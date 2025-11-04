Hindustan Hindi News
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरrajasthan weather jaipur rain barmer rain november cold update
नवंबर की शुरुआत में ही बारिश-सर्दी का कॉम्बो, जयपुर में बादल, बाड़मेर में झमाझम बारिश

नवंबर की शुरुआत में ही बारिश-सर्दी का कॉम्बो, जयपुर में बादल, बाड़मेर में झमाझम बारिश

संक्षेप: राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। मंगलवार सुबह राजधानी जयपुर में आसमान पर घने बादल छाए रहे और कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग के अनुसार, आज भी प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना बनी हुई है।

Tue, 4 Nov 2025 09:50 AMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। मंगलवार सुबह राजधानी जयपुर में आसमान पर घने बादल छाए रहे और कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग के अनुसार, आज भी प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना बनी हुई है। वहीं, सोमवार को जोधपुर, उदयपुर, अजमेर और कोटा संभाग के कई हिस्सों में बारिश के साथ सर्दी ने दस्तक दी थी।

जयपुर में मंगलवार को सुबह से ही बादल छाए रहे। कुछ इलाकों में हल्की बारिश से मौसम खुशनुमा बन गया। सुबह और शाम के तापमान में गिरावट देखने को मिली है। वहीं दिन में ठंडी हवाओं के कारण हल्की ठंड का अहसास हुआ।

राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में भी बारिश का असर देखने को मिला। बाड़मेर जिले के बालेरा इलाके में सोमवार को तेज बारिश हुई, जिससे सड़कों पर नदी जैसी स्थिति बन गई। कुछ ग्रामीण इलाकों में पानी भरने से जनजीवन प्रभावित रहा। मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी राजस्थान में यह मौसमी बदलाव पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के कारण हुआ है।

सोमवार को राज्य के दक्षिण और दक्षिण-पश्चिमी जिलों में अच्छी बरसात दर्ज की गई। जालौर में 12 मिमी, उदयपुर के लसाड़िया में 10 मिमी, सलूंबर में 5, झालड़ा में 3, बाड़मेर के बायतू और गिद्दा में 6-6 मिमी, चित्तौड़गढ़ में 2, डूंगरपुर में 1 मिमी बारिश हुई। इसके अलावा पाली, जोधपुर, जैसलमेर के कुछ इलाकों में भी देर शाम बूंदाबांदी दर्ज की गई।

इधर, जयपुर, अलवर, टोंक, सीकर, दौसा, झुंझुनूं और चूरू जैसे जिलों में सोमवार को दिनभर आसमान साफ रहा। धूप निकलने से दिन के तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज हुई।

सोमवार को जहां दिन का तापमान थोड़ा बढ़ा, वहीं रात का तापमान गिरने से सर्दी का असर बढ़ गया। बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में रात का तापमान घटा। सीकर और नागौर राज्य के सबसे ठंडे जिले रहे। सीकर में न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री और नागौर में 11.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं, बाड़मेर में अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री, पिलानी में 35.3 डिग्री और जैसलमेर व चूरू में 35.2 डिग्री दर्ज हुआ।

मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, मंगलवार को कोटा, उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभाग में हल्के बादल छाए रहने और कहीं-कहीं बूंदाबांदी की संभावना है। जबकि बाकी जिलों में आसमान साफ रहेगा।

5 नवंबर से यह सिस्टम पूरी तरह कमजोर पड़ जाएगा और राज्यभर में आसमान साफ रहेगा। इसके बाद तापमान में गिरावट आएगी और सर्दी और बढ़ेगी।

मौसम विभाग का कहना है कि 5 नवंबर के बाद रात का तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है। इससे सुबह और शाम के समय सर्द हवाएं चलेंगी और गुलाबी ठंडक का अहसास बढ़ेगा। जयपुर सहित शेखावाटी के जिलों में सबसे पहले सर्दी का असर तेज होने की संभावना जताई जा रही है।

इस तरह नवंबर की शुरुआत में ही राजस्थान में मौसम ने ठंड का संकेत दे दिया है। दिन में धूप और रात में ठंडी हवाओं के बीच अब सर्दियों का आगाज करीब नजर आ रहा है।

