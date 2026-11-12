राजस्थान में दो दिन बारिश का अलर्ट, फिर पड़ेगी कड़ाके की ठंड, रेगिस्तान में गर्मी
मौसम विभाग के अनुसार, बारिश और बादलों का दौर गुजरने के बाद प्रदेश के कई शहरों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है।
राजस्थान में मौसम अब करवट लेने की तैयारी में है। नवंबर के करीब दो सप्ताह बीतने के बाद भी जहां रेगिस्तानी जिलों में दिन के समय गर्मी लोगों को परेशान कर रही है, वहीं शेखावाटी में रातें ठिठुराने लगी हैं। अब मौसम विभाग ने 14 और 15 नवंबर को प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से बीकानेर संभाग के जिलों में बादल छाने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके बाद मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलेगा और 16 नवंबर से सर्दी जोर पकड़ सकती है।
मौसम विभाग के अनुसार, बारिश और बादलों का दौर गुजरने के बाद प्रदेश के कई शहरों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है। यानी अभी तक जो लोग रात में हल्की ठंड महसूस कर रहे हैं, उन्हें आने वाले दिनों में गर्म कपड़े निकालने पड़ सकते हैं। खास बात यह है कि इस बार सर्दी की रफ्तार पूरे प्रदेश में एक जैसी नहीं है। कहीं दिन में पारा 37 डिग्री तक पहुंच रहा है तो कहीं रात का तापमान 11 डिग्री से भी नीचे आ गया है।
रेगिस्तान में अब भी गर्मी का जोर
नवंबर का आधा महीना करीब आने को है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में गर्मी अभी भी पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही। बुधवार को बाड़मेर प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा। यहां अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चित्तौड़गढ़ में पारा 36.2, जैसलमेर में 35.2, जोधपुर में 35.1, पाली में 34.8 और बीकानेर में 33.2 डिग्री सेल्सियस रहा।
इन आंकड़ों से साफ है कि प्रदेश के रेगिस्तानी इलाकों में दिन के समय अभी भी तेज धूप और गर्मी का असर बना हुआ है। दिन में लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि रात होते ही मौसम का मिजाज बदलने लगता है।
शेखावाटी में रात का पारा 11 डिग्री से नीचे
दूसरी तरफ शेखावाटी में सर्दी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। सीकर, फतेहपुर, चूरू और पिलानी में रात का तापमान लगातार नीचे जा रहा है। इन शहरों में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच चुका है। बुधवार को सबसे ठंडी रात फतेहपुर और सीकर में रही। फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री और सीकर में 10.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
इन इलाकों में सुबह और देर रात ठंड का असर साफ महसूस होने लगा है। वहीं, प्रदेश के दूसरे हिस्सों में अभी दिन की गर्मी लोगों को परेशान कर रही है।
14-15 नवंबर को कहां होगी बारिश?
मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के मुताबिक, प्रदेश में अगले तीन दिन तक मौसम मुख्य रूप से साफ रहने और दिन में धूप खिलने की संभावना है। इस दौरान कुछ शहरों के अधिकतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी भी हो सकती है। हालांकि, 14 और 15 नवंबर को एक हल्के प्रभाव का पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके असर से बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में मौसम बदल सकता है।
मौसम विभाग ने चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर के अलावा फलोदी तथा आसपास के इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। इन क्षेत्रों में आसमान में बादल छाने और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है।
16 नवंबर के बाद बढ़ेगी सर्दी
पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के बाद 16 नवंबर से प्रदेश में मौसम फिर साफ होने लगेगा। इसके साथ ही रात के तापमान में गिरावट का दौर शुरू होने की संभावना है। कई शहरों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक नीचे जा सकता है।
कुल मिलाकर राजस्थान में मौसम के दो अलग-अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। पश्चिमी जिलों में दिन अभी भी गर्म हैं तो शेखावाटी में रातें ठंडी हो चुकी हैं। अब 14-15 नवंबर को होने वाला मौसमी बदलाव सर्दी की रफ्तार बढ़ा सकता है। ऐसे में अगले सप्ताह से प्रदेश के लोगों को ठंड का असली अहसास होने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।