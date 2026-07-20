कल राजस्थान में बरसेंगे मेघ, 24 जिलों में येलो अलर्ट; तेज बारिश और बिजली की चेतावनी

प्रशासन और मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि बारिश और आकाशीय बिजली के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें। तेज बारिश होने पर जलभराव वाले रास्तों पर वाहन चलाने में सावधानी बरतें।

राजस्थान में सोमवार (21 जुलाई) को मानसून एक बार फिर सक्रिय नजर आएगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। पूर्वी राजस्थान में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम और कुछ इलाकों में तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं कई स्थानों पर मेघगर्जन, आकाशीय बिजली और तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के 24 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।

पूर्वी राजस्थान में बारिश रहेगी ज्यादा असरदार जयपुर, कोटा, भरतपुर, दौसा, अलवर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, बूंदी, बारां और आसपास के जिलों में दिनभर बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। कई इलाकों में रुक-रुककर बारिश होने के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और बिजली गिरने के समय खुले स्थानों से दूर रहने की सलाह दी है।

पश्चिमी राजस्थान में भी बदलेगा मौसम पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, फलोदी, जोधपुर और श्रीगंगानगर जैसे जिलों में बारिश की गतिविधियां अपेक्षाकृत कम रहेंगी, लेकिन बादल छाने और कहीं-कहीं हल्की बारिश के आसार बने हुए हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले दो दिनों में पश्चिमी राजस्थान में भी मानसून और सक्रिय हो सकता है।

उमस से मिलेगी राहत, तापमान में होगी गिरावट पिछले कुछ दिनों से उमस और गर्मी से परेशान लोगों को सोमवार को राहत मिलने की उम्मीद है। बारिश के कारण प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। दिनभर बादल छाए रहने से मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बना रहेगा और गर्मी का असर कम महसूस होगा।

किसानों के लिए राहत की बारिश मानसून की यह बारिश किसानों के लिए भी राहत लेकर आएगी। खरीफ सीजन की फसलों में नमी की जरूरत को देखते हुए यह बारिश काफी फायदेमंद मानी जा रही है। बाजरा, मूंग, उड़द, सोयाबीन, मक्का और तिल जैसी फसलों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। जिन क्षेत्रों में अब तक सामान्य से कम बारिश हुई है, वहां भी खेती को गति मिलने की उम्मीद है।

तीन दिन तक जारी रह सकता है बारिश का दौर मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी आने और मानसूनी ट्रफ के सक्रिय रहने से अगले तीन दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। ऐसे में निचले इलाकों में जलभराव और छोटे नदी-नालों के उफान पर आने की संभावना बनी रहेगी।

लोगों के लिए एडवाइजरी जारी प्रशासन और मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि बारिश और आकाशीय बिजली के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें। तेज बारिश होने पर जलभराव वाले रास्तों पर वाहन चलाने में सावधानी बरतें। खेतों, खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें तथा मौसम विभाग की ओर से जारी ताजा अपडेट पर नजर बनाए रखें।