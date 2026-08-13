धौलपुर में चंबल खतरे के निशान के करीब; जयपुर में एक इंच बरसात, गड्ढे में फंसकर पलटी बस

पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश उदयपुर जिले के सेमारी क्षेत्र में 185 MM दर्ज की गई। सलूंबर में 143 MM, लसाड़िया में 133 MM, झाडोल में 123 MM, झालड़ा में 115 MM, फलासिया में 115 MM, सराड़ा में 110 MM, कोटड़ा में 110 MM और कानोड़ में 70 MM बारिश हुई।

पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश उदयपुर जिले के सेमारी क्षेत्र में 185 MM दर्ज की गई। सलूंबर में 143 MM, लसाड़िया में 133 MM, झाडोल में 123 MM, झालड़ा में 115 MM, फलासिया में 115 MM, सराड़ा में 110 MM, कोटड़ा में 110 MM और कानोड़ में 70 MM बारिश हुई।

राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय है। गुरुवार को प्रदेश के सभी जिलों में बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है। बुधवार को भी राज्य के कई हिस्सों में जमकर बारिश हुई। उदयपुर, अजमेर, करौली, जयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ समेत कई जिलों में 2 से 7 इंच तक बारिश दर्ज की गई। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर के कुछ इलाकों में भी अच्छी बारिश हुई। राजधानी जयपुर में एक इंच से ज्यादा पानी बरसा।

बारिश के चलते प्रदेश के कई इलाकों में तापमान में भी गिरावट आई है। कुछ जिलों में दिन का पारा 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आया है। मौसम विभाग के अनुसार 14-15 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में कुछ कमी आने की संभावना है।

उदयपुर के सेमारी में 185 MM बारिश पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश उदयपुर जिले के सेमारी क्षेत्र में 185 MM दर्ज की गई। सलूंबर में 143 MM, लसाड़िया में 133 MM, झाडोल में 123 MM, झालड़ा में 115 MM, फलासिया में 115 MM, सराड़ा में 110 MM, कोटड़ा में 110 MM और कानोड़ में 70 MM बारिश हुई।

इससे पहले 11 अगस्त शाम 6 बजे से 12 अगस्त सुबह 8 बजे तक चित्तौड़गढ़ के बस्सी और गंगरार में भी 200 MM से ज्यादा बारिश दर्ज की गई थी।

बुधवार को टोंक, श्रीगंगानगर, प्रतापगढ़, कोटा, करौली, जोधपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर और सवाई माधोपुर में 2 इंच से ज्यादा पानी बरसा। वहीं बाड़मेर, झालावाड़, धौलपुर, दौसा और बूंदी समेत कई जिलों में करीब 1 इंच तक बारिश हुई।

धौलपुर में चंबल खतरे के निशान के करीब धौलपुर में लगातार बारिश के कारण चंबल नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। एक दिन में नदी में करीब 30 फीट पानी बढ़ गया। चंबल अब खतरे के निशान के करीब बह रही है। नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाकों में भी प्रशासन की नजर बनी हुई है।

वहीं, बीसलपुर बांध में पानी पहुंचाने वाली त्रिवेणी नदी इस मानसून सीजन में पहली बार तेज बहाव में नजर आई। इसका गेज 3 मीटर से ऊपर पहुंच गया है। त्रिवेणी के बहने से बीसलपुर बांध के जलभराव को भी फायदा मिलने की उम्मीद है।

जयपुर में एक इंच से ज्यादा बारिश, सड़कें जलमग्न राजधानी जयपुर में बुधवार दोपहर तेज बारिश हुई। जयपुर एयरपोर्ट पर 29 MM और जेएलएन मार्ग पर दोपहर 3 से शाम 6 बजे के बीच 34 MM बारिश रिकॉर्ड की गई। तेज बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया और ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी।

आमेर और नाहरगढ़ के आसपास पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश के बाद झरने भी बहने लगे। जयपुर में बुधवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

गड्ढे में पानी भरा था, पलट गई बस जयपुर के जयसिंहपुरा खोर में मानबाग चौराहे के पास बुधवार रात करीब साढ़े 8 बजे एक निजी बस हादसे का शिकार हो गई। सड़क पर बने गड्ढे में पानी भरा था। बस का टायर गड्ढे में फंस गया, जिससे बस अनियंत्रित होकर पलट गई।

हादसे के समय बस में करीब 15 से 20 लोग सवार थे। इनमें से करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए। घायलों को एसएमएस अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई।

बारिश से 5 डिग्री तक गिरा तापमान लगातार बारिश के चलते कई जिलों में दिन के तापमान में बड़ी गिरावट आई। बाड़मेर, उदयपुर, जोधपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा और सिरोही में अधिकतम तापमान 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। प्रदेश में बुधवार को सबसे अधिक तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस बीकानेर में दर्ज हुआ।

जैसलमेर के रामगढ़ में एक घंटे तेज बारिश जैसलमेर के रामगढ़ में बुधवार रात करीब एक घंटे तक तेज बारिश हुई। इससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। बारिश को फसलों के लिए भी फायदेमंद माना जा रहा है। जैसलमेर में गुरुवार को मौसम विभाग ने तेज बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है।

सीकर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में भी बदला मौसम सीकर जिला मुख्यालय पर बुधवार को करीब आधे घंटे तक झमाझम बारिश हुई। यहां अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम 25.9 डिग्री सेल्सियस रहा। जोधपुर में बारिश के कारण अधिकतम तापमान 30.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.5 डिग्री कम है।

कोटा में बुधवार शाम साढ़े 5 बजे के बाद तेज बारिश हुई। बारिश के कारण अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री तक पहुंच गया, जो एक दिन पहले की तुलना में करीब 3 डिग्री कम रहा।

अजमेर में शाम को ठंडी हवाओं के साथ रिमझिम बारिश हुई। यहां अधिकतम तापमान 30.7 और न्यूनतम 24 डिग्री रहा। उदयपुर में सुबह से घने बादल छाए रहे और उमस से राहत मिली। यहां अधिकतम तापमान 30.9 और न्यूनतम 23.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।