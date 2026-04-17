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43°C की तपिश के बीच राहत की खबर: आज बदल सकता है राजस्थान का मौसम

Apr 17, 2026 09:51 am ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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राजस्थान में भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों के बीच शुक्रवार को मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टर्बेंस) के असर से राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। 

43°C की तपिश के बीच राहत की खबर: आज बदल सकता है राजस्थान का मौसम

राजस्थान में भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों के बीच शुक्रवार को मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टर्बेंस) के असर से राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। खासतौर पर उत्तर और पश्चिमी राजस्थान के जिलों में बादलों की आवाजाही बढ़ने के साथ तापमान में मामूली गिरावट दर्ज हो सकती है।

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, इस नए सिस्टम के प्रभाव से करीब 5 से अधिक जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। गुरुवार देर रात से ही राजधानी जयपुर सहित कई इलाकों में बादल छाने लगे, जिससे लोगों को तेज गर्मी से थोड़ी राहत महसूस हुई।

18 शहरों में 40 डिग्री पार पारा

हालांकि, बारिश की संभावना के बीच गुरुवार को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गर्मी का प्रकोप जारी रहा। राज्य के 18 शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर सबसे अधिक गर्म रहे, जहां तापमान क्रमशः 42.9 और 42.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ।

लगातार बढ़ते तापमान और गर्म हवाओं के कारण इन इलाकों में हीटवेव जैसी स्थिति बनी हुई है। दिन के समय तेज धूप और गर्म हवाओं ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है। दोपहर के समय सड़कों पर आवाजाही कम नजर आई, जबकि बाजारों में भी भीड़ सामान्य से कम रही।

पश्चिमी विक्षोभ से बदला मौसम

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि एक हल्के प्रभाव वाला पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, जिसके कारण प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। 16 अप्रैल को दोपहर बाद जोधपुर और बीकानेर संभाग के कई हिस्सों में इसका असर दिखा, जहां बादल छाए रहने से धूप की तीव्रता में कमी आई।

उन्होंने बताया कि इस सिस्टम का असर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनूं, चूरू, सीकर और अलवर जिलों में अधिक देखने को मिल सकता है। इन क्षेत्रों में शुक्रवार को हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है।

जयपुर में मिली आंशिक राहत

राजधानी जयपुर में भी गुरुवार शाम से मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। तेज गर्मी के बीच अचानक बादल छाने और हवा चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, उमस में थोड़ी बढ़ोतरी महसूस की गई, जिससे लोगों को मिश्रित मौसम का अनुभव हुआ।

रेगिस्तानी इलाकों में गर्मी का कहर जारी

राजस्थान के रेगिस्तानी जिलों खासकर बाड़मेर, जैसलमेर और आसपास के क्षेत्रों में गर्मी का असर लगातार बना हुआ है। यहां पिछले कई दिनों से तापमान 42 डिग्री के आसपास बना हुआ है। गर्म हवाओं के कारण लोगों को लू का सामना करना पड़ रहा है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बढ़ने लगी हैं।

डॉक्टरों ने लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और हल्के कपड़े पहनने की सलाह दी है।

आगे कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 से 48 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम इसी तरह बदला हुआ रह सकता है। जहां एक ओर कुछ जिलों में हल्की बारिश राहत दे सकती है, वहीं पश्चिमी राजस्थान में गर्मी का असर अभी पूरी तरह कम होने की संभावना नहीं है।

कुल मिलाकर, राजस्थान में फिलहाल “गर्मी और राहत” का मिला-जुला दौर देखने को मिल रहा है जहां एक तरफ पारा 40 डिग्री के पार है, वहीं दूसरी ओर बादल और हल्की बारिश उम्मीद की ठंडक लेकर आ रहे हैं।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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