राजस्थान में मौसम का मिक्स ट्रेंड: कहीं ठंडी फुहार, कहीं झुलसाती लू

राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच सोमवार को मौसम ने अचानक करवट ली। जहां एक ओर कई जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, वहीं हनुमानगढ़ में सुबह-सुबह हुई रिमझिम बारिश ने लोगों को राहत दी।

राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच सोमवार को मौसम ने अचानक करवट ली। जहां एक ओर कई जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, वहीं हनुमानगढ़ में सुबह-सुबह हुई रिमझिम बारिश ने लोगों को राहत दी। मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न हिस्सों के लिए आंधी-बारिश और हीटवेव का अलर्ट जारी किया है।

एक घंटे तक रुक-रुक कर बरसी फुहारें सोमवार सुबह करीब 6:45 बजे हनुमानगढ़ में बादल छा गए और हल्की बारिश शुरू हो गई। यह सिलसिला लगभग एक घंटे तक जारी रहा। तेज हवाओं के साथ आई इस बारिश ने कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों को राहत पहुंचाई और तापमान में गिरावट दर्ज की गई।

पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, कई जिलों में अलर्ट जारी मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राजस्थान के छह जिलों में आंधी और हल्की बारिश की संभावना है। वहीं तीन जिलों में हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट और पांच जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले दिनों में मौसम के अस्थिर रहने के संकेत हैं।

बाड़मेर में सीजन का सबसे गर्म दिन दर्ज रविवार को बाड़मेर में इस सीजन का सबसे अधिक तापमान 46.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर और बीकानेर में भी तापमान 44 से 46 डिग्री के बीच रहा। इन क्षेत्रों में दिनभर लू चली, जिससे जनजीवन प्रभावित रहा।

लू के कारण सड़कों पर पसरा सन्नाटा भीषण गर्मी का असर इतना अधिक रहा कि कई शहरों में दोपहर के समय सन्नाटा देखने को मिला। बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी और जोधपुर जैसे इलाकों में लू के कारण लोग घरों में रहने को मजबूर हो गए और बाजारों में भी भीड़ कम रही।

पूर्वी राजस्थान में आंशिक राहत के संकेत पूर्वी राजस्थान के जिलों में गर्मी अपेक्षाकृत कम रही। जयपुर में अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री दर्ज किया गया। हल्की हवाओं के कारण यहां लू का असर कम रहा, जिससे लोगों को कुछ राहत मिली।

जयपुर में आज बदल सकता है मौसम मौसम विभाग के अनुसार जयपुर में सोमवार और मंगलवार को मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। दोपहर बाद बादल छाने, धूलभरी आंधी चलने और कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है।

उदयपुर में गर्मी से ट्रांसफॉर्मर में आग उदयपुर में भीषण गर्मी के चलते एक ट्रांसफॉर्मर में आग लगने की घटना सामने आई, जिससे कई इलाकों की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। यहां अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री दर्ज किया गया।

जोधपुर में तीन दिन हीटवेव का अलर्ट जोधपुर में गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। रविवार को यहां तापमान 44.6 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने 11 से 13 मई तक हीटवेव चलने की चेतावनी जारी की है।

अन्य जिलों में भी आंधी-बारिश की संभावना अजमेर, अलवर और कोटा जैसे जिलों में भी मौसम विभाग ने आंधी और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। कोटा में गर्मी के कारण एक बस में आग लगने की घटना भी सामने आई है।