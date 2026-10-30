राजस्थान में अर्नब का अटैक; अचानक बरसने लगे बादल

मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और आंधी की संभावना जताई है। साथ ही अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने का अनुमान है।

मौसम विभाग जयपुर के अनुसार, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर संभाग के कई इलाकों में अगले दो दिनों तक बारिश के साथ आंधी चलने की संभावना है।

राजस्थान में मौसम ने अचानक ऐसी पलटी मारी कि कहीं दिन में बादल छाए रहे तो कहीं शाम होते-होते बारिश ने दस्तक दे दी। चक्रवाती तूफान अर्नब से जुड़े मौसम तंत्र का असर प्रदेश में दिखाई देने लगा है। गुरुवार को जयपुर समेत कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। मौसम में आए इस बदलाव के साथ ही अब सर्दी के तेवर तीखे होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और आंधी की संभावना जताई है। साथ ही अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने का अनुमान है।

1. तूफान का असर कमजोर, लेकिन राजस्थान में बदलेगा मौसम चक्रवाती तूफान अर्नब से जुड़ा मौसम तंत्र कमजोर होकर गहरे अवदाब में बदल गया है। इसके बावजूद इसका असर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में देखने को मिल रहा है। राजस्थान में गुरुवार को कई जगह बारिश दर्ज की गई। अब मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के दौरान तापमान में गिरावट के संकेत दिए हैं।

मौसम विभाग जयपुर के अनुसार, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर संभाग के कई इलाकों में अगले दो दिनों तक बारिश के साथ आंधी चलने की संभावना है। ऐसे में दिन के तापमान में गिरावट के साथ सुबह और रात के समय ठंड का अहसास बढ़ सकता है।

2. जयपुर में दिनभर बादलों का डेरा, शाम को कई इलाकों में बरसात राजधानी जयपुर में गुरुवार सुबह मौसम अपेक्षाकृत ठंडा रहा। यहां न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोपहर में आसमान में बादल छाए रहे और धूप का असर कम रहा। इसके चलते अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से करीब 5 डिग्री कम है।

शाम होते-होते शहर के कई इलाकों में बारिश हुई। टोंक रोड, बापू नगर, तिलक नगर, मालवीय नगर और जगतपुरा सहित कई क्षेत्रों में बूंदाबांदी और बारिश देखने को मिली। मौसम के इस बदले मिजाज ने लोगों को गर्मी से राहत दी। अब तापमान में और गिरावट होने पर राजधानी में सर्दी का असर बढ़ने की संभावना है।

3. सीकर से भरतपुर तक बरसे बादल, कई जिलों में तेज बारिश राजस्थान के दूसरे हिस्सों में भी मौसम का असर देखने को मिला। सीकर, अलवर, भरतपुर, अजमेर और कोटपूतली-बहरोड़ जिलों के कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की सूचना मिली। बारिश के कारण इन क्षेत्रों में भी मौसम सुहावना हो गया।

मौसम विभाग ने जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर संभाग में बारिश और गरज-चमक की संभावना जताई है। ऐसे में अगले दो दिनों के दौरान लोगों को मौसम के बदले मिजाज का सामना करना पड़ सकता है।

4. फतेहपुर-नागौर सबसे ठंडे, 11.3 डिग्री पर पहुंचा पारा बारिश के बीच प्रदेश के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। फतेहपुर और नागौर में न्यूनतम तापमान 11.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ये राज्य के सबसे ठंडे स्थानों में शामिल रहे।

अन्य शहरों की बात करें तो पिलानी में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। भीलवाड़ा में 16.8, श्रीगंगानगर में 17.3 और वनस्थली में 17.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। अजमेर में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा, जबकि चित्तौड़गढ़ और बीकानेर में यह 18.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

5. अब 3 से 5 डिग्री तक गिरेगा पारा, बढ़ेगी सर्दी मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, प्रदेश में अगले कुछ दिनों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। इसका असर दिन और रात दोनों के तापमान पर पड़ेगा। खासकर उन इलाकों में ठंड का अहसास बढ़ सकता है, जहां पहले से न्यूनतम तापमान कम दर्ज किया जा रहा है।