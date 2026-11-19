राजस्थान में चक्रवात अकवान की आहट से बदलेगा मौसम: शेखावाटी में 2 डिग्री तक गिरेगा पारा
उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं ने प्रदेश के उत्तरी और शेखावाटी क्षेत्र में सर्दी बढ़ाने के संकेत दिए हैं। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, बीकानेर संभाग और शेखावाटी के इलाकों में अगले कुछ दिनों के दौरान तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है।
राजस्थान में सर्दी का असर धीरे-धीरे तेज होने लगा है। दिन में धूप निकलने के बावजूद रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। इस बीच बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवात 'अकवान' के असर से प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम बदलने की संभावना है। खासतौर पर कोटा संभाग में अगले सप्ताह आसमान में हल्के बादल छा सकते हैं। हालांकि, राजस्थान में इस चक्रवात का सीधा प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।
दूसरी ओर, उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं ने प्रदेश के उत्तरी और शेखावाटी क्षेत्र में सर्दी बढ़ाने के संकेत दिए हैं। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, बीकानेर संभाग और शेखावाटी के इलाकों में अगले कुछ दिनों के दौरान तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। इससे रात के समय ठिठुरन और बढ़ने की संभावना है।
माउंट आबू से भी ठंडा रहा फतेहपुर
प्रदेश में सर्दी का असर कितना बढ़ रहा है, इसका अंदाजा सीकर के फतेहपुर के तापमान से लगाया जा सकता है। बुधवार रात यहां न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह प्रदेश के प्रमुख ठंडे इलाकों में शामिल हिल स्टेशन माउंट आबू से भी कम रहा। माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 10.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
इसके अलावा अलवर में 10.2, चूरू में 10.9, नागौर में 11, करौली में 11.7 और सिरोही में 11.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ। इन इलाकों में रात के समय सर्दी का असर ज्यादा महसूस किया गया। खासकर खुले इलाकों में सुबह और देर रात ठंडी हवाओं के कारण लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है।
दिन में धूप, लेकिन 30 डिग्री से नीचे रहा पारा
पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम साफ रहा। दिन में तेज धूप निकली, लेकिन अधिकतम तापमान में भी ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। बीकानेर, अजमेर, अलवर, जयपुर, कोटा, फलोदी और सीकर समेत कई शहरों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया।
दिन और रात के तापमान में अंतर के चलते सुबह-शाम सर्दी का अहसास ज्यादा हो रहा है। मौसम के इस बदलाव के बीच आने वाले दिनों में रात का पारा और नीचे जाने की संभावना है।
आंध्र प्रदेश में तूफान का ज्यादा असर, राजस्थान में हल्के बदलाव के संकेत
बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात 'अकवान' का सबसे ज्यादा असर आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 19 और 20 नवंबर को तटीय क्षेत्रों में भारी से बेहद भारी बारिश होने की आशंका है। 20 नवंबर को तूफान के नेल्लोर और विशाखापट्टनम के बीच तट से टकराने की संभावना जताई गई है।
इस चक्रवात का प्रभाव देश के आठ राज्यों में देखने को मिल सकता है। हालांकि, राजस्थान में इसका सीधा असर नहीं होगा। इसके बावजूद कोटा संभाग के कुछ इलाकों में चक्रवात से जुड़े मौसमी बदलाव के कारण हल्के बादल छाने की संभावना है।
अगले तीन दिन मौसम साफ, रात में बढ़ेगी ठंड
मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, प्रदेश में अगले तीन दिन तक मौसम मुख्य रूप से साफ रहने का अनुमान है। इस दौरान तापमान में धीरे-धीरे गिरावट हो सकती है। इसका सबसे ज्यादा असर शेखावाटी और बीकानेर संभाग के इलाकों में देखने को मिल सकता है। यहां रातें पहले के मुकाबले ज्यादा ठंडी होने की संभावना है।
वहीं, कोटा संभाग में अगले सप्ताह मौसम का मिजाज बदल सकता है। यहां हल्के बादल छाने के आसार हैं। कुल मिलाकर प्रदेश में फिलहाल बारिश की कोई बड़ी संभावना नहीं है, लेकिन उत्तर से आने वाली ठंडी हवाएं सर्दी का असर बढ़ाने लगी हैं। आने वाले दिनों में रात के तापमान में गिरावट के साथ राजस्थान में सर्दी की दस्तक और मजबूत हो सकती है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।