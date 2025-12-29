राजस्थान में नए साल पर 'मावठ' के आसार: 12 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट, कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित
राजस्थान में नए साल का आगाज कड़ाके की सर्दी और बारिश के साथ होने की संभावना है। मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, प्रदेश में एक नए मजबूत पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के सक्रिय होने से 31 दिसंबर और 1 जनवरी को कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदलेगा।
राजस्थान में नए साल का आगाज कड़ाके की सर्दी और बारिश के साथ होने की संभावना है। मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, प्रदेश में एक नए मजबूत पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के सक्रिय होने से 31 दिसंबर और 1 जनवरी को कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदलेगा। जहां एक ओर उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं ने मैदानी इलाकों को ठिठुरा दिया है, वहीं अब आगामी दो दिनों में हल्की बारिश और घने कोहरे की चेतावनी ने प्रशासन और आमजन की चिंता बढ़ा दी है।
पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम: इन जिलों में बारिश की संभावना
मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के मुताबिक, 31 दिसंबर से प्रदेश के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में बादलों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। इस बदलाव के कारण बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में 'मावठ' (शीतकालीन वर्षा) होने के आसार हैं।
* 31 दिसंबर: बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनूं और सीकर में बादल छाए रहेंगे।
* 1 जनवरी: नए साल के पहले दिन श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनूं और अलवर में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है।
फतेहपुर और करौली में जमाव बिंदु के करीब पारा
रविवार को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान 'सिंगल डिजिट' (10 डिग्री सेल्सियस से नीचे) में दर्ज किया गया। सीकर का फतेहपुर और करौली जिला प्रदेश में सबसे ठंडे स्थान रहे। फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 2.1 डिग्री सेल्सियस और करौली में 2.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सर्दी का आलम यह है कि शेखावाटी और हनुमानगढ़ के क्षेत्रों में सुबह के समय ओस की बूंदें जमी हुई नजर आईं, जिससे पाला पड़ने की स्थिति बन गई है।
प्रमुख शहरों का न्यूनतम तापमान (डिग्री सेल्सियस में):
| शहर | तापमान | शहर | तापमान |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| सीकर | 3.5 | पाली | 3.6 |
| दौसा | 3.9 | अलवर | 5.0 |
| चूरू | 5.4 | जयपुर | 8.5 |
| अजमेर | 6.8 | बीकानेर | 10.5 |
12 जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट
तापमान में गिरावट के साथ-साथ मौसम विभाग ने सोमवार और मंगलवार के लिए राज्य के 12 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। कोहरे के कारण दृश्यता (Visibility) कम होने से राजमार्गों पर यातायात प्रभावित हो सकता है। शनिवार और रविवार को जोधपुर, बीकानेर और अजमेर संभाग में दिनभर सर्द हवाएं चलती रहीं, जिससे अधिकतम तापमान भी 30 डिग्री सेल्सियस के नीचे बना हुआ है।
कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आगामी दिनों में हल्की बारिश (मावठ) होती है, तो यह रबी की फसल, विशेषकर गेहूं और सरसों के लिए 'अमृत' के समान होगी। हालांकि, पाला पड़ने की स्थिति में फसलों को नुकसान होने की भी आशंका है। डॉक्टरों ने बढ़ती ठंड को देखते हुए बच्चों और बुजुर्गों को सावधानी बरतने तथा गर्म कपड़ों के साथ-साथ खान-पान पर ध्यान देने की सलाह दी है।
फिलहाल, जयपुर, दौसा, उदयपुर और करौली सहित प्रदेश के 6 शहरों में सीजन की सबसे ठंडी रातें दर्ज की जा रही हैं। नए साल के जश्न के बीच मौसम का यह कड़ा रुख लोगों की आउटडोर प्लानिंग को प्रभावित कर सकता है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।