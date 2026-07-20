कल राजस्थान में बरसेंगे मेघ, 24 जिलों में येलो अलर्ट; तेज बारिश और बिजली की चेतावनी
प्रशासन और मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि बारिश और आकाशीय बिजली के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें। तेज बारिश होने पर जलभराव वाले रास्तों पर वाहन चलाने में सावधानी बरतें।
राजस्थान में सोमवार (21 जुलाई) को मानसून एक बार फिर सक्रिय नजर आएगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। पूर्वी राजस्थान में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम और कुछ इलाकों में तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं कई स्थानों पर मेघगर्जन, आकाशीय बिजली और तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के 24 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।
पूर्वी राजस्थान में बारिश रहेगी ज्यादा असरदार
जयपुर, कोटा, भरतपुर, दौसा, अलवर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, बूंदी, बारां और आसपास के जिलों में दिनभर बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। कई इलाकों में रुक-रुककर बारिश होने के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और बिजली गिरने के समय खुले स्थानों से दूर रहने की सलाह दी है।
पश्चिमी राजस्थान में भी बदलेगा मौसम
पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, फलोदी, जोधपुर और श्रीगंगानगर जैसे जिलों में बारिश की गतिविधियां अपेक्षाकृत कम रहेंगी, लेकिन बादल छाने और कहीं-कहीं हल्की बारिश के आसार बने हुए हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले दो दिनों में पश्चिमी राजस्थान में भी मानसून और सक्रिय हो सकता है।
उमस से मिलेगी राहत, तापमान में होगी गिरावट
पिछले कुछ दिनों से उमस और गर्मी से परेशान लोगों को सोमवार को राहत मिलने की उम्मीद है। बारिश के कारण प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। दिनभर बादल छाए रहने से मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बना रहेगा और गर्मी का असर कम महसूस होगा।
किसानों के लिए राहत की बारिश
मानसून की यह बारिश किसानों के लिए भी राहत लेकर आएगी। खरीफ सीजन की फसलों में नमी की जरूरत को देखते हुए यह बारिश काफी फायदेमंद मानी जा रही है। बाजरा, मूंग, उड़द, सोयाबीन, मक्का और तिल जैसी फसलों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। जिन क्षेत्रों में अब तक सामान्य से कम बारिश हुई है, वहां भी खेती को गति मिलने की उम्मीद है।
तीन दिन तक जारी रह सकता है बारिश का दौर
मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी आने और मानसूनी ट्रफ के सक्रिय रहने से अगले तीन दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। ऐसे में निचले इलाकों में जलभराव और छोटे नदी-नालों के उफान पर आने की संभावना बनी रहेगी।
लोगों के लिए एडवाइजरी जारी
प्रशासन और मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि बारिश और आकाशीय बिजली के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें। तेज बारिश होने पर जलभराव वाले रास्तों पर वाहन चलाने में सावधानी बरतें। खेतों, खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें तथा मौसम विभाग की ओर से जारी ताजा अपडेट पर नजर बनाए रखें।
मानसून फिर पकड़ रहा रफ्तार
कुल मिलाकर सोमवार को राजस्थान में मानसून एक बार फिर मजबूत होता दिखाई देगा। प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश लोगों को गर्मी और उमस से राहत दे सकती है, जबकि तेज हवाओं और मेघगर्जन के कारण सतर्क रहने की जरूरत भी होगी। मौसम विभाग का संकेत है कि सप्ताह की शुरुआत बारिश के साथ होगी और आने वाले दिनों में भी प्रदेश में मानसून सक्रिय बना रहेगा।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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