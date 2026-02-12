Hindustan Hindi News
राजस्थान में बढ़ा रात का तापमान, जयपुर में बादलों का डंका; फरवरी में मौसम रहेगा सुखद

संक्षेप:

राजस्थान में सर्दी का असर अब धीरे-धीरे कम होने लगा है। राज्य के अधिकांश शहरों में दिन-रात का तापमान बढ़ने लगा है और मौसम विभाग ने आने वाले तीन दिनों के लिए साफ आसमान और हल्की बढ़ोतरी का अनुमान जताया है।

Feb 12, 2026 09:07 am IST
राजस्थान में सर्दी का असर अब धीरे-धीरे कम होने लगा है। राज्य के अधिकांश शहरों में दिन-रात का तापमान बढ़ने लगा है और मौसम विभाग ने आने वाले तीन दिनों के लिए साफ आसमान और हल्की बढ़ोतरी का अनुमान जताया है। बुधवार को राज्य के 25 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ, जिससे रात में ठंड कम महसूस होने लगी।

जयपुर सहित कई शहरों में बादल छाए

मौसम विभाग के अनुसार, जयपुर में गुरुवार सुबह से आसमान पर बादल छाए हुए हैं। इससे तापमान में हल्की गिरावट तो आई है, लेकिन इसका असर अधिकतर शहरों में केवल दिन के शुरुआती घंटों तक सीमित रहा। वहीं, बुधवार को कई शहरों में तेज धूप रही और तापमान 25 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हुआ। इस दौरान कुछ इलाकों में हल्की गर्मी भी महसूस की गई।

पिछले 24 घंटों की रिपोर्ट के अनुसार, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, उदयपुर, कोटा और जोधपुर संभाग के अधिकांश शहरों में आसमान साफ रहा और तेज धूप निकली। इसके विपरीत, बीकानेर संभाग के श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के क्षेत्रों में हल्की धुंध और बादलों के कारण धूप कमजोर रही।

दिन का अधिकतम तापमान चित्तौड़गढ़ में रिकॉर्ड

मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार को दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस चित्तौड़गढ़ में दर्ज किया गया। इसके अलावा, जयपुर और जोधपुर में दिन का अधिकतम तापमान क्रमशः 28.4 और 29.2 डिग्री सेल्सियस रहा। यह बढ़ता तापमान संकेत देता है कि सर्दियों का प्रभाव धीरे-धीरे कम हो रहा है और फरवरी के मध्य तक प्रदेश में मौसम अपेक्षाकृत सुहावना रहेगा।

जयपुर और जोधपुर में सबसे कम सर्दी

राजस्थान में बुधवार को न्यूनतम तापमान की बात करें तो जोधपुर में 16.5 डिग्री और जयपुर में 16.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इस प्रकार, इन शहरों में रात में सर्दी कम महसूस की गई। इसके अलावा बाड़मेर में न्यूनतम तापमान 15.6, डूंगरपुर में 15.1, जालौर और झुंझुनूं में 14.6, अजमेर में 14.9, भीलवाड़ा में 13.6, अलवर में 13.4 और जैसलमेर में 13.7 डिग्री सेल्सियस रहा।

मौसम विभाग का कहना है कि न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी का कारण ठंडी हवाओं का कमजोर होना और दिन के समय तेज धूप है। इसके परिणामस्वरूप प्रदेश के अधिकांश शहरों में रात की सर्दी अब कम हो गई है।

मौसम विभाग की भविष्यवाणी

राजस्थान मौसम विभाग के मुताबिक, आगामी तीन दिनों में प्रदेश में मौसम साफ रहेगा और न्यूनतम तथा अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की हल्की बढ़ोतरी हो सकती है। फरवरी के बाकी दिनों में भी यह मौसम सुहावना रहने की संभावना है।

विशेष रूप से, जयपुर, उदयपुर और कोटा जैसे प्रमुख शहरों में दिन और रात के तापमान में अंतर कम रहेगा। वहीं, बीकानेर और उसके आसपास के इलाकों में हल्की धुंध और बादल बने रह सकते हैं, जिससे सूरज की धूप थोड़ी कमजोर रहेगी।

लोगों के लिए सुझाव

मौसम विभाग ने कहा है कि फरवरी के इस दौर में हल्की गर्मी और दिन के समय तेज धूप का असर रहेगा, इसलिए बाहर निकलते समय हल्के कपड़े पहनना और धूप से बचाव के लिए टोपी या सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना उचित रहेगा। इसके अलावा, सुबह और रात के समय हल्की सर्दी बनी रह सकती है, इसलिए थोड़ा गर्म कपड़ा रखना लाभदायक होगा।

राजस्थान में सर्दियों का धीरे-धीरे खत्म होना और तापमान में वृद्धि आने वाले दिनों में कई शहरों के लोगों के लिए राहत का संकेत है। किसानों से लेकर सामान्य नागरिक तक अब सुबह और रात में ठंड का सामना कम करेंगे और दिन के समय हल्की गर्मी का अनुभव कर सकेंगे।

Rajasthan Temperature

