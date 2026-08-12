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राजस्थान में बारिश का लास्ट स्पैल! आज 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

By Sachin Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
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जयपुर जिले में सांगानेर में 16.2 MM, आमेर में 37 MM, चौमूं में 30 MM, जमवारामगढ़ में 35 MM, तूंगा में 22 MM और जालसू में 18 MM बारिश दर्ज की गई। जयपुर का अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस रहा।

राजस्थान में बारिश का लास्ट स्पैल! आज 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट
जयपुर जिले में सांगानेर में 16.2 MM, आमेर में 37 MM, चौमूं में 30 MM, जमवारामगढ़ में 35 MM, तूंगा में 22 MM और जालसू में 18 MM बारिश दर्ज की गई। जयपुर का अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस रहा।

राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय है। बुधवार को प्रदेश के 5 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि बाकी सभी जिलों में तेज बारिश की संभावना को देखते हुए यलो अलर्ट दिया गया है। डूंगरपुर के आसपुर में बुधवार सुबह करीब एक घंटे तक तेज बारिश हुई। वहीं, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में हुई बारिश के बाद त्रिवेणी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। त्रिवेणी का पानी अगले 24 घंटे में बीसलपुर बांध तक पहुंचने की संभावना है।

मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 12 और 13 अगस्त को राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा। इसके बाद 14 अगस्त से मानसून कमजोर फेज में प्रवेश कर सकता है। ऐसे में अगले एक सप्ताह प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है।

चित्तौड़गढ़ में 77 MM बारिश, कई जिलों में 2 इंच से ज्यादा पानी

पिछले 24 घंटे में चित्तौड़गढ़ के डूंगला में सबसे ज्यादा 77 MM बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा दौसा, नागौर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, सवाई माधोपुर, उदयपुर, सीकर, झालावाड़ और अलवर में भी 2 इंच से अधिक बारिश रिकॉर्ड हुई।

भरतपुर, टोंक, बाड़मेर, जालौर, श्रीगंगानगर, कोटा, झुंझुनूं, जयपुर, धौलपुर और करौली समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। मंगलवार को चित्तौड़गढ़ में करीब 3 इंच तक बारिश हुई, जबकि कई अन्य जिलों में 2 इंच तक पानी बरसा।

त्रिवेणी का जलस्तर बढ़ा, 24 घंटे में बीसलपुर पहुंचेगा पानी

चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के कैचमेंट एरिया में हुई बारिश का असर अब त्रिवेणी नदी पर दिखाई दे रहा है। बीगोद में त्रिवेणी नदी का जलस्तर 5.10 मीटर तक पहुंच गया है। माना जा रहा है कि करीब 24 घंटे में त्रिवेणी का पानी बीसलपुर बांध तक पहुंच सकता है।

बीसलपुर बांध का मौजूदा जलस्तर 313.57 RL मीटर है। 24 जुलाई को यह 313.62 RL मीटर था। बांध की कुल भराव क्षमता 25.320 TMC है और फिलहाल बांध करीब 65.42 प्रतिशत भरा हुआ है। बीते 24 घंटे में बांध के कैचमेंट एरिया में 10 MM बारिश दर्ज की गई।

डूंगरपुर में सुबह एक घंटे झमाझम बारिश

डूंगरपुर के आसपुर क्षेत्र में बुधवार सुबह करीब एक घंटे तक तेज बारिश हुई। सुबह 7 बजे से कतिसौर, पूंजपुर और बड़ौदा सहित आसपास के इलाकों में बारिश का दौर चला। बारिश के कारण सड़कों और निचले इलाकों में पानी जमा हो गया।

उदयपुर संभाग में लगातार हो रही बारिश का असर बांधों पर भी दिखाई दे रहा है। सोम कमला आंबा बांध में जलस्तर बढ़ा है। बांध पर 18 MM और आसपुर में 8 MM बारिश दर्ज हुई। बांध में अब तक 231.50 मीटर के मुकाबले 210.95 मीटर पानी की आवक दर्ज की गई है।

मेड़ता में दो घंटे में 33 MM बारिश, सड़कें बनीं दरिया

नागौर के मेड़ता में मंगलवार रात तेज बारिश हुई। रात 7 से 9 बजे के बीच करीब 33 MM पानी बरसा। तेज बारिश के बाद कचहरी रोड समेत शहर की प्रमुख सड़कों पर पानी बहने लगा। शहर के सबसे बड़े पब्लिक पार्क में पानी भर गया, जबकि 30 से ज्यादा दुकानों में भी बारिश का पानी घुस गया।

रेण बाइपास पर 11 KV रेण ग्रामीण फीडर का बिजली पोल टूट गया। इसके चलते कबीर नगर सहित आसपास की कई कॉलोनियों में देर रात तक बिजली आपूर्ति प्रभावित रही।

जयपुर में दोपहर बाद बदला मौसम, कई इलाकों में बारिश

राजधानी जयपुर में मंगलवार दोपहर बाद अचानक मौसम बदला। आसमान में घने काले बादल छा गए और तेज हवा के साथ कई इलाकों में बारिश हुई। शहर की सड़कों पर पानी भर गया। देर रात तक रुक-रुककर बारिश का दौर जारी रहा।

जयपुर जिले में सांगानेर में 16.2 MM, आमेर में 37 MM, चौमूं में 30 MM, जमवारामगढ़ में 35 MM, तूंगा में 22 MM और जालसू में 18 MM बारिश दर्ज की गई। जयपुर का अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस रहा।

कोटा में रिमझिम बारिश, नोनेरा बांध से पानी की निकासी जारी

कोटा में कई इलाकों में रिमझिम बारिश हुई। यहां अधिकतम तापमान 33.9 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं नोनेरा बांध से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। मंगलवार दोपहर 3 बजे से बांध के 22 गेट करीब 64 मीटर तक खोलकर 2.88 लाख क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही थी।

उदयपुर में राहत की बारिश, सीकर में उमस से लोग परेशान

उदयपुर शहर में मंगलवार दोपहर करीब 15 मिनट तक रिमझिम बारिश हुई। मोहता पार्क, पहाड़ी बस स्टैंड, चेतक सर्कल और एमबी अस्पताल रोड सहित कई इलाकों में बारिश हुई। वल्लभनगर क्षेत्र में भी लंबे इंतजार के बाद अच्छी बारिश हुई। उदयपुर में अधिकतम तापमान 32.9 और न्यूनतम 23.4 डिग्री रहा।

इसके विपरीत सीकर में बारिश नहीं होने से दिनभर उमस ने लोगों को परेशान किया। यहां अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 26.4 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 12 और 13 अगस्त को सीकर में बारिश की संभावना है।

14 अगस्त से कमजोर होगा मानसून

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार मानसून ट्रफ इस समय बीकानेर, दतिया और उत्तरी मध्य प्रदेश के ऊपर बने लो-प्रेशर सिस्टम से होते हुए डालटनगंज और बंगाल की खाड़ी तक सक्रिय है। इसी सिस्टम के प्रभाव से राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश की स्थिति बन रही है।

हालांकि 14 अगस्त से मानसून कमजोर फेज में आ सकता है। इसके बाद जोधपुर, उदयपुर और अजमेर संभाग के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां कम होने की संभावना है। उत्तर-पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश जारी रह सकती है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इसके बाद करीब एक सप्ताह तक प्रदेश में बारिश अपेक्षाकृत कम रहेगी।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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