राजस्थान में झमाझम बारिश की वापसी, कोटा-जयपुर समेत 7 संभागों में अलर्ट

राजस्थान में एक बार फिर मानसून सक्रिय होने जा रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राज्य के कई हिस्सों में आगामी दिनों में झमाझम बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने खासतौर पर पूर्वी राजस्थान के जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट 8 अगस्त से 12 अगस्त तक प्रभावी रहेगा, जिसमें तेज बारिश के साथ मेघगर्जन और वज्रपात की चेतावनी दी गई है।

राज्य के हाड़ौती अंचल में बुधवार को मौसम में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। कोटा जिले के दीगोद कस्बे में बीते 24 घंटे में सर्वाधिक 20 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जबकि कोटा शहर में बारिश नहीं होने से उमस और गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया। शहर का अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री रहा। सुबह की आर्द्रता 79 प्रतिशत दर्ज की गई, जबकि हवा की गति 6 किमी प्रति घंटा रही। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि कोटा संभाग में आगामी दो दिन मौसम शुष्क रह सकता है, लेकिन 8 अगस्त से बारिश की शुरुआत हो सकती है।

मौसम विभाग के अनुसार, आगामी 2 से 3 दिनों में पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। विशेषकर 8 अगस्त को अलवर, भरतपुर और धौलपुर जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। वहीं 9 अगस्त को अजमेर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर में वज्रपात और बारिश की संभावना को देखते हुए चेतावनी जारी की गई है। 10 अगस्त को अलवर, भरतपुर, करौली और सीकर जिलों में येलो अलर्ट जारी रहेगा।

इसके अलावा, मौसम विभाग ने कोटा, उदयपुर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर संभागों में 8 से 12 अगस्त के बीच झमाझम बारिश की संभावना जताई है। इन क्षेत्रों में तेज बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हो सकता है। विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने और मौसम संबंधी चेतावनियों का पालन करने की अपील की है।

बारां जिले में भी बुधवार शाम को अच्छी बारिश देखने को मिली। अटरू और पलायथा क्षेत्रों में आधे घंटे तक बारिश का दौर चला। वहीं, अन्य क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी और धूप-छांव का सिलसिला बना रहा। बारां शहर में भी दोपहर के समय हल्की बारिश हुई। जिले के अटरू में 6 मिमी और शाहाबाद में 2 मिमी वर्षा दर्ज की गई। अधिकतम तापमान 33 डिग्री रहा जबकि न्यूनतम तापमान गिरकर 27 डिग्री पर आ गया।

वहीं, बूंदी और झालावाड़ जिलों में बुधवार को मौसम पूरी तरह साफ रहा। दिनभर गर्मी का असर बना रहा और बारिश का कोई नामोनिशान नहीं दिखा। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि जल्द ही इन इलाकों में भी बारिश दस्तक दे सकती है।

राजस्थान में मानसून की इस दोबारा सक्रियता से किसानों और आमजन को राहत की उम्मीद है। कई जिलों में अभी भी बारिश की दरकार है, ऐसे में यह सिस्टम खेतों की सिंचाई और जलस्तर बढ़ाने में सहायक हो सकता है। वहीं, मौसम विभाग ने नागरिकों से बिजली गिरने और जलजमाव की स्थिति में सतर्क रहने की सलाह दी है।