतम तापमान 34.3 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान में बदलाव नहीं हुआ, जबकि न्यूनतम तापमान में एक डिग्री की गिरावट आई। पिछले तीन दिनों से यहां दिन का पारा 34 डिग्री के आसपास बना हुआ है।