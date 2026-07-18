आज राजस्थान के 10 जिलों में बारिश की संभावना, 21 जुलाई से पूरे प्रदेश में बदलेगा मौसम

बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश के कुछ हिस्सों में मानसून ने हल्की दस्तक दी। डूंगरपुर में 12.5 मिमी और कोटा में 16.6 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं अलवर में शुक्रवार शाम तेज बारिश होने से लोगों को उमस से राहत मिली।

राजस्थान में मानसून फिलहाल कमजोर पड़ा हुआ है और अधिकांश जिलों में गर्मी व उमस लोगों को परेशान कर रही है। हालांकि शनिवार को प्रदेश के 10 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार 21 जुलाई से मानसून एक बार फिर सक्रिय हो सकता है, जिसके बाद 20 से अधिक जिलों में बारिश की गतिविधियां तेज होने के संकेत हैं। फिलहाल राज्य में इस मानसून सीजन के दौरान सामान्य से करीब 21 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है।

आज इन जिलों में बारिश की संभावना मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सिरोही, उदयपुर, सलूंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बारां और झालावाड़ जिलों में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है। हालांकि फिलहाल किसी भी जिले के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। इन क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ बादल छाए रहने की संभावना है।

कोटा, डूंगरपुर और अलवर में बरसे बादल बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश के कुछ हिस्सों में मानसून ने हल्की दस्तक दी। डूंगरपुर में 12.5 मिमी और कोटा में 16.6 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं अलवर में शुक्रवार शाम तेज बारिश होने से लोगों को उमस से राहत मिली। लंबे इंतजार के बाद हुई इस बारिश से किसानों के चेहरों पर भी खुशी दिखाई दी, हालांकि प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की कमी अभी भी बनी हुई है।

21 जुलाई से बदल सकता है मौसम का मिजाज मौसम केंद्र के अनुसार अगले तीन से चार दिन तक कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ इलाकों में हल्की बारिश का दौर जारी रह सकता है। इसके बाद 21 जुलाई से मानसून फिर सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 21 जुलाई को 20 से अधिक जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी करने के संकेत दिए हैं। वहीं 22 और 23 जुलाई से पश्चिमी तथा मध्य राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं।

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 23 से 26 जुलाई के बीच बीकानेर और जोधपुर संभाग के कई इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। यदि यह सिस्टम सक्रिय रहता है तो प्रदेश में बारिश की कमी काफी हद तक पूरी हो सकती है।

श्रीगंगानगर सबसे गर्म, कई जिलों में 40 डिग्री से ऊपर पारा बारिश की कमी का असर तापमान पर भी साफ दिखाई दे रहा है। शुक्रवार को श्रीगंगानगर प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान करीब 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चूरू में 41.1 डिग्री और बीकानेर में 40.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। गर्म हवाओं और नमी के कारण लोगों को दिनभर उमस का सामना करना पड़ा।

जयपुर में 12 दिन से बारिश नहीं राजधानी जयपुर में पिछले करीब 12 दिनों से बारिश नहीं हुई है। मानसून ब्रेक के चलते दिनभर उमस बनी हुई है। शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब तीन डिग्री अधिक रहा।

सीकर, उदयपुर और जोधपुर में भी बढ़ी गर्मी सीकर जिले में शुक्रवार को सुबह बादल छाए रहे, लेकिन दोपहर में तेज धूप निकलने से उमस बढ़ गई। जिले में इस बार 17 जुलाई तक सामान्य के मुकाबले 40 प्रतिशत से भी कम बारिश हुई है। उदयपुर में भी पिछले एक सप्ताह से बारिश नहीं होने के कारण तापमान बढ़ रहा है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं जोधपुर में अधिकतम तापमान 37.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से अधिक रिकॉर्ड किया गया।

अजमेर में भी हल्की बारिश की उम्मीद अजमेर में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान आंशिक बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई है।