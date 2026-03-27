राजस्थान में आज से बारिश-ओले गिरने का अलर्ट; मौसम विभाग ने किसानों को दी चेतावनी

राजस्थान में मौसम का मिजाज इस सप्ताह अचानक बदलने वाला है। मौसम विज्ञान केन्द्र जयपुर ने राज्य के कई हिस्सों में 27 मार्च से 30 मार्च तक आंधी, बारिश और ओले गिरने का अलर्ट जारी किया है।

राजस्थान में मौसम का मिजाज इस सप्ताह अचानक बदलने वाला है। मौसम विज्ञान केन्द्र जयपुर ने राज्य के कई हिस्सों में 27 मार्च से 30 मार्च तक आंधी, बारिश और ओले गिरने का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान किसानों और आम जनता को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने चेताया है कि इस दौरान खुले में रखी फसलें या पकी फसलें नुकसान का सामना कर सकती हैं, इसलिए उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने की सिफारिश की गई है।

तेज धूप के बाद मौसम में बदलाव मौसम विज्ञान केन्द्र जयपुर के मुताबिक 27 मार्च को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से जोधपुर, बीकानेर और जयपुर के आसपास मौसम में बदलाव देखने को मिला। कई जिलों में हल्की बारिश भी हुई। बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, फलोदी, झुंझुनूं, सीकर के अलावा नागौर, जैसलमेर और जोधपुर के आंशिक इलाकों में आसमान में बादल छाए और धूलभरी तेज हवा चली। बीकानेर, सीकर, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश भी हुई।

दूसरी ओर बाड़मेर, कोटा, उदयपुर, जयपुर समेत तमाम दक्षिण-पूर्वी और पूर्वी जिलों में मौसम अपेक्षाकृत साफ रहा। कोटा में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 38.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

किसानों के लिए खास चेतावनी मौसम विभाग ने किसानों को विशेष अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा कि यदि खेतों में कटी हुई या पकी फसल खुले में रखी है, तो उसे तुरंत किसी सुरक्षित, कवर्ड एरिया में शिफ्ट किया जाए। इससे न केवल फसल का नुकसान कम होगा बल्कि ओले और तेज हवा के चलते संभावित नुकसान से बचा जा सकेगा।

विशेषज्ञों के मुताबिक, 28 से 30 मार्च तक राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में स्ट्रांग वेदर सिस्टम सक्रिय रहेगा। इस सिस्टम का असर प्रदेश के सभी एरिया में देखने को मिलेगा, खासकर उत्तर-पश्चिम और मध्य राजस्थान में। कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना जताई गई है।

राज्य के जिलों पर असर विभाग ने बताया कि बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, फलोदी, झुंझुनूं, सीकर, नागौर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों में मौसम बदलने की संभावना अधिक है। यहां तेज हवाओं के साथ गरज-चमक और हल्की बारिश होने की चेतावनी दी गई है।

इसके अलावा बाड़मेर, कोटा, उदयपुर, जयपुर और कुछ दक्षिण-पूर्वी जिलों में भी आंशिक रूप से बदलते मौसम के असर दिखाई देंगे। हालांकि इन क्षेत्रों में बारिश कम होने का अनुमान है और तापमान सामान्य से थोड़ा अधिक रहने की संभावना है।

सुरक्षित तैयारी की सलाह मौसम विज्ञान केन्द्र जयपुर ने लोगों से कहा है कि वे अपने घरों और खेतों में सुरक्षित व्यवस्था करें। किसानों को फसल को ओले और तेज हवाओं से बचाने के लिए विशेष सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

विभाग ने बताया कि इस स्ट्रांग वेदर सिस्टम के चलते 28 से 30 मार्च तक हल्की से मध्यम बारिश, आंधी और कुछ स्थानों पर ओले गिरने की संभावना है। इसके साथ ही हवा की रफ्तार भी कुछ स्थानों पर सामान्य से तेज रह सकती है।

मौसम विशेषज्ञों की राय मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से उत्तर-पश्चिमी राजस्थान में अधिकतम बदलाव देखने को मिलेगा। तेज धूप के बाद अचानक बारिश और ओले गिरने की संभावना किसानों और आम जनता दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है।

विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि लोग अपने घरेलू और कृषि कार्यों की योजना मौसम के अनुसार बनाएं और खुले में रखी किसी भी महत्वपूर्ण वस्तु या फसल को सुरक्षित स्थान पर ले जाएं।