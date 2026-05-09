राजस्थान में मौसम का दोहरा असर, कहीं लू का कहर, कहीं आंधी-बारिश से राहत

राजस्थान में मौसम ने इन दिनों दोहरा रूप धारण कर लिया है। एक ओर पश्चिमी जिलों में भीषण गर्मी और हीटवेव का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कुछ इलाकों में आंधी और हल्की बारिश से लोगों को राहत भी मिल रही है।

राजस्थान में मौसम ने इन दिनों दोहरा रूप धारण कर लिया है। एक ओर पश्चिमी जिलों में भीषण गर्मी और हीटवेव का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कुछ इलाकों में आंधी और हल्की बारिश से लोगों को राहत भी मिल रही है। इसी बीच बूंदी जिले में आए तेज अंधड़ ने एक व्यक्ति की जान ले ली, जिससे मौसम की मार का खतरनाक रूप भी सामने आया है।

वेस्टर्न डिस्टरबेंस कमजोर, बढ़ी गर्मी मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर कमजोर पड़ते ही प्रदेश में तापमान तेजी से बढ़ने लगा है। शुक्रवार से जैसलमेर, बाड़मेर और फलोदी जैसे पश्चिमी जिलों में हीटवेव का दौर शुरू हो गया। इन इलाकों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। फलोदी में सबसे अधिक 44.8 डिग्री, बाड़मेर में 44.6 और जैसलमेर में 44 डिग्री तापमान दर्ज किया गया।

हीटवेव और बारिश का अलर्ट शनिवार को मौसम विभाग ने जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही भरतपुर, धौलपुर, करौली और अलवर क्षेत्रों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट घोषित किया गया है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में पश्चिमी राजस्थान में गर्मी और तेज हो सकती है।

अन्य जिलों में भी बढ़ा तापमान प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी गर्मी का असर देखने को मिला। कोटा में तापमान 42 डिग्री, चित्तौड़गढ़ में 43.4, उदयपुर में 41.6 और भीलवाड़ा में 41.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जोधपुर में 42.9 डिग्री के साथ उमस ने लोगों को परेशान किया, जबकि बीकानेर में भी पारा 42 डिग्री तक पहुंच गया। नागौर, जालोर और पाली जैसे जिलों में तापमान 40 डिग्री के आसपास बना रहा।

आंधी-बारिश से मिली राहत हालांकि, इस भीषण गर्मी के बीच कुछ जिलों में मौसम ने राहत भी दी। नागौर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर और बूंदी के कुछ हिस्सों में शुक्रवार दोपहर बाद मौसम बदला। इन क्षेत्रों में धूलभरी आंधी चली और हल्की बारिश दर्ज की गई, जिससे तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली।

जयपुर में तापमान गिरा राजधानी जयपुर में तापमान में करीब 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। यहां अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम 22.4 डिग्री दर्ज हुआ। हल्की हवाओं के चलते उमस में कमी आई और लोगों को कुछ राहत महसूस हुई।

उदयपुर और सीकर में गर्मी का असर उदयपुर में गर्मी ने अचानक जोर पकड़ा। यहां एक ही दिन में तापमान 2.3 डिग्री बढ़कर 41.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं सीकर जिले में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे रातें भी गर्म होने लगी हैं।

आंधी में हादसा, एक की मौत इस बीच बूंदी जिले के देई कस्बे में तेज आंधी के दौरान बड़ा हादसा हो गया। कोली मोहल्ला निवासी 55 वर्षीय केसरीलाल महावर अपने मकान की छत पर टिनशेड संभालने गए थे। तभी तेज बवंडर उन्हें टिनशेड सहित करीब 80 फीट दूर उड़ा ले गया। वे पास के मोबाइल टावर से टकराकर नीचे गिर पड़े, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना आंधी के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों की अहमियत को उजागर करती है।

मौसम विभाग की चेतावनी और सलाह मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे हीटवेव के दौरान दोपहर में बाहर निकलने से बचें, पर्याप्त पानी पिएं और धूप से बचाव करें। वहीं आंधी-तूफान के दौरान खुले स्थानों और कमजोर ढांचों से दूर रहने की सलाह दी गई है।