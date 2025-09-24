राजस्थान में मौसम का डबल इफेक्ट, वायरल इंफेक्शन बढ़े

राजस्थान में मौसम के मिजाज ने एक बार फिर करवट बदल ली है। मंगलवार को प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में दिनभर मौसम साफ रहा, लेकिन तापमान में बढ़ोतरी ने लोगों को हल्की गर्मी का अहसास कराया।

मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार को प्रदेश के छह जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दिन और रात के तापमान में उतार-चढ़ाव के कारण मौसमी बीमारियों के फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। वायरल इंफेक्शन और सर्दी-जुकाम जैसे रोगों के मामले बढ़ने लगे हैं।

मंगलवार को प्रदेश के कई जिलों में तापमान सामान्य से अधिक दर्ज हुआ। मौसम केन्द्र जयपुर की रिपोर्ट के मुताबिक, सबसे ज्यादा तापमान गंगानगर में 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चूरू का अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री, बीकानेर का 37.1 डिग्री और जैसलमेर का 37.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इन इलाकों में दिन में गर्मी का असर साफ देखा गया।

दूसरी ओर, रात के समय तापमान सामान्य से थोड़ा नीचे रहने के कारण मौसम में हल्की ठंडक बनी रही। दिन और रात के तापमान में इस तरह के फर्क से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। सुबह और रात को हल्की ठंडक तो दिन में गर्मी की तपिश परेशान कर रही है।

मौसम केन्द्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने जानकारी दी कि उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में आगामी 1-2 दिन तक मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। उन्होंने बताया कि बारिश का यह दौर स्थानीय स्तर पर रहेगा और सभी जिलों को प्रभावित नहीं करेगा।

भरतपुर, जयपुर और अजमेर संभाग के अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। विभाग ने 25 और 26 सितंबर को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने का अनुमान जताया है। इसका अर्थ यह है कि आगामी दिनों में बारिश का असर सीमित इलाकों तक ही रहेगा।

मौसम के इस उतार-चढ़ाव का असर आमजन के स्वास्थ्य पर भी दिखने लगा है। दिन में गर्मी और रात में ठंडक के कारण लोगों में सर्दी-जुकाम और वायरल बुखार जैसी मौसमी बीमारियां फैल रही हैं। चिकित्सकों ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। उनका कहना है कि सुबह-शाम ठंडी हवाओं के चलते छोटे बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।

डॉक्टरों का मानना है कि मौसम के अचानक बदलने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होती है। ऐसे में लोगों को खान-पान और दिनचर्या का विशेष ध्यान रखना जरूरी है।

मौसम विभाग ने साफ संकेत दिए हैं कि 25 और 26 सितंबर को पूरे राजस्थान में मौसम साफ रहेगा। इस दौरान तापमान में मामूली उतार-चढ़ाव के अलावा किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है।

प्रदेश के उत्तरी जिलों में दिन का तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच बने रहने की उम्मीद है, जबकि दक्षिणी जिलों में हल्की बारिश होने से थोड़ी राहत मिल सकती है।