राजस्थान में अगले 3–4 दिन साफ रहेगा मौसम, दिन में चढ़ेगा तापमान, सुबह-शाम सर्दी बरकरार

राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर समाप्त होने के साथ ही प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ हो गया है। आसमान खुलने और तेज धूप निकलने से दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 3 से 4 दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क और साफ रहने की संभावना है। इस दौरान दिन में धूप रहने से अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है, हालांकि सुबह और शाम के समय सर्दी का असर बना रहेगा।

बुधवार को जयपुर, जैसलमेर, पिलानी, बीकानेर, अजमेर समेत कई शहरों में पूरे दिन तेज धूप देखने को मिली। धूप निकलने से लोगों को कड़ाके की ठंड से कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन सुबह-शाम ठंडी हवाओं के कारण सर्दी अभी पूरी तरह से कम नहीं हुई है। खासकर खुले इलाकों और ग्रामीण क्षेत्रों में ठंड का असर ज्यादा महसूस किया जा रहा है।

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के उत्तर-पश्चिमी जिलों में आसमान पूरी तरह साफ रहा। जोधपुर, जयपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग के कई जिलों में दिन के समय अच्छी धूप निकलने से तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इससे लोगों को दिन में सर्दी से राहत मिली, लेकिन रात और सुबह के समय तापमान में गिरावट के चलते ठिठुरन बनी रही।

पूर्वी राजस्थान में कोहरे का असर जहां पश्चिमी और मध्य राजस्थान में मौसम साफ रहा, वहीं पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में कोहरे का असर देखने को मिला। भरतपुर संभाग के इलाकों में बुधवार सुबह से लेकर दोपहर तक हल्का कोहरा छाया रहा। भरतपुर, धौलपुर और अलवर जिलों में कोहरे के कारण दृश्यता प्रभावित हुई। मौसम विभाग के अनुसार भरतपुर संभाग में आगामी दो से तीन दिनों तक हल्का से मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है।

बुधवार को अलवर में अधिकतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि करौली में दिन का तापमान 22.1 डिग्री सेल्सियस रहा। विशेषज्ञों का कहना है कि कोहरे का असर मुख्य रूप से सुबह के समय रहेगा, जबकि दिन चढ़ने के साथ मौसम साफ होने की संभावना है।

इस सप्ताह रहेगी तेज सर्दी मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक इस पूरे सप्ताह प्रदेश में उत्तरी हवाओं का प्रभाव बना रहेगा। इन हवाओं के चलते रात और सुबह के समय सर्दी तेज बनी रहेगी। हालांकि दिन में धूप निकलने से तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होगी। इसका असर यह होगा कि दिन और रात के तापमान में अंतर बढ़ेगा, जिससे सुबह-शाम ठंड और दिन में हल्की गर्माहट महसूस होगी।

विशेषज्ञों का कहना है कि खेतों और खुले इलाकों में रहने वाले लोगों को अभी सर्दी से पूरी राहत नहीं मिलेगी। खासकर सुबह जल्दी निकलने वाले लोगों और स्कूली बच्चों को ठंड से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी गई है।

अगले सप्ताह से कमजोर पड़ेगी सर्दी मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले सप्ताह से प्रदेश में सर्दी का असर धीरे-धीरे कमजोर पड़ने लगेगा। उत्तरी हवाओं की रफ्तार कम होने से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। इससे सुबह और शाम की ठंड में कमी आने की संभावना है। हालांकि मौसम पूरी तरह गर्म होने में अभी समय लगेगा।

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल प्रदेश में किसी नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना नहीं है। ऐसे में आने वाले कुछ दिन मौसम शुष्क रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है।