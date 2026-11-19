उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं ने प्रदेश के उत्तरी और शेखावाटी क्षेत्र में सर्दी बढ़ाने के संकेत दिए हैं। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, बीकानेर संभाग और शेखावाटी के इलाकों में अगले कुछ दिनों के दौरान तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है।

प्रदेश में सर्दी का असर कितना बढ़ रहा है, इसका अंदाजा सीकर के फतेहपुर के तापमान से लगाया जा सकता है। बुधवार रात यहां न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

राजस्थान में सर्दी का असर धीरे-धीरे तेज होने लगा है। दिन में धूप निकलने के बावजूद रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। इस बीच बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवात 'अकवान' के असर से प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम बदलने की संभावना है। खासतौर पर कोटा संभाग में अगले सप्ताह आसमान में हल्के बादल छा सकते हैं। हालांकि, राजस्थान में इस चक्रवात का सीधा प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

दूसरी ओर, उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं ने प्रदेश के उत्तरी और शेखावाटी क्षेत्र में सर्दी बढ़ाने के संकेत दिए हैं। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, बीकानेर संभाग और शेखावाटी के इलाकों में अगले कुछ दिनों के दौरान तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। इससे रात के समय ठिठुरन और बढ़ने की संभावना है।

माउंट आबू से भी ठंडा रहा फतेहपुर प्रदेश में सर्दी का असर कितना बढ़ रहा है, इसका अंदाजा सीकर के फतेहपुर के तापमान से लगाया जा सकता है। बुधवार रात यहां न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह प्रदेश के प्रमुख ठंडे इलाकों में शामिल हिल स्टेशन माउंट आबू से भी कम रहा। माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 10.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

इसके अलावा अलवर में 10.2, चूरू में 10.9, नागौर में 11, करौली में 11.7 और सिरोही में 11.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ। इन इलाकों में रात के समय सर्दी का असर ज्यादा महसूस किया गया। खासकर खुले इलाकों में सुबह और देर रात ठंडी हवाओं के कारण लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है।

दिन में धूप, लेकिन 30 डिग्री से नीचे रहा पारा पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम साफ रहा। दिन में तेज धूप निकली, लेकिन अधिकतम तापमान में भी ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। बीकानेर, अजमेर, अलवर, जयपुर, कोटा, फलोदी और सीकर समेत कई शहरों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया।

दिन और रात के तापमान में अंतर के चलते सुबह-शाम सर्दी का अहसास ज्यादा हो रहा है। मौसम के इस बदलाव के बीच आने वाले दिनों में रात का पारा और नीचे जाने की संभावना है।

आंध्र प्रदेश में तूफान का ज्यादा असर, राजस्थान में हल्के बदलाव के संकेत बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात 'अकवान' का सबसे ज्यादा असर आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 19 और 20 नवंबर को तटीय क्षेत्रों में भारी से बेहद भारी बारिश होने की आशंका है। 20 नवंबर को तूफान के नेल्लोर और विशाखापट्टनम के बीच तट से टकराने की संभावना जताई गई है।

इस चक्रवात का प्रभाव देश के आठ राज्यों में देखने को मिल सकता है। हालांकि, राजस्थान में इसका सीधा असर नहीं होगा। इसके बावजूद कोटा संभाग के कुछ इलाकों में चक्रवात से जुड़े मौसमी बदलाव के कारण हल्के बादल छाने की संभावना है।

अगले तीन दिन मौसम साफ, रात में बढ़ेगी ठंड मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, प्रदेश में अगले तीन दिन तक मौसम मुख्य रूप से साफ रहने का अनुमान है। इस दौरान तापमान में धीरे-धीरे गिरावट हो सकती है। इसका सबसे ज्यादा असर शेखावाटी और बीकानेर संभाग के इलाकों में देखने को मिल सकता है। यहां रातें पहले के मुकाबले ज्यादा ठंडी होने की संभावना है।