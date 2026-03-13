राजस्थान के इन जिलों में धूल भरी आंधी और बारिश का अलर्ट, नोट कर लें तारीखें; अगले 10 दिनों में आएंगे दो पश्चिमी विक्षोभ
राज्य के कुछ हिस्सों में 14 और 15 मार्च को गरज के साथ हल्की धूल भरी आंधी और छिटपुट बारिश हो सकती है, खासकर अजमेर, जयपुर और भरतपुर डिवीजनों के जिलों के अलावा श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों और आसपास के क्षेत्रों में इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है।
भीषण गर्मी की मार झेल रहे राजस्थान के लोगों को गुरुवार को थोड़ी राहत मिली। तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि धूप इतनी तेज है कि लोग घरों से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले कुछ दिनों में तापमान में दो से तीन डिग्री की गिरावट का अनुमान लगाया है।
राज्य में अगले 10 से 12 दिन के दौरान 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना जताई गई है। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने जानकारी दी है कि ताजा पश्चिमी विक्षोभ के चलते राज्य में अगले दो से तीन दि आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। तापमान में लगभग दो से तीन डिग्री की गिरावट की भी संभावना है।
19 मार्च से 21 मार्च के बीच भी पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा
राज्य के कुछ हिस्सों में 14 और 15 मार्च को गरज के साथ हल्की धूल भरी आंधी और छिटपुट बारिश हो सकती है, खासकर अजमेर, जयपुर और भरतपुर डिवीजनों के जिलों के अलावा श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों और आसपास के क्षेत्रों में इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। विभाग के मुताबिक इसके अलावा 19 मार्च से 21 मार्च के बीच भी एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है जिससे राज्य के कुछ हिस्सों में गरज के साथ हल्की धूल भरी आंधी और छिटपुट बारिश हो सकती है।
कोटा में राज्य का सबसे अधिक तापमान
मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार को कोटा में राज्य का सबसे अधिक तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके बाद बाड़मेर में 39.4 डिग्री, फलोदी में 38.8 डिग्री और चित्तौड़गढ़ में 38.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।
जयपुर में 36.4 डिग्री सेल्सियस तापमान
चूरू में अधिकतम तापमान 37.8 डिग्री और पिलानी में 37.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भीलवाड़ा, जैसलमेर, जोधपुर, डबोक और बीकानेर सहित कई अन्य शहरों में पारा 37 डिग्री के आसपास रहा, जबकि राजधानी जयपुर में 36.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। जयपुर में सुबह से मौसम में हल्का बदलाव रहा।
तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री ऊपर रहने की संभावना
मौसम विभाग ने बताया है कि अगले एक हफ्ते के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री ऊपर रहने की संभावना है। हालांकि, एक नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण 19-20 मार्च के आसपास तापमान में मामूली गिरावट आ सकती है।
