राजस्थान में आज पूरे प्रदेश में तेज बारिश का अलर्ट, माउंट आबू में 8 इंच बारिश

पिछले 24 घंटे के दौरान पाली के जवाई में 97 मिमी, जोधपुर के बापिणी में 81 मिमी, श्रीगंगानगर के करणपुर में 66 मिमी, बाड़मेर के कल्याणपुर में 57 मिमी, बालोतरा में 56 मिमी, अजमेर के जवाजा में 52 मिमी, सरवाड़ में 50 मिमी, राजसमंद के गढ़बोर में 47 मिमी तथा कुंभलगढ़ में 28 मिमी बारिश दर्ज की गई।

राजस्थान में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है। पिछले तीन-चार दिनों से लगातार हो रही बारिश के बीच शनिवार (25 जुलाई) को मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, 27 जुलाई तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा, जबकि 28 जुलाई से मानसून की गतिविधियों में कुछ कमी आने की संभावना है।

शुक्रवार को सिरोही, जोधपुर, बाड़मेर, पाली और जालोर समेत कई जिलों में झमाझम बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश सिरोही के पर्यटन स्थल माउंट आबू में दर्ज की गई, जहां करीब 195 मिलीमीटर (करीब 8 इंच) पानी बरसा। वहीं, जोधपुर शहर में तीन घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश से कई निचले इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया और लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

इन इलाकों में हुई सबसे ज्यादा बारिश पिछले 24 घंटे के दौरान पाली के जवाई में 97 मिमी, जोधपुर के बापिणी में 81 मिमी, श्रीगंगानगर के करणपुर में 66 मिमी, बाड़मेर के कल्याणपुर में 57 मिमी, बालोतरा में 56 मिमी, अजमेर के जवाजा में 52 मिमी, सरवाड़ में 50 मिमी, राजसमंद के गढ़बोर में 47 मिमी तथा कुंभलगढ़ में 28 मिमी बारिश दर्ज की गई। लगातार हो रही बारिश से कई नदी-नालों और जलाशयों में पानी की आवक तेज हो गई है।

40 से ज्यादा बांधों में पहुंचा पानी, दो बांध हुए लबालब इस बार मानसून की एंट्री सामान्य से देर से हुई और शुरुआती दिनों में इसकी रफ्तार काफी धीमी रही। हालांकि पिछले कुछ दिनों की अच्छी बारिश से प्रदेश के जलाशयों में तेजी से पानी पहुंचना शुरू हो गया है। राज्य के 40 से अधिक ऐसे बांध, जो कुछ दिन पहले तक पूरी तरह सूखे थे, उनमें अब पानी की आवक हो चुकी है। वहीं, दौसा का मोरेल बांध और टोंक का मानसागर बांध पूरी तरह भर चुके हैं।

अगले दो दिन भारी से अति भारी बारिश की संभावना मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार, उदयपुर और जोधपुर संभाग के कई हिस्सों में अगले दो दिनों तक मानसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा। इन क्षेत्रों में कहीं-कहीं भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा जयपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर और भरतपुर संभाग के कुछ इलाकों में भी मध्यम से तेज बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है।

12 जिलों में अब भी सूखे जैसे हालात हालांकि बारिश का दौर तेज हुआ है, लेकिन पूरे सीजन की बात करें तो प्रदेश के कई हिस्सों में अब भी बारिश सामान्य से काफी कम रही है। इस साल केवल ब्यावर, बीकानेर, डीडवाना-कुचामन, फलोदी और सलूम्बर जिलों में औसत से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। वहीं बांसवाड़ा, दौसा, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर, करौली, खैरथल-तिजारा, पाली, सवाई माधोपुर, सिरोही और उदयपुर सहित 12 जिलों में सूखे जैसे हालात बने हुए हैं। इसके अलावा 27 जिलों में भी अब तक सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड की गई है।

जयपुर, उदयपुर और कोटा में मौसम सुहावना राजधानी जयपुर में शुक्रवार को दिनभर रुक-रुककर हल्की बारिश होती रही। चाकसू, आंधी, जोबनेर और चौमूं में 1-1 मिमी, सांगानेर में 2 मिमी तथा रामपुरा डाबरी में 3 मिमी बारिश दर्ज की गई। शहर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 25.8 डिग्री सेल्सियस रहा।

उदयपुर में दिनभर हल्की बारिश के कारण तापमान 30 डिग्री से नीचे बना रहा। शहर के जलग्रहण क्षेत्रों में हुई बारिश से नांदेश्वर चैनल के जरिए पानी पिछोला झील तक पहुंचने लगा है। यहां अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम 23.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

कोटा में लगातार दो दिन बारिश के बाद शुक्रवार को मौसम साफ रहा, हालांकि हवा में नमी के कारण उमस बनी रही। यहां अधिकतम तापमान 31.9 डिग्री और न्यूनतम 26.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।