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राजस्थान में आज से बारिश-ओले गिरने का अलर्ट; मौसम विभाग ने किसानों को दी चेतावनी

Mar 27, 2026 10:32 am ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
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राजस्थान में मौसम का मिजाज इस सप्ताह अचानक बदलने वाला है। मौसम विज्ञान केन्द्र जयपुर ने राज्य के कई हिस्सों में 27 मार्च से 30 मार्च तक आंधी, बारिश और ओले गिरने का अलर्ट जारी किया है।

राजस्थान में आज से बारिश-ओले गिरने का अलर्ट; मौसम विभाग ने किसानों को दी चेतावनी

राजस्थान में मौसम का मिजाज इस सप्ताह अचानक बदलने वाला है। मौसम विज्ञान केन्द्र जयपुर ने राज्य के कई हिस्सों में 27 मार्च से 30 मार्च तक आंधी, बारिश और ओले गिरने का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान किसानों और आम जनता को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने चेताया है कि इस दौरान खुले में रखी फसलें या पकी फसलें नुकसान का सामना कर सकती हैं, इसलिए उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने की सिफारिश की गई है।

तेज धूप के बाद मौसम में बदलाव

मौसम विज्ञान केन्द्र जयपुर के मुताबिक 27 मार्च को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से जोधपुर, बीकानेर और जयपुर के आसपास मौसम में बदलाव देखने को मिला। कई जिलों में हल्की बारिश भी हुई। बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, फलोदी, झुंझुनूं, सीकर के अलावा नागौर, जैसलमेर और जोधपुर के आंशिक इलाकों में आसमान में बादल छाए और धूलभरी तेज हवा चली। बीकानेर, सीकर, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश भी हुई।

दूसरी ओर बाड़मेर, कोटा, उदयपुर, जयपुर समेत तमाम दक्षिण-पूर्वी और पूर्वी जिलों में मौसम अपेक्षाकृत साफ रहा। कोटा में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 38.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

किसानों के लिए खास चेतावनी

मौसम विभाग ने किसानों को विशेष अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा कि यदि खेतों में कटी हुई या पकी फसल खुले में रखी है, तो उसे तुरंत किसी सुरक्षित, कवर्ड एरिया में शिफ्ट किया जाए। इससे न केवल फसल का नुकसान कम होगा बल्कि ओले और तेज हवा के चलते संभावित नुकसान से बचा जा सकेगा।

विशेषज्ञों के मुताबिक, 28 से 30 मार्च तक राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में स्ट्रांग वेदर सिस्टम सक्रिय रहेगा। इस सिस्टम का असर प्रदेश के सभी एरिया में देखने को मिलेगा, खासकर उत्तर-पश्चिम और मध्य राजस्थान में। कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना जताई गई है।

राज्य के जिलों पर असर

विभाग ने बताया कि बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, फलोदी, झुंझुनूं, सीकर, नागौर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों में मौसम बदलने की संभावना अधिक है। यहां तेज हवाओं के साथ गरज-चमक और हल्की बारिश होने की चेतावनी दी गई है।

इसके अलावा बाड़मेर, कोटा, उदयपुर, जयपुर और कुछ दक्षिण-पूर्वी जिलों में भी आंशिक रूप से बदलते मौसम के असर दिखाई देंगे। हालांकि इन क्षेत्रों में बारिश कम होने का अनुमान है और तापमान सामान्य से थोड़ा अधिक रहने की संभावना है।

सुरक्षित तैयारी की सलाह

मौसम विज्ञान केन्द्र जयपुर ने लोगों से कहा है कि वे अपने घरों और खेतों में सुरक्षित व्यवस्था करें। किसानों को फसल को ओले और तेज हवाओं से बचाने के लिए विशेष सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

विभाग ने बताया कि इस स्ट्रांग वेदर सिस्टम के चलते 28 से 30 मार्च तक हल्की से मध्यम बारिश, आंधी और कुछ स्थानों पर ओले गिरने की संभावना है। इसके साथ ही हवा की रफ्तार भी कुछ स्थानों पर सामान्य से तेज रह सकती है।

मौसम विशेषज्ञों की राय

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से उत्तर-पश्चिमी राजस्थान में अधिकतम बदलाव देखने को मिलेगा। तेज धूप के बाद अचानक बारिश और ओले गिरने की संभावना किसानों और आम जनता दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है।

विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि लोग अपने घरेलू और कृषि कार्यों की योजना मौसम के अनुसार बनाएं और खुले में रखी किसी भी महत्वपूर्ण वस्तु या फसल को सुरक्षित स्थान पर ले जाएं।

राजस्थान में 27 से 30 मार्च तक मौसम के बदलते स्वरूप को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। तेज धूप, बादल, बारिश, ओले और आंधी—सब मिलकर राज्य के कुछ हिस्सों में चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा कर सकते हैं। किसानों के लिए यह समय विशेष रूप से संवेदनशील है, इसलिए फसल और कृषि सामग्री को सुरक्षित स्थान पर रखना बेहद जरूरी है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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