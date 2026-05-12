राजस्थान में मौसम का डबल अटैक: 8 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट
राजस्थान में इन दिनों मौसम का अलग-अलग रूप देखने को मिल रहा है। पश्चिमी जिलों में भीषण गर्मी और लू ने हालात खराब कर दिए हैं, जबकि पूर्वी और उत्तरी हिस्सों में आंधी और हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
राजस्थान में इन दिनों मौसम का अलग-अलग रूप देखने को मिल रहा है। पश्चिमी जिलों में भीषण गर्मी और लू ने हालात खराब कर दिए हैं, जबकि पूर्वी और उत्तरी हिस्सों में आंधी और हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इससे प्रदेश में मौसम का मिला-जुला असर बना हुआ है।
बाड़मेर बना देश का सबसे गर्म शहर
सोमवार को बाड़मेर में अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया, जो इस सीजन का सबसे ज्यादा तापमान है। इसके साथ ही बाड़मेर देश का सबसे गर्म शहर बन गया। फलोदी, जैसलमेर और बीकानेर में भी पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया।
गर्मी से जनजीवन प्रभावित
तेज धूप और लू के चलते आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। दोपहर के समय सड़कों और बाजारों में सन्नाटा छा गया। लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं।
अगले दिनों में लू का असर जारी
मौसम विभाग के अनुसार जोधपुर और बीकानेर संभाग में अगले 3 से 4 दिनों तक हीटवेव का असर बना रहेगा। दिन के साथ-साथ रात का तापमान भी ऊंचा रहेगा, जिससे लोगों को लगातार गर्मी झेलनी पड़ेगी।
8 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट
जयपुर, अलवर, भरतपुर, सीकर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ समेत 8 जिलों में आंधी और हल्की बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है।
कुछ जगहों पर बारिश से राहत
श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में सोमवार को तेज आंधी के साथ हल्की बारिश हुई। इससे तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली।
कई शहरों में 40 डिग्री पार तापमान
राजधानी जयपुर समेत कोटा, उदयपुर, अजमेर और चित्तौड़गढ़ में तापमान 40 से 42 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। उमस और गर्म हवाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी।
लोगों को सतर्क रहने की सलाह
मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने, ज्यादा पानी पीने और धूप से बचाव करने की सलाह दी है। अगले तीन दिनों तक प्रदेश में यही मौसम बना रहने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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