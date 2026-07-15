राजस्थान में कल का मौसम, कहां होगी झमाझम बारिश, किन जिलों में रहेगा सूखा?

पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर और फलोदी—में मानसून अभी पूरी तरह सक्रिय नहीं दिख रहा है। यहां बादलों की आवाजाही रहेगी, लेकिन अधिकांश स्थानों पर मौसम शुष्क रह सकता है।

15 जुलाई की तुलना में 16 जुलाई को राजस्थान में मानसून की गतिविधियों में हल्का इजाफा देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के ताजा संकेत बताते हैं कि दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में बादल ज्यादा सक्रिय रहेंगे, जबकि पश्चिमी जिलों में उमस और गर्मी का असर बना रहेगा।

कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जैसे जिलों में सुबह से ही बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। दोपहर बाद गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश के दौर शुरू होने की संभावना है। कहीं-कहीं तेज बौछारें भी पड़ सकती हैं, जिससे तापमान में 2 से 4 डिग्री तक गिरावट महसूस होगी।

वहीं जयपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में दिनभर बादल और धूप की लुकाछिपी देखने को मिल सकती है। इन इलाकों में शाम या देर शाम कुछ स्थानों पर बारिश की फुहारें पड़ सकती हैं, लेकिन हर जगह अच्छी बारिश होने की संभावना नहीं है। स्थानीय स्तर पर बनने वाले बादल ही बारिश का कारण बनेंगे।

पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर और फलोदी—में मानसून अभी पूरी तरह सक्रिय नहीं दिख रहा है। यहां बादलों की आवाजाही रहेगी, लेकिन अधिकांश स्थानों पर मौसम शुष्क रह सकता है। दोपहर के समय उमस लोगों को परेशान करेगी और अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। हालांकि कुछ सीमित क्षेत्रों में गरज के साथ हल्की बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता।

आखिर मौसम बदल क्यों रहा है? मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी की ओर बने सिस्टम और मानसूनी ट्रफ की स्थिति में बदलाव के कारण पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान को अधिक नमी मिल रही है। यही वजह है कि इन इलाकों में बारिश की संभावना पश्चिमी राजस्थान की तुलना में ज्यादा बनी हुई है।

किसानों के लिए राहत जहां बारिश होगी, वहां खरीफ फसलों—विशेषकर सोयाबीन, मक्का, उड़द और धान—के लिए यह फायदेमंद साबित हो सकती है। जिन इलाकों में अब तक बारिश कम हुई है, वहां के किसानों की नजरें भी 16 जुलाई के मौसम पर टिकी रहेंगी। यदि अच्छी बारिश होती है तो बुवाई की रफ्तार और तेज हो सकती है।

यात्रियों के लिए सलाह कोटा, झालावाड़, बारां, डूंगरपुर और बांसवाड़ा की ओर यात्रा करने वालों को दोपहर बाद बारिश और फिसलन वाले रास्तों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं जयपुर और अजमेर में शाम के समय अचानक बारिश ट्रैफिक की रफ्तार धीमी कर सकती है। पश्चिमी जिलों में यात्रा करने वालों को गर्मी और उमस के लिए तैयार रहना चाहिए।

16 जुलाई का संभावित मौसम सार * भारी बारिश की संभावना: नहीं, लेकिन दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर तेज बारिश संभव।

* हल्की से मध्यम बारिश: कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़।

* छिटपुट बारिश: जयपुर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़।

* मुख्यतः शुष्क मौसम: जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और आसपास के पश्चिमी जिले।

* अधिकतम तापमान: पूर्वी राजस्थान में 31–35°C, पश्चिमी राजस्थान में 38–40°C के आसपास रहने की संभावना।