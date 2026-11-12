राजस्थान में दो दिन बारिश का अलर्ट, फिर पड़ेगी कड़ाके की ठंड, रेगिस्तान में गर्मी

मौसम विभाग के अनुसार, बारिश और बादलों का दौर गुजरने के बाद प्रदेश के कई शहरों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है।

नवंबर का आधा महीना करीब आने को है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में गर्मी अभी भी पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही।

राजस्थान में मौसम अब करवट लेने की तैयारी में है। नवंबर के करीब दो सप्ताह बीतने के बाद भी जहां रेगिस्तानी जिलों में दिन के समय गर्मी लोगों को परेशान कर रही है, वहीं शेखावाटी में रातें ठिठुराने लगी हैं। अब मौसम विभाग ने 14 और 15 नवंबर को प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से बीकानेर संभाग के जिलों में बादल छाने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके बाद मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलेगा और 16 नवंबर से सर्दी जोर पकड़ सकती है।

मौसम विभाग के अनुसार, बारिश और बादलों का दौर गुजरने के बाद प्रदेश के कई शहरों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है। यानी अभी तक जो लोग रात में हल्की ठंड महसूस कर रहे हैं, उन्हें आने वाले दिनों में गर्म कपड़े निकालने पड़ सकते हैं। खास बात यह है कि इस बार सर्दी की रफ्तार पूरे प्रदेश में एक जैसी नहीं है। कहीं दिन में पारा 37 डिग्री तक पहुंच रहा है तो कहीं रात का तापमान 11 डिग्री से भी नीचे आ गया है।

रेगिस्तान में अब भी गर्मी का जोर नवंबर का आधा महीना करीब आने को है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में गर्मी अभी भी पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही। बुधवार को बाड़मेर प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा। यहां अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चित्तौड़गढ़ में पारा 36.2, जैसलमेर में 35.2, जोधपुर में 35.1, पाली में 34.8 और बीकानेर में 33.2 डिग्री सेल्सियस रहा।

इन आंकड़ों से साफ है कि प्रदेश के रेगिस्तानी इलाकों में दिन के समय अभी भी तेज धूप और गर्मी का असर बना हुआ है। दिन में लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि रात होते ही मौसम का मिजाज बदलने लगता है।

शेखावाटी में रात का पारा 11 डिग्री से नीचे दूसरी तरफ शेखावाटी में सर्दी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। सीकर, फतेहपुर, चूरू और पिलानी में रात का तापमान लगातार नीचे जा रहा है। इन शहरों में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच चुका है। बुधवार को सबसे ठंडी रात फतेहपुर और सीकर में रही। फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री और सीकर में 10.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

इन इलाकों में सुबह और देर रात ठंड का असर साफ महसूस होने लगा है। वहीं, प्रदेश के दूसरे हिस्सों में अभी दिन की गर्मी लोगों को परेशान कर रही है।

14-15 नवंबर को कहां होगी बारिश? मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के मुताबिक, प्रदेश में अगले तीन दिन तक मौसम मुख्य रूप से साफ रहने और दिन में धूप खिलने की संभावना है। इस दौरान कुछ शहरों के अधिकतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी भी हो सकती है। हालांकि, 14 और 15 नवंबर को एक हल्के प्रभाव का पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके असर से बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में मौसम बदल सकता है।

मौसम विभाग ने चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर के अलावा फलोदी तथा आसपास के इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। इन क्षेत्रों में आसमान में बादल छाने और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है।

16 नवंबर के बाद बढ़ेगी सर्दी पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के बाद 16 नवंबर से प्रदेश में मौसम फिर साफ होने लगेगा। इसके साथ ही रात के तापमान में गिरावट का दौर शुरू होने की संभावना है। कई शहरों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक नीचे जा सकता है।