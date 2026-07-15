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राजस्थान में कल का मौसम, कहां होगी झमाझम बारिश, किन जिलों में रहेगा सूखा?

By Sachin Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
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पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर और फलोदी—में मानसून अभी पूरी तरह सक्रिय नहीं दिख रहा है। यहां बादलों की आवाजाही रहेगी, लेकिन अधिकांश स्थानों पर मौसम शुष्क रह सकता है।

राजस्थान में कल का मौसम, कहां होगी झमाझम बारिश, किन जिलों में रहेगा सूखा?

15 जुलाई की तुलना में 16 जुलाई को राजस्थान में मानसून की गतिविधियों में हल्का इजाफा देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के ताजा संकेत बताते हैं कि दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में बादल ज्यादा सक्रिय रहेंगे, जबकि पश्चिमी जिलों में उमस और गर्मी का असर बना रहेगा।

कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जैसे जिलों में सुबह से ही बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। दोपहर बाद गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश के दौर शुरू होने की संभावना है। कहीं-कहीं तेज बौछारें भी पड़ सकती हैं, जिससे तापमान में 2 से 4 डिग्री तक गिरावट महसूस होगी।

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वहीं जयपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में दिनभर बादल और धूप की लुकाछिपी देखने को मिल सकती है। इन इलाकों में शाम या देर शाम कुछ स्थानों पर बारिश की फुहारें पड़ सकती हैं, लेकिन हर जगह अच्छी बारिश होने की संभावना नहीं है। स्थानीय स्तर पर बनने वाले बादल ही बारिश का कारण बनेंगे।

पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर और फलोदी—में मानसून अभी पूरी तरह सक्रिय नहीं दिख रहा है। यहां बादलों की आवाजाही रहेगी, लेकिन अधिकांश स्थानों पर मौसम शुष्क रह सकता है। दोपहर के समय उमस लोगों को परेशान करेगी और अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। हालांकि कुछ सीमित क्षेत्रों में गरज के साथ हल्की बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता।

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आखिर मौसम बदल क्यों रहा है?

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी की ओर बने सिस्टम और मानसूनी ट्रफ की स्थिति में बदलाव के कारण पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान को अधिक नमी मिल रही है। यही वजह है कि इन इलाकों में बारिश की संभावना पश्चिमी राजस्थान की तुलना में ज्यादा बनी हुई है।

किसानों के लिए राहत

जहां बारिश होगी, वहां खरीफ फसलों—विशेषकर सोयाबीन, मक्का, उड़द और धान—के लिए यह फायदेमंद साबित हो सकती है। जिन इलाकों में अब तक बारिश कम हुई है, वहां के किसानों की नजरें भी 16 जुलाई के मौसम पर टिकी रहेंगी। यदि अच्छी बारिश होती है तो बुवाई की रफ्तार और तेज हो सकती है।

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यात्रियों के लिए सलाह

कोटा, झालावाड़, बारां, डूंगरपुर और बांसवाड़ा की ओर यात्रा करने वालों को दोपहर बाद बारिश और फिसलन वाले रास्तों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं जयपुर और अजमेर में शाम के समय अचानक बारिश ट्रैफिक की रफ्तार धीमी कर सकती है। पश्चिमी जिलों में यात्रा करने वालों को गर्मी और उमस के लिए तैयार रहना चाहिए।

16 जुलाई का संभावित मौसम सार

* भारी बारिश की संभावना: नहीं, लेकिन दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर तेज बारिश संभव।

* हल्की से मध्यम बारिश: कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़।

* छिटपुट बारिश: जयपुर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़।

* मुख्यतः शुष्क मौसम: जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और आसपास के पश्चिमी जिले।

* अधिकतम तापमान: पूर्वी राजस्थान में 31–35°C, पश्चिमी राजस्थान में 38–40°C के आसपास रहने की संभावना।

कुल मिलाकर, 16 जुलाई राजस्थान के लिए “आंशिक रूप से सक्रिय मानसून” वाला दिन रहने के आसार हैं। दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी जिलों में बारिश राहत दे सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान को अभी भी मानसून की जोरदार दस्तक का इंतजार करना पड़ सकता है। मौसम का मिजाज तेजी से बदल सकता है, इसलिए गरज-चमक और अचानक होने वाली बारिश को देखते हुए लोगों को मौसम विभाग की ताजा चेतावनियों पर नजर बनाए रखनी चाहिए।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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