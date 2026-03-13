Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

राजस्थान के इन जिलों में धूल भरी आंधी और बारिश का अलर्ट, नोट कर लें तारीखें; अगले 10 दिनों में आएंगे दो पश्चिमी विक्षोभ

Mar 13, 2026 12:00 am ISTMohit पीटीआई, जयपुर
share

राज्य के कुछ हिस्सों में 14 और 15 मार्च को गरज के साथ हल्की धूल भरी आंधी और छिटपुट बारिश हो सकती है, खासकर अजमेर, जयपुर और भरतपुर डिवीजनों के जिलों के अलावा श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों और आसपास के क्षेत्रों में इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है।

राजस्थान के इन जिलों में धूल भरी आंधी और बारिश का अलर्ट, नोट कर लें तारीखें; अगले 10 दिनों में आएंगे दो पश्चिमी विक्षोभ

भीषण गर्मी की मार झेल रहे राजस्थान के लोगों को गुरुवार को थोड़ी राहत मिली। तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि धूप इतनी तेज है कि लोग घरों से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले कुछ दिनों में तापमान में दो से तीन डिग्री की गिरावट का अनुमान लगाया है।

राज्य में अगले 10 से 12 दिन के दौरान 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना जताई गई है। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने जानकारी दी है कि ताजा पश्चिमी विक्षोभ के चलते राज्य में अगले दो से तीन दि आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। तापमान में लगभग दो से तीन डिग्री की गिरावट की भी संभावना है।

तापमान में लगभग दो से तीन डिग्री की गिरावट की भी संभावना है।

19 मार्च से 21 मार्च के बीच भी पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा

राज्य के कुछ हिस्सों में 14 और 15 मार्च को गरज के साथ हल्की धूल भरी आंधी और छिटपुट बारिश हो सकती है, खासकर अजमेर, जयपुर और भरतपुर डिवीजनों के जिलों के अलावा श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों और आसपास के क्षेत्रों में इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। विभाग के मुताबिक इसके अलावा 19 मार्च से 21 मार्च के बीच भी एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है जिससे राज्य के कुछ हिस्सों में गरज के साथ हल्की धूल भरी आंधी और छिटपुट बारिश हो सकती है।

ये भी पढ़ें:पत्नी पर तलवार से हमला, बेटी का घोंटा गला; डबल मर्डर कर आरोपी पिता पहुंचा थाने

कोटा में राज्य का सबसे अधिक तापमान

मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार को कोटा में राज्य का सबसे अधिक तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके बाद बाड़मेर में 39.4 डिग्री, फलोदी में 38.8 डिग्री और चित्तौड़गढ़ में 38.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

ये भी पढ़ें:देश में अघोषित आपातकाल जैसा माहौल- अशोक गहलोत

जयपुर में 36.4 डिग्री सेल्सियस तापमान

चूरू में अधिकतम तापमान 37.8 डिग्री और पिलानी में 37.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भीलवाड़ा, जैसलमेर, जोधपुर, डबोक और बीकानेर सहित कई अन्य शहरों में पारा 37 डिग्री के आसपास रहा, जबकि राजधानी जयपुर में 36.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। जयपुर में सुबह से मौसम में हल्का बदलाव रहा।

ये भी पढ़ें:राजस्थान कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की नई कार्यकारिणी घोषित

तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री ऊपर रहने की संभावना

मौसम विभाग ने बताया है कि अगले एक हफ्ते के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री ऊपर रहने की संभावना है। हालांकि, एक नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण 19-20 मार्च के आसपास तापमान में मामूली गिरावट आ सकती है।

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit

मोहित: डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर (स्टेट टीम)

संक्षिप्त विवरण:

मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।


विस्तृत बायो:

मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।


अनुभव:

मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि:

हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।


पत्रकारिता का उद्देश्य:

एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।


विशेषज्ञता

राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग

और पढ़ें
Rajasthan Weather News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।