राजस्थान में 2 दिन बाद चक्रवाती तूफान 'अर्नब' बदलेगा मौसम, 18 जिलों में बरसेंगे बादल

मौसम विभाग ने 29 और 30 अक्टूबर को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है। खास बात यह है कि 29 अक्टूबर को जयपुर, भरतपुर और कोटा समेत 18 जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है।

राजस्थान में फिलहाल दिन और रात के तापमान में अंतर बना हुआ है। दिन में जहां कई शहरों में पारा 34 से 38 डिग्री के आसपास है,

राजस्थान में अक्टूबर के आखिरी दिनों में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। दिन में तेज धूप और 38 डिग्री के करीब पहुंच रहे तापमान के बीच अब बारिश और तेज हवाओं का दौर शुरू होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान 'अर्नब' का असर राजस्थान तक पहुंच सकता है। इसके चलते प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाने, मेघगर्जन और हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। मौसम में इस बदलाव से दिन और रात के तापमान में भी गिरावट देखने को मिल सकती है।

मौसम विभाग ने 29 और 30 अक्टूबर को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है। खास बात यह है कि 29 अक्टूबर को जयपुर, भरतपुर और कोटा समेत 18 जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। ऐसे में अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में गर्मी से राहत मिलेगी या फिर कुछ इलाकों में मौसम की मुश्किलें बढ़ेंगी, इस पर नजर रहेगी।

29 अक्टूबर से बदलेगा मौसम, इन संभागों में ज्यादा असर मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के मुताबिक, राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में अगले दो दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि, पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में 29 और 30 अक्टूबर को मौसम बदल सकता है। भरतपुर, जयपुर, अजमेर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में बादल छाने के साथ बारिश होने का अनुमान है।

इस दौरान कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहने की संभावना है। कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। चक्रवाती सिस्टम के असर से पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में भी मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है।

आधे राजस्थान में छा सकते हैं बादल चक्रवाती तूफान से जुड़ी मौसमी परिस्थितियों के कारण राजस्थान के बड़े हिस्से में बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है। हालांकि, इसका असर पूरे प्रदेश में एक जैसा रहने की संभावना नहीं है। पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां ज्यादा प्रभावी रह सकती हैं, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में बादल छाने और तेज हवा चलने की संभावना है।

फिलहाल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना हुआ है। ऐसे में अगले दो दिनों तक लोगों को दिन में धूप और गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद 29 और 30 अक्टूबर को मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। बारिश की गतिविधियां कितने इलाकों तक पहुंचती हैं, यह आने वाले दिनों की मौसमी परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

बाड़मेर में पारा 37.8 डिग्री, दिन में अब भी गर्मी मौसम में बदलाव की संभावना के बीच राजस्थान में दिन का तापमान अब भी ऊंचा बना हुआ है। सोमवार को प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 37.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा जोधपुर और पाली के जवाई क्षेत्र में 36.4 डिग्री, जालोर में 35.9 डिग्री और डूंगरपुर तथा जैसलमेर में 35.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ।

चित्तौड़गढ़ में अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री, फलोदी में 34.6 डिग्री, कोटा में 34.3 डिग्री और उदयपुर में 34 डिग्री सेल्सियस रहा। सुबह से दोपहर तक प्रदेश के ज्यादातर शहरों में मौसम शुष्क रहा और धूप खिली रही। हालांकि, दोपहर बाद सिरोही, जालोर, पाली, जोधपुर, राजसमंद और बाड़मेर में हल्के बादल छाए। इससे धूप का असर कुछ कमजोर हुआ।

माउंट आबू में रात का तापमान 12.4 डिग्री दिन में गर्मी के बीच प्रदेश में रातें धीरे-धीरे ठंडी होने लगी हैं। सोमवार को सबसे कम न्यूनतम तापमान माउंट आबू में 12.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही हिल स्टेशन में रात की ठंड बढ़ने लगी है।

सिरोही में न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री, पिलानी में 15.5 डिग्री, सीकर में 15.8 डिग्री और फतेहपुर में 15.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। अलवर में रात का तापमान 16 डिग्री, श्रीगंगानगर में 16.7 डिग्री और चूरू में 17 डिग्री सेल्सियस रहा। प्रदेश के अन्य शहरों में भी न्यूनतम तापमान 20 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया।