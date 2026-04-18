राजस्थान में बढ़ेगा पारा: 43°C के पार गर्मी,अगले हफ्ते हीटवेव का अलर्ट

राजस्थान में गर्मी ने एक बार फिर तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। राज्य के कई जिलों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और आने वाले दिनों में इसमें और बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है।

राजस्थान में गर्मी ने एक बार फिर तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। राज्य के कई जिलों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और आने वाले दिनों में इसमें और बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार अगले कुछ दिनों में तापमान 3 से 4 डिग्री तक और बढ़ सकता है, जिससे प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर तेज होने की आशंका है।

शुक्रवार (17 अप्रैल) को पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में हल्का बदलाव जरूर देखने को मिला। कुछ इलाकों में आंधी और हल्की बारिश के कारण तापमान में उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया, लेकिन यह राहत ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। चूरू में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो प्रदेश में सबसे अधिक रहा।

वहीं, बाड़मेर, जैसलमेर और पाली जैसे जिलों में मौसम में हल्की गिरावट दर्ज की गई, लेकिन इसके बावजूद गर्मी का असर बना रहा। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होते ही तापमान में फिर तेजी से बढ़ोतरी होगी।

हनुमानगढ़ में बदला मौसम, ओले गिरे राज्य के उत्तरी हिस्सों में शुक्रवार को अचानक मौसम बदला। हनुमानगढ़ और चूरू में सुबह से बादल छाए रहे और दोपहर बाद तेज आंधी के साथ बारिश हुई। कई स्थानों पर ओलावृष्टि भी दर्ज की गई। इस अचानक बदले मौसम ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है।

बताया जा रहा है कि जिन क्षेत्रों में फसल कट चुकी थी, वहां ओलों और बारिश के कारण नुकसान हुआ है। खेतों में पड़ी फसल भीगने से खराब होने की आशंका है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

बादल छाए, लेकिन गर्मी बरकरार पश्चिमी विक्षोभ के असर से जयपुर, भरतपुर, दौसा और टोंक समेत कई जिलों में दिन के समय आसमान में हल्के बादल छाए रहे। हालांकि, इन बादलों के बावजूद तापमान में कोई खास गिरावट नहीं आई और लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल सकी।

शाम होते-होते अधिकांश इलाकों में आसमान साफ हो गया और तापमान फिर से बढ़ने लगा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम पूरी तरह साफ रहेगा, जिससे धूप और तेज होगी और गर्मी का असर बढ़ेगा।

इन शहरों में दर्ज हुआ तापमान प्रदेश के कई प्रमुख शहरों में अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। अजमेर में 39.1 डिग्री सेल्सियस, भीलवाड़ा में 39.2, उदयपुर में 39.5 और नागौर में 38.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया।

आने वाले सप्ताह का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले सप्ताह प्रदेश में गर्मी और तेज हो सकती है। तापमान में 3 से 4 डिग्री तक बढ़ोतरी होने के आसार हैं, जिससे कई इलाकों में पारा 45 डिग्री के करीब पहुंच सकता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस दौरान लू चलने की संभावना भी बढ़ेगी। ऐसे में लोगों को दिन के समय धूप में बाहर निकलने से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी गई है।

किसानों और आमजन के लिए चुनौती एक तरफ जहां भीषण गर्मी लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रही है, वहीं दूसरी ओर अचानक हो रहे मौसम बदलाव ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ओलावृष्टि और बारिश से फसलों को नुकसान का खतरा बना हुआ है।