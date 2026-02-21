Hindustan Hindi News
राजस्थान में अगले एक सप्ताह मौसम रहेगा साफ, दिन में बढ़ेगी गर्मी; 6 शहरों का पारा 30 डिग्री पार

Feb 21, 2026 09:11 am ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
प्रदेश में मौसम का मिजाज अब पूरी तरह बदलता नजर आ रहा है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी के साथ सर्दी का असर कमजोर पड़ने लगा है। India Meteorological Department के तहत संचालित Meteorological Centre Jaipur ने अगले एक सप्ताह तक प्रदेश में मौसम साफ रहने और दिन के तापमान में क्रमिक बढ़ोतरी का अनुमान जताया है।

6 शहरों का पारा 30 डिग्री से ऊपर

शुक्रवार को राज्य के छह शहरों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर दर्ज किया गया। पश्चिमी राजस्थान में गर्मी का असर अपेक्षाकृत ज्यादा देखने को मिला।

सबसे अधिक अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस बाड़मेर में दर्ज किया गया, जो सामान्य से थोड़ा अधिक रहा। इसके अलावा जोधपुर में 31 डिग्री, फलोदी में 31.4 डिग्री, जैसलमेर में 30.3 डिग्री, पाली में 30.1 डिग्री और जालोर में 31.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया।

मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटे में पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर और जालोर क्षेत्र में तेज धूप के कारण अधिकतम तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि साफ आसमान और शुष्क हवाओं के चलते दिन का तापमान फिलहाल और बढ़ सकता है।

जयपुर सहित अन्य संभागों में भी राहत

राजधानी जयपुर समेत अजमेर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में भी शुक्रवार को दिनभर तेज धूप रही। इससे लोगों को सर्दी से राहत मिली। जयपुर में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य के आसपास रहा, लेकिन धूप के कारण दिन में हल्की गर्मी महसूस की गई।

दोपहर के समय बाजारों और सड़कों पर लोगों की आवाजाही सामान्य से अधिक रही। कई जगहों पर लोग हल्के कपड़ों में नजर आए, जिससे साफ है कि सर्दी का प्रभाव अब धीरे-धीरे कम हो रहा है।

सुबह-शाम की सर्दी कमजोर

प्रदेश में न्यूनतम तापमान भी 11 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। बाड़मेर में न्यूनतम तापमान 17.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सबसे अधिक था। बीकानेर में 17.2 डिग्री, फलोदी में 17 डिग्री, जालोर में 15.3 डिग्री, सिरोही में 15.4 डिग्री, जोधपुर में 16.5 डिग्री, जैसलमेर में 15.6 डिग्री, उदयपुर में 16 डिग्री, चित्तौड़गढ़ में 15.4 डिग्री और भीलवाड़ा में 15.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया।

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अब रात के तापमान में भी धीरे-धीरे बढ़ोतरी होगी। हालांकि सुबह के समय हल्की ठंड का एहसास बना रहेगा, लेकिन कड़ाके की सर्दी जैसी स्थिति फिलहाल समाप्त होती दिख रही है।

अगले सप्ताह कैसा रहेगा मौसम?

मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, प्रदेश में अगले सात दिनों तक किसी बड़े पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव नहीं रहेगा। इसके चलते मौसम शुष्क और साफ बना रहेगा। बादलों की आवाजाही की संभावना फिलहाल कम है।

विशेषज्ञों का अनुमान है कि पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान में दिन का तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ सकता है। वहीं पूर्वी राजस्थान में भी तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज हो सकती है।

कृषि क्षेत्र के लिए यह मौसम फिलहाल अनुकूल माना जा रहा है, लेकिन तापमान में तेजी से बढ़ोतरी होने पर रबी फसलों पर असर पड़ सकता है। किसानों को खेतों में नमी बनाए रखने और सिंचाई प्रबंधन पर ध्यान देने की सलाह दी गई है।

बदलते मौसम का संकेत

फरवरी के अंतिम सप्ताह में तापमान का इस तरह चढ़ना इस बात का संकेत है कि प्रदेश में गर्मी की शुरुआत जल्द ही दस्तक दे सकती है। हालांकि अभी लू जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन दोपहर में धूप की तीव्रता बढ़ने लगी है।

कुल मिलाकर, राजस्थान में मौसम फिलहाल साफ और स्थिर बना हुआ है। दिन में हल्की गर्मी और सुबह-शाम हल्की ठंड के बीच प्रदेशवासी बदलते मौसम का अनुभव कर रहे हैं। आने वाले दिनों में तापमान की रफ्तार पर सबकी नजर रहेगी।

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

और पढ़ें
