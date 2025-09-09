IMD ने जारी की चेतावनी: राजस्थान के इन जिलों में हो सकती है भारी बारिश

राजस्थान का मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है। मौसम विभाग (IMD) ने 10 से लेकर 13 सितंबर तक की स्थिति को लेकर ताज़ा जानकारी साझा की है।

राजस्थान का मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है। मौसम विभाग (IMD) ने 10 से लेकर 13 सितंबर तक की स्थिति को लेकर ताज़ा जानकारी साझा की है। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश का असर देखने को मिला है। कई जिलों में जहां तेज बरसात से जनजीवन अस्त-व्यस्त हुआ, वहीं कुछ इलाकों में हालात सामान्य बने हुए हैं। अब आगामी चार दिनों का हाल क्या रहेगा, इस पर विभाग ने विस्तृत जानकारी दी है।

मौसम विभाग के अनुसार, 10 सितंबर को जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यहां पर एक बार फिर बादल आफत बनकर बरस सकते हैं। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। पिछले दिनों हुई भारी बरसात के चलते कई जगह जलभराव, सड़कें टूटने और ग्रामीण क्षेत्रों में फसलों को नुकसान की स्थिति सामने आ चुकी है। ऐसे में एक और दौर की बारिश स्थानीय लोगों के लिए चिंता बढ़ाने वाला साबित हो सकता है।

वहीं, प्रदेश के अन्य हिस्सों में 11 से लेकर 13 सितंबर तक किसी भी तरह का बड़ा अलर्ट जारी नहीं किया गया है। विभाग का कहना है कि इन तीन दिनों में फिलहाल किसी भी जिले में नया सिस्टम विकसित होता नजर नहीं आ रहा है। यानी भारी बारिश की संभावना बहुत कम है। इसका सीधा असर यह होगा कि अधिकांश इलाकों में मानसून से राहत मिलेगी और सामान्य मौसम की स्थिति बनी रहेगी।

जयपुर की बात करें तो राजधानी में आगामी चार दिनों के दौरान किसी भी तरह का बारिश का अलर्ट नहीं है। मौसम विभाग का कहना है कि जयपुर में अब आसमान साफ रहेगा और तापमान में लगातार बढ़ोतरी होगी। इस सप्ताह अधिकतम तापमान 30 डिग्री तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री के आसपास रहेगा। लगातार बढ़ते तापमान से लोगों को उमस और चिपचिपे मौसम का सामना करना पड़ेगा।

हालांकि, जयपुर में हुई हाल की भारी बारिश ने शहर को काफी नुकसान पहुंचाया है। कई इलाकों में सड़कों का जाल पूरी तरह से टूट चुका है। जलभराव और हादसों के चलते कई लोगों की मौत तक हो चुकी है। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों से फसलों के नुकसान की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। किसानों की मेहनत पर पानी फिर जाने से सरकार तक रिपोर्ट पहुंच चुकी है और मुआवजे की मांग तेज हो गई है।

मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब तक राजस्थान में इस मानसून सीज़न में दो बड़े सिस्टम विकसित हुए, जिनकी वजह से पूर्वी और दक्षिणी जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। यही कारण है कि इन क्षेत्रों में जलस्तर बढ़ा और फसलों को भी राहत मिली। लेकिन पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में ज्यादा बारिश ने परेशानी खड़ी कर दी।