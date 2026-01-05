राजस्थान में लगातार तीसरे दिन शून्य पर पारा, 7 शहरों में रात का तापमान 5 डिग्री से नीचे

संक्षेप: राजस्थान में सर्दी ने इस सीजन का सबसे तीखा रूप दिखाना शुरू कर दिया है। प्रदेश में बर्फीली हवाओं के चलते लगातार तीसरे दिन ठंड का प्रकोप जारी है।

राजस्थान में सर्दी ने इस सीजन का सबसे तीखा रूप दिखाना शुरू कर दिया है। प्रदेश में बर्फीली हवाओं के चलते लगातार तीसरे दिन ठंड का प्रकोप जारी है। रविवार को न सिर्फ सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा, बल्कि रात भी सबसे सर्द दर्ज की गई। हिल स्टेशन माउंट आबू में लगातार तीसरे दिन न्यूनतम तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस पर दर्ज हुआ, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया।

राज्य के सात शहरों में रात का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया, जबकि 18 शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 20 डिग्री से कम दर्ज किया गया। कई इलाकों में दिन में भी रात जैसी गलनभरी सर्दी महसूस की गई। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में सक्रिय शीतलहर और बर्फीली हवाओं का असर राजस्थान के साथ-साथ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक दिखाई दे रहा है।

शेखावाटी और जयपुर संभाग में सबसे ज्यादा असर

जयपुर संभाग के शेखावाटी बेल्ट—सीकर, फतेहपुर, पिलानी और झुंझुनूं—में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। फतेहपुर (सीकर) में न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु तक पहुंच गया, जिससे खेतों में ओस की बूंदें जम गईं। जयपुर, सीकर, पिलानी और झुंझुनूं में रविवार को सीजन की सबसे सर्द रात रिकॉर्ड की गई।

जयपुर और सीकर में अधिकतम तापमान 18.5 डिग्री, पिलानी में 18.3 डिग्री, वनस्थली (टोंक) में 17.6 डिग्री और पाली के जवाई बांध क्षेत्र में 15.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इन इलाकों में दिन और रात दोनों समय कड़ाके की ठंड का असर बना रहा।

कोटा-बारां में दिन भी रात जैसा

कोटा और बारां जिलों में ठंड का असर सबसे अधिक देखने को मिला। रविवार को कोटा संभाग में पूरे दिन सूरज नहीं निकला। घने कोहरे और बादलों के कारण कोटा और बारां में अधिकतम तापमान क्रमशः 13.3 और 13.6 डिग्री सेल्सियस तक सिमट गया। दिन में भी लोगों को रात जैसी गलनभरी सर्दी का सामना करना पड़ा।

कोटा में सोमवार सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी 100 से 150 मीटर के बीच रही। ग्रामीण इलाकों में कोहरे का असर और ज्यादा रहा। यहां दिन और रात के तापमान में महज चार डिग्री का अंतर रह गया है।

उदयपुर, सीकर और डीडवाना-कुचामन में घना कोहरा

उदयपुर के शहरी इलाकों में सोमवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। यह इस सर्दी के मौसम का पहला मौका है जब शहर के भीतर इतनी घनी धुंध देखने को मिली। विजिबिलिटी काफी कम रही। इससे पहले उदयपुर-चित्तौड़गढ़ नेशनल हाईवे पर पिछले पांच दिनों से कोहरे का असर बना हुआ था, जो अब शहर तक पहुंच गया है।

सीकर जिले में भी सोमवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। विजिबिलिटी करीब 50 मीटर तक सिमट गई। यहां न्यूनतम तापमान लगभग 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं डीडवाना-कुचामन में लगातार दूसरे दिन घना कोहरा छाया रहा। सुबह 7 बजे के बाद कोहरा बढ़ने लगा और 8 बजे तक शहर व आसपास के इलाकों में घनी धुंध छा गई। कोहरे के चलते सड़कों पर चलने वाले वाहनों को हेडलाइट ऑन रखनी पड़ी।

इन शहरों में रहा कोल्ड-डे

रविवार को कोटा, सीकर, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर, बारां और पाली में कोल्ड-डे की स्थिति रही। इन शहरों में दिन और रात का तापमान सामान्य से तीन डिग्री या उससे अधिक नीचे दर्ज हुआ।

मौसम विभाग का अलर्ट

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, प्रदेश में अगले एक सप्ताह तक कड़ाके की सर्दी जारी रहने की संभावना है। जयपुर संभाग के कई जिलों में चार दिनों तक कोल्ड-वेव का असर रहेगा।

सोमवार को श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, जयपुर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़ में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं सीकर, चूरू, झुंझुनूं, अलवर, जयपुर और टोंक में कोल्ड-वेव को लेकर येलो अलर्ट है।